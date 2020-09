Pulsee energia: nuovo fornitore digitale, ecco come funzionano le offerte

Poter gestire la propria offerta luce o gas interamente online, attivazione di qualunque servizio tramite il portale di Pulsee energia. Secondo gli slogan della società il tempo necessario ad effettuare l'acquisto dei servizi è di 3 minuti, ecco una guida per scoprire le offerte luce e gas all digital di Pulsee

Per attivare uno dei piani di Pulsee energia saranno necessari una bolletta recente e il codice fiscale dell’intestatario del servizio. Conosciamo meglio una delle ultime società di fornitura di servizi luce e gas arrivata sul mercato libero italiano.

Pulsee è una compagnia che punta sulla digitalizzazione e sulla personalizzazione dei servizi. Una particolarità del modo in cui la società si presenta ai clienti è l’interesse verso le abitudini e le prospettive future degli utenti.

Come personalizzare le tariffe luce e gas

Oltre alle tradizionali offerte luce e gas preconfezionate, la vera novità dei piani Pulsee energia sono i servizi aggiuntivi. Con questo fornitore si potrà attivare il Cost Sharing, adottare un impianto ad energia rinnovabile, aderire al programma Zero Carbon Footprint oppure ottenere il Gas certification.

Procediamo per ordine. Il Cost Sharing è un servizio che permetterà di suddividere i costi della bolletta tra più clienti, è utile in caso di coabitazione con coinquilini o di condivisione delle spese di casa. Ogni utente interessato sarà avvisato della propria quota da pagare via mail, il servizio supporta fino a 5 mail per contratto.

My Green Energy è il progetto per chi è attento alla sostenibilità dei propri consumi energetici. Con l’attivazione di questo servizio i clienti potranno adottare un impianto eolico, a biomasse, idroelettrico o solare da cui rifornire la propria abitazione.

Un altro programma per i clienti green è Zero Carbon Footprint, in questo caso con consigli di esperti e un attenzione dei clienti si cercherà di ridurre a zero la produzione di CO2. Per poter aderire a questo progetto l’utente dovrà descrivere in dettaglio le proprie abitudini di consumo, non solo quelli strettamente collegati ai servizi luce e gas ma anche rispetto ai cibi consumati, ai mezzi di trasporto utilizzati e al proprio shopping.

Si può infine anche scegliere di essere attenti anche nel consumo di gas e di richiedere al fornitore di consumare solo Biogas e trasporto della materia prima tramite reti rinnovabili. Con l’attivazione di Gas certification il gestore si impegna a premiare i comportamenti sostenibili degli utenti e fornirà la documentazione degli incentivi annuali ottenuti grazie ai Certificati Bianchi EUA.

L’attivazione di ogni singolo pacchetto di servizi descritto ha un costo mensile di 1 euro. Queste opzioni una volta sottoscritte si rinnoveranno automaticamente ogni mese, se il cliente dovesse cambiare idea o non essere soddisfatto dei servizi dovrà dunque disdirli.

Le offerte dei servizi Pulsee energia, come funzionano

Le offerte Pulsee energia tra cui potranno scegliere a Settembre i nuovi clienti sono:

Zero Ventiquattro Dual

Zero Dodici Dual

Zero Ventiquattro Luce

Zero Dodici Luce

Zero Ventiquattro Gas

1. Zero Ventiquattro Dual

La prima promozione è un’offerta dual fuel con una tariffa monoraria per la componente energia. Questo piano impone un costo della luce di 0,051 euro/kWh che sarà applicato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai consumi dei clienti. Il prezzo del gas con questa tariffa sarà di 0,178 euro/smc.

Gli utenti potranno anche optare per la soluzione Zero Ventiquattro con prezzi indicizzati, questa opzione adeguerà i costi della materia prima agli indici ARERA.

Questa offerta è disponibile solo per quei clienti che effettuino un’attivazione con cambio operatore. Per acquistare il piano dual fuel sarà necessario scegliere di domiciliare i pagamenti o di addebitare i costi su carta di credito.

2. Zero Dodici Dual

Fino al 4 Ottobre gli utenti avranno la possibilità di scegliere l’offerta Zero Dodici Dual, in questa promozione alla componente energia sarà applicata una tariffa bioraria mentre il gas avrà un costo unico a prescindere da giorni e orari di consumo.

Le tariffe con prezzi legati alle fasce orarie sono convenienti per quei clienti che trascorrono molte ore del giorno fuori casa e che concentrano l’utilizzo degli elettrodomestici di sera e nei weekend.

I prezzi per la fornitura luce con questa offerta saranno:

F1 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 esclusi festivi – 0,055 euro/kWh

F2/3- dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato dalle 7 alle 23 e domenica e festivi tutto il giorno – 0,049 euro/kWh

Il costo fisso per i consumi del gas sarà 0,178 euro/smc.

Anche questo piano dual è riservato solo ai clienti che richiedano di passare a Pulsee da un altro fornitore. Per completare le operazioni di registrazione e attivazione delle tariffe l’utente dovrà avere con sé il codice fiscale dell’intestatario del servizio, una bolletta quando più recente possibile e i dati della carta o del conto corrente su cui addebitare i pagamenti.

Annunci Google

I pacchetti luce e gas possono essere integrati con uno o più servizi tra quelli descritti in precedenza.

3. Zero Ventiquattro Luce

Si possono anche attivare i piani per la solo fornitura di luce di questo gestore. In questo caso, come vedremo, i costi delle materie prime saranno leggermente più alti di quelli applicati ai clienti dual.

Questa prima tariffa è un’offerta monoraria, come le altre promozioni di Pulsee energia non prevede dei vincoli temporali e sarà dunque possibile passare ad un altro fornitore in qualsiasi momento. L’operatore non richiede contributi cauzionali, ma impone come unici metodi di pagamento gli addebiti diretti su carta o conto corrente.

Con Zero Ventiquattro Luce il costo della materia prima applicato sarà 0,057 euro/kWh. Per chi volesse migliorare le proprie abitudini di consumo o ridurre l’impatto energetico della propria abitazione sarà possibile attivare il piano My Green Energy o il Zero Carbon Footprint al costo di 1 euro al mese.

Questo piano potrà essere sottoscritto da clienti che richiedano il cambio operatore, la voltura del contratto, un subentro, ma anche da utenti che attivino per la prima volta la fornitura domestica o un nuovo allaccio.

4. Zero Dodici Luce

L’alternativa al piano monoraria è l’offerta luce bioraria. Se non si lavora da casa e si trascorre più che altro le serate o i sabato e domenica nella propria abitazione, con questa tariffa si potrà risparmiare sulla bolletta energetica.

Le condizioni economiche associate a questo piano propongono i seguenti costi dell’energia elettrica:

F1 – 0,061 euro/kWh

F2/3 – 0,054 euro/kWh

Come per l’altra offerta di fornitura luce, il termine per sottoscrivere l’offerta è il 4 Ottobre. Potranno scegliere questa promozione i nuovi clienti che attivino una fornitura o richiedano l’allaccio della luce per la propria abitazione, chi cambia operatore, chi subentra in un contratto o chi faccia domanda di voltura.

5. Zero Ventiquattro Gas

Infine ecco qual è la migliore offerta gas per chi attivi solo questo servizio con Pulsee energia. Il piano Zero Ventiquattro Gas propone ai clienti un costo della materia prima di 0,198 euro/smc.

I servizi aggiuntivi che si potranno associare al piano sono: Cost Sharing, Gas certification o il progetto Zero Carbon Footprint.

Le offerte Placet di Pulsee

Tutti piani luce e gas descritti sono a prezzo fisso per un anno. In alternativa i clienti hanno la possibilità di chiedere l’attivazione di forniture con costi delle materie prime variabili. Le condizioni delle offerte Placet di questo gestore dovranno essere richieste al gruppo Axpo di cui Pulsee energia fa parte.

I prezzi variabili applicati per le tariffe equiparate al mercato tutelato cambieranno ogni tre mesi. Per la componente luce il riferimento sarà il Prezzo Unico Nazionale, per la fornitura gas il costo della materia prima si adeguerà TTF, un indice del mercato a Maggiori tutele.

Assistenza e servizi digitali

I clienti potranno fare riferimenti agli assistenti virtuali e alle guide online per risolvere i dubbi più comuni. Per poter parlare con gli operatori si potrà utilizzare sia l’Area personale su sito o app che il servizio di supporto telefonico.

Il centralino di Pulsee energia potrà essere contattato al numero verde 800.620.520, il servizio è attivo dal lunedì dal venerdì dalle 9 alle 18. Per chattare o parlare con gli operatori è anche disponibile (agli stessi orari di uffici del contatto clienti) il numero Whatsapp 347.96.87.460.

Per accedere al proprio profilo e richiedere assistenza si dovrà effettuare la registrazione e scegliere una password. Da questa pagina sarà anche possibile monitorare lo stato di attivazione della propria fornitura, controllare consumi, verificare le bollette e le letture dei consumi. I clienti saranno inoltre pienamente autonomi nella scelta e nella gestione di servizi e tariffe.

Trovare le tariffe energia e gas più convenienti

Per poter capire se le offerte di Pulsee sono convenienti sarà utile effettuare una ricerca delle migliore promozioni luce e gas con il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento evidenzierà quali sono le condizioni economiche proposte dalle offerte degli operatori liberi e calcolerà una stima della bolletta mensile in base ai consumi segnalati dagli utenti.

Per poter calcolare in modo abbastanza preciso i costi annuali, e quindi il potenziale risparmio, saranno richieste delle informazioni su elettrodomestici utilizzati, orari di consumo, grandezza dell’appartamento, numero di conviventi, sistemi di riscaldamento. In questo modo l’algoritmo potrà calcolare un’approssimazione dei consumi annuali degli utenti.

Confronta le migliori tariffe dual fuel di Settembre »

Annunci Google