PSV Gas oggi: quanto costa il gas a Novembre 2022?

Dopo mesi e mesi di rialzi, calano le bollette del gas in regime Tutelato (-12,9% a ottobre 2022). Ma la spesa annuale per famiglia resta salata . Ecco le soluzioni del Mercato libero che aiutano i clienti domestici ad attutire l’impatto di questa stangata a novembre 2022 .

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.552,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.402,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le quotazioni della materia prima gas rallentano la loro corsa, grazie anche all’autunno insolitamente mite, alla frenata dei consumi e al nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas. L’ultimo aggiornamento comunicato da Arera, l’Authority italiana dell’energia, registra un calo del 12,9% del prezzo gas a ottobre 2022 rispetto al terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre) per i 7,3 milioni di clienti domestici in regime di Maggior Tutela. Si tratta della prima flessione dopo 7 mesi di rincari consecutivi: secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l’ultimo segno meno di fronte al prezzo del gas era stato registrato lo scorso marzo (-10%) a seguito di un consistente pacchetto di provvedimenti urgenti varati dal governo e dalla stessa Arera.

Eppure, questa “tregua” resta amara: nei dodici mesi che vanno dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022 la “famiglia tipo” (con un consumo di 1.400 Smc di gas) ha accumulato spese complessive in bolletta per 1.702 euro, il 67% in più rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021).

Una stangata che può essere attutita dal passaggio al Mercato Libero e dalla ricerca di offerte che aiutino a ridurre al minimo le spese della componente gas (per quanto possibile in questo clima di instabilità del mercato energetico).

Un valido alleato nella ricerca delle soluzioni più vantaggiose è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Si tratta di uno strumento digitale e gratuito che aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le promozioni gas messe a punto dai brand dell’energia a novembre 2022 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, che può anche essere scaricato sui propri device mobili grazie all’App SOStariffe.it.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Le offerte del Mercato libero per risparmiare a Novembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 wekiwi Gas alla Fonte 1,991062 €/Smc 230,03 euro al mese 2 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 2,021062 €/Smc 236,33 euro al mese 3 AGSM AIM Energia Green Gas 1,971062 €/Smc 237,41 euro al mese

Ecco le offerte gas che salgono sul podio della convenienza a novembre 2022: esse sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per una “famiglia tipo”, il cui consumo annuo di metano è pari a 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Le tre soluzioni per riscaldare casa citate in tabella, proposte da altrettanti fornitori, hanno una caratteristica comune: si tratta di tariffe del Mercato Libero di tipo “indicizzato“. Esse assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas con aggiornamenti su base mensile. L’indice a cui sono agganciate è il PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’hub di riferimento del gas in Italia. In tutte 3 le offerte, il fornitore applica un rincaro (di entità ridotta) al costo del metano all’ingrosso in fase di rivendita al cliente finale.

Gas alla Fonte wekiwi

Analizziamo di seguito caratteristiche e costi della soluzione gas proposta da wekiwi, la energy company dall’anima digitale nata nel 2015 e parte del gruppo Tremagi:

prezzo indicizzato in base al PSV + 0,05 €/Smc di contributo al consumo;

in base al PSV + di contributo al consumo; costo fisso di 60 euro all’anno suddiviso equamente in bolletta per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo;

all’anno suddiviso equamente in bolletta per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) ;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) ; la fatturazione si caratterizza per il sistema della “carica mensile”: importo e periodicità delle bollette sono stabilite dal cliente.

Clicca al link di seguito per saperne di più sulla soluzione messa a punto da wekiwi, il cui costo per la “famiglia tipo” si attesta sui 230,03 euro al mese:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Prezzo Netto Natura Casa Gas di HERAcomm

La proposta di HERAcomm, operatore del Mercato libero con sede a Imola e con oltre 2 milioni di clienti per la fornitura di metano, sale sul secondo gradino del podio del risparmio grazie a una soluzione che prevede:

prezzo indicizzato in base al PSV + contributo al consumo pari a 0,08 €/Smc ;

in base al PSV + contributo al consumo pari a ; contributo mensile pari a 12 euro per una spesa di 144 euro all’anno ;

; sconto di 20 euro sulla fornitura del metano qualora si attivi almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

sulla fornitura del metano qualora si attivi almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Cliccando sul pulsante verde di seguito, è possibile conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, che avrebbe un impatto economico di 236,33 euro sul budget mensile della “famiglia tipo”:

Scopri Prezzo Netto Natura Casa Gas »

Green Gas di AGSM AIM

AGSM AIM Energia, società con sede a Verona, punta su una promozione gas dai seguenti tratti distintivi:

prezzo indicizzato in base al PSV, a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a 0,03 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; app AGSM AIM Energia per avere sempre il polso sui propri consumi, controllare lo stato dei pagamenti, saldare le proprie fatture con carta di credito e inoltrare pratiche contrattuali;

emissioni di CO₂ compensate.

Clicca sul link qui sotto per procedere con l’attivazione della promozione, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 237,41 euro:

Scopri Green Gas »