Promozioni Wind e Tre: che cosa è successo alle vecchie offerte ora WINDTRE

Il gruppo WindTre è nato ad inizio 2017 dalla fusione tra Wind e Tre, due dei principali operatori di telefonia in Italia. La nuova azienda ha continuano a proporre i due brand commerciali Wind e Tre in modo separato. Dallo scorso mese di marzo, però, è nato il brand unico WINDTRE che ha rimpiazzato i due marchi precedenti. Ecco cosa è successo alle vecchie offerte di Wind e Tre e cosa è cambiato per i già clienti di uno dei due brand.

Dallo scorso mese di marzo, il marchio WINDTRE ha preso il posto dei due brand commerciali Wind e Tre che, pur facendo parte della stessa azienda dal 2017, continuano ad operare in modo indipendente, sia sul mercato di telefonia fissa che sul mercato di telefonia mobile. Con la nascita del brand unico WINDTRE, tutta la rete di negozi è stata “riconvertita” al singolo marchio ed i clienti Wind e Tre sono diventati clienti WINDTRE.

Ricordiamo, inoltre, che il gruppo WindTre è presente sul mercato anche con WINDTRE Business, brand dedicato alla clientela business (liberi professionisti e PMI) che propone soluzioni tariffarie sia per la rete fissa che mobile. Il brand in questione è attivo già da alcuni anni.

Ecco cosa è successo alle precedenti promozioni Wind e Tre e a chi era cliente di uno dei due brand:

Offerte Wind e Tre: cos’è successo dopo la nascita del brand unico

La nascita del brand unico WINDTRE ha portato all’uscita definitiva dal mercato dei due marchi Wind e Tre e di tutte le loro offerte. WINDTRE oggi propone una serie di offerte, sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile, completamente indipendenti dalle offerte proposte in precedenza da Wind e Tre (anche se alcuni elementi delle precedenti offerte sono stati “ereditati”). Tutte le offerte WINDTRE sono attivabili dal sito ufficiale oppure in uno dei negozi (a marchio unico) dell’operatore.

Per i già clienti non è cambiato nulla. Chi era cliente Wind e chi era cliente Tre sta, infatti, continuando a sfruttare la promozione attivata prima di marzo 2020 e del debutto di WINDTRE. I clienti che avevano attivato offerte con un telefono a rate o un abbonamento di rete fissa, sia con Wind che con Tre, continuano a poter beneficiare della loro offerta. La nascita del brand unico, infatti, non ha portato alcun cambiamento a chi aveva già attivato in precedenza una promozione di uno dei due marchi.

Per quanto riguarda la rete mobile, inoltre, la nascita di WINDTRE è stata accompagnata dal completamento della fusione tra la rete Wind e la rete Tre. Oggi, infatti, i clienti dell’operatore hanno la possibilità di utilizzare un’unica rete mobile 4G. Nel corso del 2020, inoltre, è previsto anche il debutto della rete 5G che andrà ad incrementare, ulteriormente, le potenzialità di connettività che l’operatore mette a disposizione dei suoi utenti.

Tutti i già clienti WINDTRE, inoltre, possono ottenere informazioni sulle offerte attive e, più in generale, assistenza e supporto tramite uno di questi canali:

collegandosi al nuovo sito ufficiale windtre.it

scaricando l’applicazione per dispositivi mobili App WINDTRE, disponibile per smartphone e tablet Android, per iPhone e per iPad

disponibile per smartphone e tablet Android, per iPhone e per iPad chiamando al servizio di assistenza telefonica al numero 159

contattando l’operatore tramite i canali social di Facebook e Twitter

e recandosi in uno dei negozi WINDTRE sparsi su tutto il territorio nazionale

Nuove offerte WINDTRE: cosa è cambiato per la telefonia fissa

In precedenza, Wind e Tre operavano sul mercato di telefonia fissa come due realtà indipendenti (anche se le loro proposte d’abbonamento erano molto simili). Con la nascita del brand unico WINDTRE, le cose sono diventate ancora più semplici con una sola proposta commerciale che permette agli utenti interessati ad attivare un abbonamento di poter individuare in modo più agevole l’offerta da attivare. Ribadiamo, invece, che per i già clienti non ci sono state modifiche agli abbonamenti attivi.

Chi vuole passare a WINDTRE ed attivare un nuovo abbonamento di rete fissa può, quindi, scegliere di attivare Super Fibra Unlimited (il nome dell’offerta è una “fusione” tra Super Fibra di Tre e Fibra 1000 Unlimited di Wind, le tariffe disponibili prima della nascita del brand unico). Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC, sino a 200 Mega, oppure tramite ADSL, sino a 20 Mega in download

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza ulteriori costi aggiuntivi per la propria offerta mobile; per ottenere questo bonus è necessario aver attivato un’offerta compatibile (UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART); è possibile abbinare al proprio abbonamento di rete fissa sino a 3 SIM con cui avere Giga illimitati gratis

per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare: possibilità di attivare UNLIMITED SPECIAL con minuti, SMS e GB illimitati al costo di 9,99 Euro al mese

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi in vendita abbinata (5,99 Euro al mese per 48 mesi che sono già inclusi nel canone mensile dell’offerta). Per attivare l’abbonamento Internet casa di WINDTRE è possibile verificare la copertura e richiedere la sottoscrizione online tramite il sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto:

Per i clienti business che scelgono WINDTRE per la linea fissa c’è la possibilità di attivare Super Fibra Professional. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali in Europa occidentale, USA e Canada

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali in Europa occidentale, USA e Canada connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite FTTC, sino a 200 Mega, o ADSL, sino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite FTTC, sino a 200 Mega, o ADSL, sino a 20 Mega servizio d’assistenza dedicata per risolvere, nel minor tempo possibile, qualsiasi problema tecnico e amministrativo

Super Fibra Professional presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con modem Wi-Fi in vendita abbinata (5,99 Euro al mese per 48 mesi) e già incluso nel canone mensile.

Nuove offerte WINDTRE: cosa è cambiato per le tariffe per smartphone

Sia Wind che Tre presentano una ricca gamma di offerte per smartphone con la possibilità di attivare SIM ricaricabili a condizioni particolarmente vantaggiose. La nascita di WINDTRE ha portato alla creazione di un listino unico. Tutte le offerte disponibili sfruttando la nuova rete unica, nata dalla fusione delle reti mobili di Wind e Tre. Chi vuole passare a WINDTRE può, quindi, scegliere tra svariate offerte:

MEDIUM: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese LARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese XLARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese UNLIMITED: minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro al mese; si tratta dell’unica offerta 5G-ready del listino WINDTRE

minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro al mese; si tratta dell’unica offerta 5G-ready del listino WINDTRE (per Under 30) YOUNG Summer Edition: minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese al costo di 9,99 Euro al mese per i primi 3 mesi di sottoscrizione; successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese al costo di 9,99 Euro al mese per i primi 3 mesi di sottoscrizione; successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese (per Under 20) STUDENT: minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese a 9,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese a 9,99 Euro al mese (per Under 14) JUNIOR+: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico dati a 8,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico dati a 8,99 Euro al mese (per Under 14) JUNIOR: 100 minuti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB a 6,99 Euro al mese

100 minuti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB a 6,99 Euro al mese SENIOR: minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB a 9,99 Euro al mese

Da notare, inoltre, che chi sceglie WINDTRE ha la possibilità di attivare anche un‘offerta “telefono incluso” andando ad acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino dell’operatore. Queste offerte prevedono il pagamento di un anticipo e di 24 o 30 rate mensili con carta di credito o conto corrente.

A disposizione dei clienti che passano a WINDTRE ci sono anche offerte “solo Internet” come:

Cube Medium: 80 GB a 8,99 Euro al mese

80 GB a 8,99 Euro al mese Cube Large: 100 GB a 12,99 Euro al mese

100 GB a 12,99 Euro al mese Internet Card 100: 100 GB per 2 mesi a 14,99 Euro al mese

Per i clienti Wind e i clienti Tre ora diventati clienti WINDTRE, come già sottolineato in precedenza, le offerte attive in precedenza non hanno subito rimodulazioni o modifiche di alcun tipo. Dopo la nascita del brand unico, sugli smartphone degli utenti è comparsa la dicitura WINDTRE in sostituzione di Wind o Tre.

Da notare, inoltre, che tutti i già clienti hanno la possibilità di attivare delle offerte speciali che costituiscono la gamma di offerte MIA. Queste tariffe speciali vengono proposte tramite un’apposita sezione dell’app dell’operatore. Si tratta di soluzioni ricaricabili, che non prevedono alcun vincolo e che possono essere attivate dai già clienti WINDTRE per arricchire la propria offerta attiva o per sostituirla con un piano più conveniente.

