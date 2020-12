Promozioni Vodafone: le migliori offerte di dicembre 2020

La fine dell’anno rappresenta il momento ideale per cercare di ottimizzare le spese che si sostengono ogni mese: una fissa, alla quale è ormai impossibile rinunciare, è quella della tariffa del proprio smartphone.

Per andare incontro alle esigenze di chi è alla ricerca di una nuova promozione, sia per risparmiare sia perché vorrebbe ottenere di più, ecco quali sono le soluzioni proposte da Vodafone da sottoscrivere direttamente online.

Confronta le migliori offerte di Vodafone per la telefonia mobile »

Le promozioni Vodafone per la telefonia mobile che sono state prese in considerazione possono essere raggruppate in due macrocategorie:

da un lato troviamo le offerte di ultima generazione di tipo 5G ;

dall’altro troviamo delle promozioni che includono determinati servizi che sono ideali per una determinata fascia di pubblico.

L’elemento che le accomuna è il fattore “all inclusive” ovvero il fatto che entrambe prevedono Giga, minuti e messaggi, oltre che qualche piccolo servizio aggiuntivo, il quale può risultare molto utile quando si viaggia.

In alternativa, di tanto in tanto è possibile trovare anche delle offerte di tipo Win Back, ovvero delle proposte a tempo limitato che Vodafone riserva soltanto agli utenti che provengono da determinati operatori (e che probabilmente ha perso nel tempo proprio a causa loro).

Le offerte di tipo 5G

Vodafone è stato il primo operatore di telefonia mobile a introdurre in Italia le promozioni di tipo 5G. Sono 3 le tariffe tra le quali è possibile scegliere, ovvero:

Infinito;

Infinito Gold Edition;

Infinito Black Edition.

Infinito è una promozione disponibile al costo di 24,99 euro al mese nella quale sono inclusi:

Giga, minuti e messaggi senza limiti;

minuti verso Ue senza limiti;

1.000 minuti verso i Paesi extra Ue;

1 Giga e 200 minuti in roaming extra Ue.

L’offerta include anche Top Service, con il quale si ha diritto all’accesso privilegiato al 190, disponibile ogni giorno a qualsiasi ora, grazie all’assistenza di un team dedicato in ogni momento, e 6 mesi gratuiti di NOW TV Cinema, che potrà essere rinnovato a partire dal 7° mese al costo di 9,99 euro al mese.

Infinito Gold Edition ha un costo scontato di 29,99 euro al mese, invece di 39,99 euro al mese, e include:

Giga, minuti e messaggi senza limiti;

minuti verso Ue senza limiti;

1.000 minuti verso i Paesi extra Ue;

2 Giga e 300 minuti in roaming extra Ue;

il servizio Top Service;

6 mesi gratuiti di NOW TV Cinema.

Infinito Black Edition, infine, ha un costo scontato di 39,99 euro al mese, invece di 59,99 euro al mese, e permette di avere accesso a:

Giga, minuti e messaggi senza limiti;

minuti verso Ue senza limiti;

1.000 minuti verso i Paesi extra Ue;

5 Giga e 500 minuti in roaming extra Ue;

il servizio Top Service;

6 mesi gratuiti di NOW TV Cinema.

Le tre promozioni potranno essere attivate scegliendo l’addebito della ricarica mensile su conto corrente, oppure su carta di credito.

Red

Red rappresenta l’offerta di tipo 5G più economica tra quelle proposte da Vodafone: il suo costo fisso è infatti pari a 18,99 euro al mese e la si può attivare tramite Smart Pay (ovvero tramite addebito diretto su conto o carta).

La promozione include:

40 Giga al mese, che sono 20 in caso di attivazione senza l’utilizzo della modalità Smart Pay;

minuti e messaggi senza limiti;

minuti illimitati verso Ue;

minuti verso gli extra Ue a consumo, così come il roaming extra Ue;

Giga illimitati su app di social, chat, mappe e musica;

6 mesi di NOW TV Cinema gratuiti.

Offerta Under 30

Alla stregua di altri operatori anche Vodafone propone alcune promozioni che sono state ideate per specifiche fasce di età. Vi rientra Shake it Easy, offerta destinata agli utenti che hanno meno di 30 anni.

Al costo mensile di 14,99, nell’abbonamento mensile sono inclusi:

60 Giga al mese, che sono 20 in caso di attivazione senza l’utilizzo della modalità Smart Pay;

minuti e messaggi senza limiti;

minuti illimitati verso Ue;

minuti verso gli extra Ue a consumo, così come il roaming extra Ue;

Giga illimitati su app di social, chat, mappe e musica;

6 mesi di NOW TV Cinema gratuiti.

La promozione deve essere attivata tramite Smart Pay.

Offerta Over 60

Un’altra promozione riservata a un target ben preciso è Vodafone Facile, che è dedicata agli utenti che hanno più di 60 anni.

Ha un costo di 12,99 euro al mese, da pagare in modalità Smart Pay, e comprende:

4 Giga al mese, che sono 20 in caso di attivazione senza l’utilizzo della modalità Smart Pay;

minuti e messaggi senza limiti;

minuti illimitati verso Ue;

minuti verso gli extra Ue a consumo, così come il roaming extra Ue;

Giga illimitati su app di social, chat, mappe e musica;

6 mesi di NOW TV Cinema gratuiti.

La promozione fisso + Mobile

Vodafone è noto anche per essere uno dei migliori fornitori per la telefonia fissa: la sua offerta Internet casa ha un costo fisso di 29,90 euro al mese e comprende diversi servizi, quali la connessione a Internet illimitata, le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma anche 6 mesi di NOW TV Cinema.

Questa offerta per la telefonia fissa può essere abbinata anche a una promozione per la telefonia mobile, scegliendo Family+ e creando la propria Giga Family. Al costo extra di 9,99 euro al mese sarà possibile avere accesso a una SIM la quale prevede i seguenti servizi:

50 Giga al mese;

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali.

Scopri di più sulle offerte Internet casa di Vodafone »

Perché l’attivazione online conviene

Come evidenziato nelle righe precedenti, alcune delle promozioni Vodafone per la telefonia mobile presentano un costo scontato nel caso di attivazione online: questo rappresenta il primo motivo per il quale conviene optare per questa soluzione.

In aggiunta:

l’acquisto online permette di ricevere gratuitamente la SIM Vodafone direttamente a casa propria, su tutto il territorio nazionale;

è possibile seguire l’ordine al numero di tracking che viene comunicato subito dopo l’acquisto;

nel caso in cui si dovesse cambiare idea, si ha la possibilità di recedere gratuitamente da qualsiasi servizio attivato entro 14 giorni di tempo.

Quali sono i vantaggi della Giga Network 5G

La rete 5G di Vodafone è frutto dell’evoluzione della rete 4.5 G. La qualità viene garantita in qualsiasi momento, a prescindere dal fatto che ci si trovi in un luogo affollato o che alla propria rete mobile siano connessi più dispositivi.

La rete 5G di Vodafone è attualmente disponibile a Milano, Bologna, Torino, Roma, Napoli, ma anche alcune aree delle seguenti città: Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro, Trezzano sul Naviglio.

In alternativa, si può navigare alla velocità della rete 4.5, che è disponibile invece a Agrigento, Firenze, Palermo, Taranto, Genova, Livorno, Verona, Bari, Rimini, Lecce, Frosinone, Siracusa, Treviso, e alcune aree di Cortina d’Ampezzo, Sauze d’Oulx, Sestriere, Courmayeur, Ayas, Gressoney-La-Trinité, Pinzolo, Cavalese, Ortisei, Siror, Canazei, Rivisondoli, Roccaraso, Domus de Maria, Peschiera del Garda, Pietra Ligure, Vasto, Sorrento, Positano, Gallipoli, Scalea, Favignana, San Vito Lo Capo, Alghero, Siniscola.

La rete 5G Vodafone si contraddistingue per:

una velocità 4 volte superiore rispetto alla normale connessione di tipo 4G;

tempi di reazione immediata che rendono la comunicazione istantanea;

una capacità di rete mai vista in precedenza, che funziona anche in presenza di affollamento e a prescindere dal numero di dispositivi connessi.

Quello che bisogna ricordare è che tale rete è disponibile soltanto se si è in possesso di uno smartphone di ultima generazione, ovvero di tipo 5G: se si vuole acquistare un nuovo modello a rate si potrà anche approfittare di una delle offerte telefono incluso proposte da Vodafone.