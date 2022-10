Promozioni Vodafone Internet casa: le migliori offerte di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Connessione stabile e performante, navigazione senza limiti, streaming in alta definizione, download e upload veloci. Grazie alle sue offerte fibra e wireless per navigare da casa, Vodafone offre una soluzione “cucita” sulle abitudini di accesso alla Rete dei propri clienti. E assicura prezzi al di sotto dei 30 euro mensili.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile confrontare le promozioni Vodafone attivabili a Ottobre 2022 e scegliere quelle più vantaggiose sulla base delle proprie abitudini di navigazione, possibilità di spesa e della copertura massima raggiunta all’indirizzo della propria abitazione.

Internet fibra e tecnologia FWA: le soluzioni Vodafone A Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO MENSILE 1 Internet Unlimited navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate non incluse per già clienti mobile, illimitate per nuovi clienti

nessun vincolo di permanenza 22,90 euro per già clienti mobile

27,90 per nuovi clienti in promo online 2 Vodafone Casa Wireless+ 5G navigazione fino a 300 Mbps in download su rete FWA

chiamate illimitate

vincolo di permanenza di 24 mesi 24,90 euro per già clienti mobile

27,90 per nuovi clienti

Di seguito una carrellata delle offerte Internet casa (sia fibra sia wireless) che il colosso Tlc propone a Ottobre 2022, passate ai raggi X con l’aiuto del comparatore di SOStariffe.it.

Internet Unlimited

Internet Unlimited è la punta di diamante dell’offerta Vodafone per navigare da casa alla massima velocità, grazie alle top prestazioni della fibra FTTH (Fiber-to-the-home). Si tratta di una soluzione Internet fibra che può essere attivata sia dai nuovi clienti sia dai già “fedelissimi” Vodafone (ma con differente rimodulazione di prezzo e diversi canali di attivazione) alla ricerca di performance di navigazione ottimali, sia in termini di velocità sia in fatto di latenza.

Come detto sopra, questa promozione si sdoppia a seconda della tipologia di cliente. Di seguito le caratteristiche di Internet Unlimited per i già clienti mobile, attivabile tramite operatore al costo di 22,90 euro al mese:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; chiamate verso numeri fissi o mobili non incluse;

Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

nessun costo di attivazione e possibilità di disdetta senza costi aggiuntivi (previa restituzione della Vodafone Station).

Anche i nuovi clienti possono beneficiare di Internet Unlimited al costo (in esclusiva online) di 27,90 euro al mese (anziché 29,90 euro al mese, come da prezzo di listino). In questo caso velocità di navigazione, modem di ultima generazione e assenza di costi di attivazione e vincoli di permanenza restano gli stessi. Ciò che cambia è il piano Voce che, per i nuovi clienti, prevede le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse.

Entrambe le opzioni Internet casa fibra della famiglia “Internet Unlimited” possono essere arricchite con servizi Vodafone aggiuntivi. Ecco quali:

Vodafone TV (con NOW Intrattenimento e/o NOW Sport incluso) a partire da 12 euro al mese;

possibilità di attivare una SIM dati da 150 GB al mese al costo di 4 euro in più.

Vodafone Casa Wireless+ 5G

Come fare per avere Internet veloce di Vodafone a casa in assenza un’infrastruttura di rete “fisica” come quella telefonica? O nel caso la propria abitazione non sia ancora raggiunta dalla fibra ottica? La soluzione di Vodafone si chiama “Vodafone Casa Wireless+ 5G” e consente una navigazione dalle top performance grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Appartenente alla categoria “fibra mista radio”, la tecnologia FWA consente il collegamento in modalità wireless (si sfruttano le reti 4G e 5G) tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore Tlc, grazie a un’antenna fornita dal provider stesso.

Ecco la “carta d’identità” di Vodafone Casa Wireless+ 5G, che prevede una permanenza di 24 mesi:

traffico dati illimitato e navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla Rete FWA 5G;

in download e 50 Mbps in upload sulla Rete FWA 5G; chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;

verso numeri fissi e mobili nazionali; consegna del modem a casa gratuita e antenna FWA esterna all’abitazione collegata con la Vodafone Power Station;

costo di attivazione 96 euro una tantum, rateizzabile anche in rate da 4 euro al mese per 24 mesi.

Anche per questa soluzione Internet casa “senza fili”, è previsto un doppio binario per già abbonati Vodafone mobile e per i nuovi clienti. Per i primi l’offerta costa 24,90 euro al mese (per 24 mesi) ed è attivabile tramite operatore. Per i secondi il prezzo sale a 27,90 euro al mese (per 24 mesi).

