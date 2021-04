Promozioni telefonia mobile: gli sconti più alti di Aprile 2021

Tutti gli operatori di telefonia mobile, grandi e piccoli, sono costretti a ricorrere alle promozioni per convincere i clienti a cambiare gestore. Non è quindi raro scorrere tra i siti dei diversi gestori e trovare promozioni telefonia mobile scontate, solitamente per un periodo di tempo determinato. Bisogna quindi fare molta attenzione per non perdere l’occasione di ottenere la tariffa dei propri sogni a un costo ancora più conveniente. Le stesse promozioni possono comunque essere ulteriormente prolungate.

Promozioni telefonia mobile: gli sconti più alti di aprile

Dopo l’ingresso di Iliad nel mercato italiano è diventato più semplice trovare una tariffa con tanti Gigabyte a un prezzo inferiore ai 10 euro. Il debutto del 5G nel nostro Paese avrebbe potuto portare ad una crescita dei costi ma così non è stato. Per accedere a questo tipo di piani, però, bisogna necessariamente rivolgersi agli operatori low cost e che solitamente le offerte più economiche sono riservate a chi arriva da altri gestori virtuali.

Ci sono diversi modi per ottenere un prezzo più favorevole. Ad esempio, aziende come WindTre e Vodafone riducono l’addebito mensile del piano se si sceglie di addebitarlo su conto corrente o carta di credito. In molti casi anche effettuare l’attivazione online permette di ridurre la spesa. Infine, molti provider come ho. Mobile o Kena Mobile una volta diventati suoi clienti permettono di ottenere sconti o rimborsi, anche fino a 50 euro sotto forma di credito residuo, per ogni amico che si convince a passare allo stesso gestore.

Di seguito le promozioni di telefonia mobile con gli sconti più alti disponibili questo mese:

1. Creami WOW 10 GB

L’offerta di PosteMobile è disponibile solo online e offre un quantativo non troppo elevato di Gigabyte a un prezzo comunque molto conveniente. La tariffa prevede:

Minuti e SMS illimitati

10 GB per navigare in Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese per tutta la durata del contratto e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è invece di 20 euro ma include 10 euro di traffico. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La tariffa è disponibile solo online fino al 13/4/21.

2. Spusu 50

Le offerte di Spusu sono senza vincoli e costi nascosti e c’è sempre la possibilità di passare a un altro piano gratuitamente quando si vuole. Con il servizio riserva dati tutti i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il ciclo mensile diventano traffico dati aggiuntivo per il mese successivo. La tariffa prevede:

2.000 minuti per chiamare

500 SM

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

L’offerta ha un costo di 5,98 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

3. Very Mobile 6,99

Very Mobile è l’operatore low cost di WindTre e permette di scegliere tra offerte senza vincoli e costi nascosti. Il provider prevede diverse tariffe ma è previsto un vincolo di portabilità del numero da altri gestori virtuali per quelle più economiche. Il piano più interessante di Very è il seguente:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

4. Fastweb NeXXt mobile 5G

Fastweb Mobile dispone dell’offerta 5G più economica attualmente sul mercato. Fastweb offre copertura in 5G nelle 18 principali città italiane tra cui Milano, Bologna e Napoli e conta di arrivare a raggiungere il 90% della popolazione italiana entro il 2025. La tariffa prevede:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

70 GB per navigare in Internet in 5G (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

WOW Fi incluso per connettersi gratuitamente in Wi-Fi da oltre 1 milione di Hotspot in tutta Italia

L’offerta ha un costo di 7,95 euro al mese fino al 13/4/21. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo credito residuo

All’offerta è possibile aggiungere aggiungere WOW Space e ottenere così spazio d’archiviazione illimitato nel cloud al costo di 9,95 euro l’anno con primo mese gratuito.

5. ho. 9,99

ho. Mobile è l’operatore low cost di Vodafone e dispone di offerte senza vincoli e costi nascosti. Il gestore non richiede carta di credito e IBAN per l’attivazione delle sue offerte e blocca l’accesso a Internet quando si esaurisce il traffico dati incluso per evitare spese inutili. La velocità di navigazione è bloccata a 30 Mbps in download e upload. La sua offerta più economica prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 10 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

6. Giga 100

Iliad è tra i migliori operatori low cost grazie a tariffe senza vincoli di durata, costi extra e rimodulazioni. L’operatore inoltre non prevede limitazioni alla velocità di navigazione e consente di arrivare fino a 855 Mbps in download. La tariffa 5G dell’operatore low cost francese prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad offre copertura in 5G nelle seguenti città:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

7. Kena 9,99

Kena Mobile è l’operatore low cost di Tim e prevede offerte senza vincoli e costi nascosti. Da qualche tempo le sue offerte sono inoltre senza rimodulazioni e quindi rimarranno identiche per sempre. La velocità massima di navigazione per questa specifica offerta è stata raddoppiata fino a 60 Mbps in download. La tariffa prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi attiva un nuovo numero o arriva da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

CoopVoce

Ho mobile

Tiscali

Fastweb

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

I Gigabyte inclusi nei piani sopra descritti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.