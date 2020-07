Promozioni solo ADSL: le migliori offerte per abbonamenti di luglio 2020

Le promozioni ADSL sono quelle che garantiscono un collegamento a Internet alla velocità di trasmissione della cosiddetta banda larga: permettono in pratica di raggiungere i 20 Mega in download e la velocità massima di 1 Mega in upload.

Perché dovresti essere alla ricerca di una connessione di tipo ADSL invece di quella in fibra ottica? Per il semplice fatto che in Italia è ancora presente un divario digitale che non consente di avere una copertura completa su tutto il territorio nazionale: è il motivo per il quale prima di sottoscrivere un contratto Internet casa è sempre consigliata la verifica della copertura nel luogo in cui si abita.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

La rete ADSL raggiunge la maggior parte del Paese: ecco perché potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo e che ti permetterà di avere accesso agli stessi benefici e allo stesso prezzo che dovresti sostenere se avessi la possibilità di attivare una connessione in fibra ottica.

Quali sono le migliori offerte solo ADSL a luglio 2020

Grazie all’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it abbiamo individuato le migliori promozioni ADSL che è possibile sottoscrivere a luglio 2020. Nello specifico, si tratta di:

1. Fastweb Casa + Mobile;

2. Internet 20 Unlimited di WINDTRE;

3. Internet Unlimited ADSL di Vodafone;

4. Super ADSL.

Le promozioni ADSL in elenco hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro mensili e comprendono non solo la connessione Internet illimitata, ma anche le chiamate da effettuare gratuitamente su tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza dover sostenere il canone Telecom, in quanto funzionano tramite l’utilizzo della Tecnologia VoIP. Tra costi e servizi inclusi, andiamo alla scoperta delle 4 migliori promozioni ADSL del momento.

1. La super promozione di Fastweb

In genere, il costo dell’offerta Internet casa ADSL proposta da Fastweb è pari a 29,95 euro al mese: la tariffa dell’operatore si distingue dalle altre in quanto il costo è fisso per sempre e non sono previsti né vincoli nascosti né rimodulazioni.

Attualmente è disponibile un’offerta che prevede uno sconto online di 4 euro e che porta non solo il prezzo della promozione Internet casa a 25,95 euro al mese, ma prevede anche l’opzione Fastweb Mobile, con una SIM che include 50 Giga di traffico, minuti illimitati e 100 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali.

Scopri l’offerta di Fastweb

Oltre alla SIM, sono previsti:

il modem FASTGATE e il contributo di attivazione inclusi;

la connessione Internet senza limiti;

l’assistenza clienti MyFastweb;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta;

il WOW Space gratuito per un mese;

il WOW-FI, attraverso il quale sarà possibile connettersi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, sfruttando la rete Wi-Fi dell’operatore.

La SIM prevede anche i seguenti servizi gratuiti:

segreteria telefonica;

scatto alla risposta;

Ti ho chiamato;

controllo del credito residuo;

costi di uscita.

I vantaggi di Internet 20 Unlimited

La promozione Internet casa di tipo ADSL proposta da WINDTRE si chiama Internet 20 Unlimited e permette di navigare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload. Ha un costo di 26,98 euro al mese, nel quale è incluso il prezzo del modem che viene fornito in vendita abbinata a 5,99 euro al mese.

L’abbonamento comprende:

la connessione Internet senza limiti;

il modem e il contributo di attivazione inclusi;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta;

una promozione speciale che consiste in una SIM dati con 100 Giga al mese che può essere utilizzata da tutti i membri della famiglia che abbiano una delle seguenti promozioni attive: Wind all inclusive, Call your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart.

Scopri l’offerta di WINDTRE

Alla scoperta di Internet Unlimited ADSL

La connessione Internet Unlimited ADSL proposta da Vodafone ha caratteristiche simili alla precedenti offerte citate. Comprende infatti:

la connessione Internet senza limiti;

il modem e il contributo di attivazione inclusi;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta;

una SIM con 30 Giga per navigare con tablet e chiavette quando non si può avere accesso alla connessione Internet casa.

La proposta di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni: la soluzione contrattuale dell’operatore britannico prevede infatti un vincolo di 24 mesi. Nel costo del canone sono inclusi anche quelli relativi a modem e attivazione, per i primi 48 mesi.

Scopri l’offerta di Vodafone

Questo è il motivo per il quale:

a partire dal quinto anno la promozione avrà un costo pari a 20,90 euro al mese , diventando così la soluzione più economica fra tutte;

, diventando così la soluzione più economica fra tutte; nel caso di recesso anticipato, dovranno essere sostenute tutte le rate residue di modem e attivazione mancanti all’appello.

Super ADSL e la novità di TIM

Super ADSL è la proposta di TIM per navigare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload che può essere attivata da tutti quei clienti che non sono coperti né dalla fibra FTTH, né da quella fibra misto rame, chiamata FTTC.

Nell’abbonamento mensile, sono inclusi:

la connessione Internet senza limiti;

il modem e il contributo di attivazione inclusi;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta, incluse solo nel caso di acquisto online;

TIM VISION PLUS e Disney+ gratuiti per 6 mesi in un unico pacchetto: Disney+ potrà poi essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

Scopri l’offerta di TIM

Nel costo del canone mensile, che è pari a 29,90 euro al mese, sono compresi:

il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem TIM HUB+, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

L’offerta non prevede vincoli ed è possibile recedere dalla promozione in qualsiasi momento, sostenendo il pagamento di:

5 euro nel caso di passaggio a un altro operatore;

30 euro per la disattivazione della linea;

in caso di recesso prima dei 24 mesi, sarà necessario sostenere le spese relative al contributo di attivazione e all’eventuale modem acquistato.

L’offerta di TIM potrà essere personalizzata attraverso l’aggiunta di alcuni pacchetti che costituiscono delle novità delle quali approfittare. In particolare, si tratta di:

DAZN , la piattaforma di streaming dedicata al calcio e al mondo della sport;

, la piattaforma di streaming dedicata al calcio e al mondo della sport; NOW TV e tanti contenuti dedicati all’intrattenimento.

La promozione TIM DAZN e NOW TV è gratuita per il primo mese, che è offerto da TIM. A partire dal secondo, include:

l’abbonamento a DAZN, del valore di 9,99 euro al mese;

l’abbonamento a NOW TV, con il Pass Sport di Sky Italia del valore di 29,99 euro al mese.

Considerato che è previsto uno sconto TIM del valore di 39,98 euro al mese, che copre tutto il primo mese di promozione e uno sconto TIM di 9,99 euro al mese, dal secondo mese in poi, il pacchetto avrà soltanto un costo di 29,99 euro al mese.

Per quanto riguarda DAZN sono inclusi:

Serie A TIM: 3 partite a giornata in esclusiva, per un totale di 114 partite, più gli highlights di tutte le partite;

Serie Bkt su DAZN;

si possono vedere anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Copa America, la Coppa D’africa, NFL, MLB, UFC, Indycar, Nascar, WRC, boxe, rugby e molto altro. Da quest’anno ancora piu’ sport con il grande tennis, il basket, il ciclismo, lo sci e tanti altri contenuti di Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Per quanto riguarda NOW TV Pass Sport, sono invece compresi:

la Serie A TIM con 7 partite su 10 per ogni turno;

la UEFA Champions League;

la UEFA Europa League;

la Premier League con 5 partite a turno;

la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP™;

la Formula 1®;

il Tennis internazionale con gli ATP Masters 1000;

Wimbledon e molto altro tutto in Super HD.

La promozione potrà essere attivata dal sito tim.it, dall’APP MY TIM, o in alternativa presso i negozi TIM o contattando il 187. Una volta attivata l’offerta, si riceverà una mail o SMS con le indicazioni per registrarti a TIMVISION, NOW TV e DAZN e poter così avere accesso a tutti i contenuti disponibili.

Annunci Google