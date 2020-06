Promozione Vodafone: le principali offerte di Giugno 2020

Il mese di giugno 2020 è il momento ideale per passare a Vodafone. L’operatore propone diverse offerte davvero molto interessanti per sfruttare al massimo il proprio smartphone, con la possibilità di navigare senza limiti in mobilità e di accedere alla rete 5G. Ecco, quindi, quali sono le principali offerte Vodafone di giugno 2020 e come fare per attivarle.

Le offerte Vodafone per sfruttare al massimo il proprio smartphone e navigare alla massima velocità disponibile sono davvero molto interessanti. L’operatore, infatti, propone soluzioni adatte praticamente a tutte le esigenze ed offre anche l’accesso alla rete 5G (disponibile per ora solo in alcune città italiane).

Tra le promozioni Vodafone del mese di giugno 2020 troviamo:

offerte per smartphone come R ED Unlimited Smart, Shake it Easy (per under 30) e Infinito Black Edition (con Giga illimitati)

(per under 30) e (con Giga illimitati) la promozione Giga Family che permette di ottenere Giga extra senza costi aggiuntivi per i clienti Vodafone che attivano anche l’offerta di rete fissa Internet Unlimited

che permette di ottenere Giga extra senza costi aggiuntivi per i clienti Vodafone che attivano anche l’offerta di rete fissa Internet Unlimited le offerte “solo Internet” Giga Speed con una SIM dati con sino ad un massimo di 100 GB al mese

con una SIM dati con sino ad un massimo di 100 GB al mese la gamma di offerte per clienti con partita IVA

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Vodafone del mese di giugno 2020:

Le migliori offerte Vodafone per smartphone

Una delle principali offerte Vodafone del mese di giugno è RED Unlimited Smart. Si tratta di un’offerta completa e davvero molto interessante che può essere attivata da tutti, sia con portabilità del numero da qualsiasi operatore che attivando un nuovo numero di cellulare. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

40 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G con giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G con in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 12 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 18,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente

con addebito su carta di credito o conto corrente Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi nel canone mensile

Per i clienti Under 30, invece, c’è la possibilità di attivare Shake it Easy, un’offerta davvero molto interessante che offre la possibilità di sfruttare al massimo la rete Vodafone per navigare in mobilità risultando ideale, grazie all’opzione per Giga illimitati sulle principali app, per gli utenti più giovani. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati in Italia

60 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G (30 GB scegliendo l’addebito su credito residuo)

di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G (30 GB scegliendo l’addebito su credito residuo) Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 14,99 Euro

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

Per chi cerca un’offerta che sia davvero senza limiti segnaliamo la possibilità di attivare Infinito Black Edition, l’offerta più completa in assoluto del listino di offerte Vodafone. Ecco i dettagli.

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE e 1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

Giga illimitati per navigare in Italia con rete 4G, 4.5G e 5G

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 28 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 5 GB e 500 minuti al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 39,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente

con addebito su carta di credito o conto corrente Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

12 mesi gratis di NOW TV Mobile (poi 4,99 Euro al mese) e Tidal (poi 8,99 Euro al mese)

Per tutte le offerte illustrate c’è la possibilità di abbinare uno smartphone da acquistare a rate. La formula d’acquisto è quella “tradizionale” e prevede un anticipo e il pagamento di 30 rate mensili. L’utente è libero di scegliere il modello di smartphone più in linea con le proprie esigenze tra i tanti modelli presenti nel listino di offerte Vodafone. Per completare l’acquisto a rate è sufficiente recarsi in un negozio dell’operatore. In base al modello scelto, il pagamento avverrà tramite carta di credito o conto corrente.

Nome offerta Chiamate ed SMS GB Costo mensile RED Unlimited Smart minuti ed SMS illimitati 40 GB; Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 18,99 Euro al mese Shake it Easy (per under 30) minuti ed SMS illimitati 60 GB (con addebito su carta di credito o conto corrente); Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 14,99 Euro al mese Infinito Gold Edition minuti ed SMS illimitati Giga illimitati 39,99 Euro al mese

Giga Family: per i clienti Vodafone di rete fissa sino a 100 GB al mese gratis

Per chi sceglie Vodafone sia per la rete fissa che per la SIM del proprio smartphone c’è una promozione aggiuntiva da non perdere. Grazie a Giga Family, infatti, basterà portare il costo mensile dell’offerta mobile nella fattura della linea fissa per ottenere traffico dati aggiuntivo sulla SIM senza alcun costo aggiuntivo.

In particolare, portando il costo di una SIM in fattura si riceverà un bonus aggiuntivo di 50 GB al mese senza costi extra. Portando due o più SIM (sino ad un massimo di 6) si riceveranno 100 GB di traffico dati aggiuntivo ogni mese su ciascuna SIM senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile delle offerte attivate.

Chi non è ancora cliente Vodafone per la rete fissa può puntare ad attivare l’offerta Internet Unlimited, una soluzione che, oltre ai vantaggi di Giga Family, mette a disposizione del cliente una serie di bonus aggiuntivi. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) se non disponibile la FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download di velocità massima

tramite rete in fibra ottica FTTH (con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) se non disponibile la FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download di velocità massima SIM dati con 30 GB al mese in 4G per navigare in mobilità con la rete Vodafone; da notare, inoltre, che sino all’attivazione della linea fissa la SIM dati potrà contare su 15 GB al giorno

in 4G per navigare in mobilità con la rete Vodafone; da notare, inoltre, che sino all’attivazione della linea fissa la SIM dati potrà contare su 15 GB al giorno (solo in caso di disponibilità della FTTH) 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (poi 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta) e Vodafone TV (con 6 mesi di Infinity e 30 film al giorno su Chili) inclusi nel canone mensile di abbonamento

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese. L’offerta prevede attivazione azzerata per chi si abbona online (con uno sconto di 24 Euro) mentre incluso nel canone mensile c’è l’opzione Vodafone Ready che presenta un costo periodico di 6 Euro al mese per 48 mesi. Dopo aver attivato l’abbonamento per la rete fissa di casa, i clienti Vodafone con smartphone potranno attivare Giga Family.

Per attivare Internet Unlimited è possibile avviare la verifica della copertura cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Giga Speed

Per ottenere Giga extra aggiuntivi e sfruttare al massimo la rete Vodafone in mobilità è possibile attivare una delle offerte Giga Speed. Si tratta di tariffe “solo Internet” che includono una SIM dati con un minimo di 20 GB ed un massimo di 100 GB al mese da utilizzare per navigare in mobilità.

Le offerte Giga Speed sono disponibili sia in versione ricaricabile che in abbonamento (in questo secondo caso con un rapporto €/GB migliore). Con queste offerte si potrà accedere ad una SIM dati da inserire in un qualsiasi dispositivo compatibile per navigare in mobilità con la rete Vodafone.

Per le offerte Giga Speed c’è la possibilità di abbinare il Mobile Wi-Fi, il router 4G portatile con batteria integrata in cui inserire la SIM dati con l’offerta attiva ed a cui collegare, tramite collegamento Wi-Fi, tutti i propri dispositivi (smartphone, tablet senza connessione dati, notebook etc.) per sfruttare il bundle dati a disposizione di chi ha attivato Giga Speed.

Ecco le offerte Giga Speed da attivare:

Offerta Tipologia GB al mese Costo periodico Giga Speed 20 Ricaricabile 20 GB 9,99 Euro al mese Giga Speed 50 Ricaricabile 50 GB 13,99 Euro al mese Giga Speed Plus 50 Abbonamento 50 GB 11,99 Euro al mese Giga Speed Plus 100 Abbonamento 100 GB 19,99 Euro al mese

La gamma di offerte dati di Vodafone può essere attivata direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto e scegliere l’offerta più in linea con le proprie esigenze.

Attiva online una delle offerte Giga Speed di Vodafone

Offerte Vodafone per clienti con partita IVA

Vodafone è uno degli operatori di riferimento del settore business della telefonia mobile. In particolare, l’operatore propone soluzioni specifiche per chi ha la necessità di sfruttare al massimo lo smartphone durante l’attività lavorativa con tariffe mirate che offrono minuti, SMS e Giga illimitati.

Ecco le migliori offerte per clienti con partita IVA:

Infinito Business Black Edition : minuti ed SMS illimitati in Italia e in Europa, Giga illimitati in Italia ed in Europa, 5 GB extra negli USA con un canone mensile di 40 Euro

: minuti ed SMS illimitati in Italia e in Europa, Giga illimitati in Italia ed in Europa, 5 GB extra negli USA con un canone mensile di 40 Euro Infinito Business Black Edition INTERNATIONAL: minuti ed SMS illimitati in Italia, Giga illimitati in Italia, 5 GB extra in 14 Paesi (Australia, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, India, Kenya, Malesia, Russia, Sud Africa, Turchia, Usa) con un canone mensile di 50 Euro

Tutte le offerte “business” di Vodafone sono attivabili direttamente online:

Scopri le offerte Vodafone per clienti con partita IVA