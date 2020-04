Programmazione Sky #IoRestoACasa: i migliori film da cinema

Dall’azione ai film storici, dai biopic ai grandi drammi in costume, passando per i campioni d’incasso natalizi e le commedie romantiche : i due canali creati da Sky nell’ambito della solidarietà digitale per il Covid-19 sono ricchi di titoli per chi vuole approfittare di queste settimane per dedicarsi alla settima arte in tutte le sue sfaccettature.

Una proposta per gli amanti del cinema

In seguito all’emergenza per il Covid-19, con relativa quarantena, diverse aziende nell’ambito della tecnologia e dei servizi hanno aderito alla Solidarietà Digitale, ovvero alla fornitura di servizi gratuiti o scontati per rendere più sopportabile l’isolamento a casa e il distanziamento sociale. Questo vale anche per lo streaming: Infinity, ad esempio, offre due mesi di prova gratuita al posto di uno, mentre Dplay Plus permette di provare il servizio un mese intero invece di quindici giorni. Ma è Sky ad aver approvato le maggiori iniziative per la solidarietà digitale: vediamole insieme.

I nuovi canali di Sky

Fino al 3 aprile, Sky ha aperto tutti i pacchetti disponibili agli abbonati che non avevano l’offerta completo (ad esempio, chi poteva accedere a Sky Cinema e Sky Famiglia ha avuto modo di godersi i contenuti anche di Sky Sport e Sky Calcio). Ora quest’iniziativa è parzialmente terminata – fino a fine aprile, infatti, rimane l’accesso gratuito ai canali Sport e Famiglia a chi non ha sottoscritto l’abbonamento a questi due pacchetti – ma è stata subito sostituita da un’altra: a partire dal 4 aprile, infatti, Sky ha creato ben due canali a tema per i migliori film, Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2.

L’accesso gratuito per tutti gli abbonati SKy a questi contenuti durerà fino al prossimo 30 aprile, e riguarda sia chi accede a Sky via satellite che chi lo fa su fibra o digitale terrestre, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Come funzionano i due Sky Cinema #IoRestoACasa

I nuovi canali di Sky ad accesso libero per tutti gli abbonati hanno un target diverso: Sky Cinema #IoRestoACasa 1 ha infatti in programmazione di film per tutta la famiglia, ma anche classici del cinema italiano e grandi titoli del passato. Sky Cinema #IoRestoACasa 2 punta di più sull’azione pura e sulle emozioni forti, senza disdegnare incursioni nel cinema d’autore più a carattere drammatico.

I due canali sono accessibili non soltanto sulla propria tv ma anche con l’app Sky Go, per poterli vedere su smartphone, tablet e PC; un’ampia selezione sarà disponibile anche on demand.

E per chi ha già tutti i pacchetti Sky? L’azienda ha pensato anche ai suoi migliori clienti, con una serie di titoli gratuiti del servizio Primafila offerti ogni settimana.

I migliori film su #IoRestoACasa 1 questa settimana

Tra le proposte su Sky Cinema #IoRestoACasa 1, come detto, ampio spazio per i film dedicati a tutta la famiglia. Per quanto riguarda il cinema italiano, in particolare, Pif, Antonio Albanese e Alessandro Siani sono rispettivamente i mattatori di Momenti di trascurabile felicità, Cetto c’è, senzadubbiamente e Il giorno più bello del mondo, mentre Marco D’Amore ritorna a rivestire i panni di Ciro Di Marzio ne L’immortale, spinoff di Gomorra (proprio le riprese della quinta stagione della popolarissima serie di Sky, previste per l’estate, verranno con tutta probabilità rimandate a causa del Coronavirus).

Tra i campioni d’incassi del cinema recente, spicca prima di tutto Bohemian Rhapsody, la storia di Freddie Mercury e dei suoi Queen, fresca vincitrice di quattro oscar (miglior attore per Rami Malek, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro), con quasi un miliardo incassato al botteghino. Gli appassionati di Antonio Banderas potranno invece vederlo recitare in Automata e Gun Shy.

Per le commedie romantiche, in programma c’è Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, con Ethan Hawke e Rose Byrne, tratta dal romanzo di Nick Hornby, mentre il dramma è dietro l’angolo con un classico come Autumn in New York, con Richard Gere e Winona Ryder. Dedicati ai bambini, infine, ci sono Zoo, un amico da salvare e il film d’animazione Rex, un cucciolo a palazzo, entrambi con amici a quattro zampe come protagonisti.

Da ricordare che sia Sky Cinema #IoRestoACasa 1 che Sky Cinema #IoRestoACasa 1 non offrono soltanto film, ma anche rubriche com 100×100 Cinema, la striscia dedicata agli amanti del cinema con aggiornamenti e novità nella programmazione di Sky, a cura di Gianni Canova e Francesco Castelnuovo.

I migliori film su #IoRestoACasa 2 questa settimana

Anche su Sky Cinema #IoRestoACasa 2, il più “maturo” tra i due canali di Sky aperti per l’emergenza Coronavirus, in programmazione c’è un nutrito mix di titoli recenti e recentissimi e di grandi classici. Tra i film d’autore pluripremiati ci sono prima di tutto lo splendido La Favorita di Yorgos Lanthimos, con un terzetto di attrici strepitose come Olivia Colman (premio Oscar per l’interpretazione) nel ruolo della regina Anna d’Inghilterra, Emma Stone e Rachel Weisz, rispettivamente le favorite Abigail Hill e Sarah Churchill. Un’altra prova d’attore notevole è quella del trasformista per eccellenza, Christian Bale, che interpreta il vicepresidente di George W. Bush, Dick Cheney, in Vice – L’uomo nell’ombra. Sempre tra i film da Oscar c’è BlacKkKlansman di Spike Lee, con John David Washington e Adam Driver, vincitore nel 2018 della statuetta come migliore sceneggiatura non originale, ispirata all’autobiografia del poliziotto afroamericano Ron Stallworth, che alla fine degli anni ’70 si infiltrò nel Ku Klux Klan.

Per gli amanti del cinema italiano il titolo più ghiotto è sicuramente Martin Eden con Luca Marinelli, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: nella regia di Pietro Marcello, alla Oakland del romanzo di Jack London si sostituisce Napoli.

Tra i registi più iconici degli ultimi anni, Wes Anderson è presente con due film, Il treno per il Darjeeling e Grand Budapest Hotel, entrambi con quattro degli attori-feticcio di Anderson, ovvero Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien Brody (presente nella programmazione di Sky anche con Manhattan Nocturne) e naturalmente Bill Murray. Per chi ama i film sportivi (e magari in queste settimane si riduce a vedere repliche di vecchie partite o incontri), Jake Gyllenhal è il pugile Billy Hope in Southpaw – L’ultima sfida.

Tra i classici del passato, oltre al capolavoro western di Sergio Leone Giù la testa, da segnalare Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella con un cast di stelle (Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman) e Memorie di una geisha con Zhang Ziyi (tre Oscar per fotografia, scenografia e costumi).