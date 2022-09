Problemi a Internet con WindTre: cause e soluzioni di Settembre 2022

Qualora un cliente di WindTre incontrasse dei problemi con Internet casa (connessione lenta, oppure non ci sia adeguata copertura del segnale), ecco come eseguire una serie di verifiche e operazioni fai-da-te per tornare a navigare. Questi i consigli di SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

WindTre è considerato uno degli operatori di telecomunicazioni più affidabili sul mercato. Ma potrebbe capitare che ci siano occasioni nelle quali si verifichino dei problemi riguardanti velocità di connessione, stabilità del segnale e copertura di rete.

Quelli che seguono sono una serie di utili consigli per provare a risolvere autonomamente questi disguidi e tornare a navigare con una connessione ottimale.

Se invece non si riuscisse, è possibile contattare il servizio clienti di WindTre chiamando il 159. Il servizio è gratuito ed è disponibile anche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Prima di parlare con un operatore umano, è possibile anche esporre il proprio problema a WILL, l’assistente digitale di WindTre.

WindTre: problemi Internet casa, quali cause e soluzioni

TIPO DI PROBLEMA PRINCIPALI VERIFICHE Impossibile connettersi al Wi-Fi verificare il funzionamento del modem

verificare presenza di un Proxy aziendale

verificare la disponibilità della rete Wi-Fi Connessione Wi-Fi instabile verificare la connettività internet utilizzando il cavetto LAN Connessione assente verificare che il modem sia acceso e correttamente collegato alla presa elettrica

assicurarsi di aver collegato il modem alla presa principale

Ecco una serie di problemi di connessione che gli utenti di WindTre potrebbero eventualmente incontrare e che cosa possono fare per risolverli da sé.

Impossibile connettersi al Wi-Fi

Le cause del problema possono essere molteplici. Occorre anzitutto verificare il corretto funzionamento del modem: controllando che l’alimentatore del modem sia inserito nella presa elettrica, sia correttamente collegato al modem e che il modem sia acceso. Inoltre, controllare che il modem sia collegato alla linea e che il cavetto telefonico di collegamento non si sia rotto o rovinato.

Se il problema persistesse, occorrerebbe verificare l’eventuale presenza di un Proxy aziendale. Per esempio, se il tuo Pc in uso fosse aziendale, è possibile controllare che nel browser non sia stato attivato il Proxy aziendale. In tal caso, andrebbe disattivato.

Da ultimo, verificare la disponibilità della rete Wi-Fi: se non si riuscisse a navigare con smartphone o tablet, accertarsi che il Wi-Fi del dispositivo sia acceso e collegato alla rete wireless del modem.

Altre possibili cause: il dispositivo potrebbe essere stato colpito da un virus che modifica i server DNS utilizzati. In questo è necessario reimpostare i parametri corretti.

Connessione Wi-fi instabile

La causa è spesso la scarsa qualità dell’impianto telefonico di casa oppure della tratta in rame delle fibra da casa alla rete dell’operatore. Come superare questo ostacolo? Se non si riuscisse a navigare in modalità Wi-Fi, è possibile provare a verificare la connettività internet utilizzando il cavetto LAN. Se con il cavetto LAN si riesce a navigare, allora il problema potrebbe essere nella configurazione Wi-Fi del router.

Tra i possibili suggerimenti proposti da WindTre ci sono: il controllo che i led del modem che identificano la rete wireless siano accesi e che il dispositivo abbia il Wi-Fi acceso e collegato alla rete wireless del modem.

Se la rete wireless del modem è accesa e il dispositivo la vede ma non riesce a connettersi, non è escluso che possa essere stata cambiata la password wireless del modem o quella inserita o memorizzata in precedenza nel dispositivo non è corretta. Come fare? Occorre cancellare la rete wireless memorizzata nel dispositivo ed effettuare nuovamente la connessione wireless al modem, inserendo nuovamente la password indicata sull’etichetta che si trova sotto o dietro al modem.

Connessione assente

Il primo consiglio è di verificare che il modem sia acceso e correttamente collegato alla presa elettrica. Nel caso, si può provare a riavviare il modem ed attendere l’allineamento dei led. È inoltre possibile resettare il modem attraverso l’apposito tastino da tener premuto per una decina di secondi. Inoltre, è necessario assicurarsi di aver collegato il modem alla presa principale, che è quella solitamente più vicina all’ingresso di casa.

Nel caso in cui si avesse la fibra, provare a rimuovere eventuali filtri ADSL, non utilizzare prolunghe telefoniche e verificare di aver scollegato tutte le prese telefoniche derivate eventualmente presenti sul proprio impianto.

E ancora: se si ha l’ADSL, controllare il corretto funzionamento dei filtri. Eventualmente è possibile fare una prova staccando tutte le apparecchiature dall’impianto telefonico, compresi telefoni e filtri, lasciando il solo modem collegato alla presa principale.

Downgrade tecnico

In caso di malfunzionamenti della linea, il servizio clienti di WindTre potrebbe proporre un downgrade tecnico per migliorare e stabilizzare le performance della linea. Nel caso in cui il cliente non accettasse, può sempre recedere dal servizio senza oneri.

Come aumentare il segnale Wi-Fi a casa se Internet è lento?

È possibile estendere e aumentare il segnale Wi-Fi in tutti i punti della casa. Per chi avesse una casa grande, con muri spessi o sviluppata su più piani, così come per chi avesse necessità di guardare contenuti multimediali audio/video anche lontano dal modem, la soluzione più vantaggiosa per poter sfruttare la rete Wi-Fi in ogni angolo è di acquistare un ripetitore Wi-Fi. È possibile acquistare dei modelli compatibili che ottimizzano le performance del modem WindTre Hub fornito con l’attivazione della linea fissa.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

WindTre: Super Fibra per i già clienti Wind Mobile

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Super Fibra per i già clienti Wind Mobile 22,99 euro al mese

al mese velocità di navigazione fino a 1 Gbps

modem Wi-Fi 6 incluso

attivazione gratuita

12 mesi di Amazon Prime inclusi 2 Super Fibra per i non clienti Wind Mobile 26,99 euro al mese

al mese velocità di navigazione fino a 1 Gbps

chiamate illimitate incluse

modem Wi-Fi 6 incluso

attivazione gratuita

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Grazie al comparatore di Internet casa di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è stata trovata la promozione Super Fibra per i già clienti Wind Mobile che al prezzo di 22,99 euro al mese offre:

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download su rete FTTH;

attivazione gratuita;

12 mesi di Amazon Prime inclusi.

Ma soprattutto un modem Wi-Fi 6 che assicura stabilità e velocità d connessione essendo dotato di doppia rete wireless a 2,4 Ghz e 5 GHz che garantisce la migliore copertura in tutti i punti della casa e un minor rischio di interferenze con le reti dei vicini. Per saperne di più su questa promozione, clicca il link qui sotto:

Scopri Super Fibra per già clienti WindTre»

La stessa offerta invece per i non clienti WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese (con in aggiunta le chiamate illimitate): maggiori dettagli al link qui di seguito:

Scopri Super Fibra per tutti gli altri clienti »

Se invece si provasse a risolvere il problema di Internet casa lento con un’altra soluzione, allo scopo di guidare l’utente all’acquisto del corretto dispositivo che garantisca le prestazioni della Super Fibra, WindTre fornisce le caratteristiche tecniche minime e ottimali di un ripetitore Wi-Fi adeguato alla tecnologia del modem Wi-Fi di ultima generazione WindTre Hub:

caratteristiche minime ripetitore Wi-Fi = dual band AC1750 (450 Mbps sui 2,4 GHz con 3 antenne + 1300 Mbps sui 5GHz con 3 antenne);

caratteristiche ottimali ripetitore Wi-Fi = dual band AC2100 (300 Mbps sui 2,4 GHz con 2 antenne + 1733 Mbps sui 5GHz con 4 antenne).