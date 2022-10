Prezzo luce e gas Ottobre 2022: offerte per contenere gli aumenti del mese

In una stagione di maxi-rincari , ecco la fotografia delle offerte luce e gas del Mercato libero che aiutano i clienti domestici a tenere sotto controllo le spese in bolletta a Ottobre 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce Bioraria 1.021,14 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 1.765,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)

Rincari record di luce e gas accompagneranno la stagione fredda delle famiglie italiane. ARERA, l’Authority dell’energia, nel suo aggiornamento trimestrale del prezzo dell’energia elettrica, ha annunciato un aumento del 59% delle bollette luce per i 7,3 milioni di clienti in regime di Tutela nel periodo Ottobre-Dicembre 2022 rispetto ai tre mesi precedenti. Un maxi rincaro con un impatto significativo sui bilanci familiari: nel 2022, sempre secondo i dati ARERA, una famiglia tipo spenderà 1.322 euro per la bolletta della luce, con un raddoppio rispetto al 2021 (la spesa è stata di 632 euro).

Un’impennata che avrebbe avuto conseguenze ancora più pesanti se il Governo non avesse varato una serie di misure straordinarie, tra cui il taglio degli oneri generali di sistema per luce e gas, la riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette gas e il potenziamento del Bonus luce e gas per disagio economico e fisico, in vigore sino alla fine dell’anno.

Oltre a fare affidamento sugli aiuti statali, le famiglie italiane possono tentare di arginare l’impatto di questa stangata tendendo l’orecchio verso le offerte luce e gas del Mercato libero con il miglior rapporto qualità-prezzo. Come individuarle? Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (questa informazione è consultabile nell’ultima bolletta del proprio fornitore) per avere un quadro completo delle migliori offerte da attivare. Il comparatore permette anche di avere a portata di mano una stima della spesa mensile di ciascuna offerta, oltre ad informazioni relative al costo unitario dell’energia e all’eventuale contributo fisso richiesto dai fornitori.

Clicca al link di seguito per avviare la comparazione online:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le migliori offerte luce e gas per contenere gli aumenti in bolletta a Ottobre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 85,70 euro

146,13 euro 2 Edison World Luce Plus

World Gas Plus 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 89,07 euro

153,92 euro 3 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 92,61 euro

159,23 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo confrontato le offerte luce e gas proposte dai fornitori del Mercato libero e individuato quelle più convenienti a Ottobre 2022 per una “famiglia tipo” che consuma mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano con fornitura attiva nel comune di Milano.

A2A Easy Luce e Gas

Risparmio nel mirino ad A2A Energia che conquista il podio della convenienza grazie a una promozione online che sfrutta i prezzi di energia elettrica e gas del mercato all’ingrosso senza “caricarli” di alcun onere aggiuntivo. Non solo. Per garantire sollievo in bolletta ai nuovi clienti, il contributo fisso mensile (pari a 12 euro) è azzerato per i primi sei mesi di fornitura.

Ecco l’offerta nel dettaglio:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile gratuito per i primi 6 mesi di fornitura, poi 12 euro al mese;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

possibilità di attivare l’offerta anche tramite WhatsApp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro e di 146,13 euro per il gas.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Edison World Luce e Gas Plus

Anche Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, è tra i “campioni” del risparmio a Ottobre 2022 con una promozione che può essere attivata in modalità Dual Fuel, ovvero sottoscrivendo un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas.

Di seguito le caratteristiche della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile scontato del 50% (da 18 a 9 euro al mese);

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

servizio EDISONRisolve gratuito ;

; possibilità di sottoscrivere l’offerta online;

energia 100% green.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 89,07 euro al mese per le bollette della luce e 153,92 euro al mese per quelle del gas.

Per saperne di più sulla promozione luce di Edison Energia, clicca al link di seguito:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Per saperne di più sulla promozione gas di Edison Energia, clicca al link di seguito:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Anche Pulsee, la energy company italiana 100% digital e paperless, propone un’offerta che, per i prezzi di energia elettrica e gas, fa riferimento alle condizioni del mercato all’ingrosso senza costi extra. In più, grazie all’opzione Cost Sharing (attivabile al prezzo di 1,50 euro in più al mese) coloro che vivono in condivisione potranno ricevere una bolletta con costi separati, così da contare su una gestione semplificata della propria fornitura.

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), con attivazione dell’offerta entro il 9 Ottobre 2022 ;

; energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 92,61 euro al mese per le bollette della luce e di 159,23 euro al mese per quelle del gas.

Per saperne di più sulla promozione luce di Pulsee, clicca sul pulsante verde di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Qui sotto, invece, un quadro completo della promozione gas Pulsee:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »