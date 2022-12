Prezzo GAS Arera: il prezzo dell’offerta Maggior Tutela di Dicembre 2022

Giù le temperature, su la domanda di metano. E il prezzo del gas all'ingrosso torna a viaggiare sull'ottovolante . Dagli esperti di SOStariffe.it l'analisi del nuovo meccanismo di calcolo del gas per i clienti ancora nel Mercato Tutelato e una fotografia sulle migliori soluzioni del Mercato Libero per riscaldare casa a dicembre 2022 .

Il calo delle temperature e l’aumento della domanda di metano nel Vecchio Continente fanno correre il prezzo del gas all’ingrosso. L’impennata preoccupa gli analisti di settore, che prevedono una riduzione della materia prima negli stoccaggi e nuovi rialzi in bolletta a dicembre 2022.

Per i clienti ancora in regime di Maggior Tutela uno “scudo” contro le quotazioni gas tornate a oscillare è il nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas, aggiornato su base mensile da ARERA (l’Authority italiana dell’energia). Ma come sarà il look delle bollette del metano a dicembre 2022 per questa tipologia di clienti domestici? La risposta arriva dagli esperti di SOStariffe.it, che nel paragrafo che segue hanno scattato una panoramica sul funzionamento del nuovo sistema di calcolo del prezzo del gas per i clienti ancora in regime Tutelato.

Per chi è a caccia di fatture più leggere, però, il Mercato Libero resta un ambasciatore del risparmio dato che assicura un costo unitario della materia prima più basso rispetto al prezzo stabilito dalla Maggior Tutela. Di seguito la classifica delle migliori promozioni metano del Mercato Libero a dicembre 2022, selezionate dal comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal link qui sotto:

Come saranno calcolate le bollette gas dei clienti Tutelati a Dicembre 2022

NUOVO LOOK BOLLETTE GAS TUTELATE: LE DOMANDE NUOVO LOOK BOLLETTE GAS TUTELATE: LE RISPOSTE Qual è il meccanismo di calcolo oggi utilizzato da ARERA per stabilire il prezzo del gas per i clienti in Maggior Tutela? La base di partenza per il calcolo del prezzo del gas è la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale) italiano Quando è scattato il nuovo sistema di definizione del prezzo del gas? È entrato in vigore il 1° Ottobre 2022 ed è tuttora in uso È vero che l’aggiornamento del prezzo gas per i clienti in Maggior Tutela avviene ogni mese e non più ogni tre? Sì, è vero. Insieme al nuovo sistema di calcolo, ARERA ha introdotto la frequenza mensile dell’aggiornamento del prezzo Quando si conoscerà il prezzo del gas di dicembre 2022? Sarà comunicato all’inizio di gennaio 2023. In questi giorni, invece, è atteso il dato sul prezzo del gas di novembre 2022. L’ultimo prezzo comunicato da ARERA è quello di Ottobre 2022: 0,835182 €/Smc Fino a quando sarà in vigore questo meccanismo di calcolo? La delibera di ARERA prevede che questo meccanismo di calcolo resti in vigore sino al termine della Maggior Tutela gas, posticipato al 10 gennaio 2024 dal decreto Aiuti quater

Dal 1° ottobre 2022, le bollette gas dei 7,3 milioni di clienti ancora in regime di Maggior Tutela hanno cambiato “look”: ARERA, l’Authority italiana dell’Energia, ha introdotto un nuovo sistema di calcolo dei prezzi della materia prima gas nel tentativo di mitigare l’impatto della crisi energetica che da mesi tiene in scacco l’Europa intera.

Il nuovo meccanismo utilizza, come punto di partenza per il calcolo del prezzo del gas, la media dei prezzi effettivi all’ingrosso PSV, che è l’acronimo di Punto di Scambio Virtuale e che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia. Abbandonato, invece, il sistema precedente, che faceva riferimento all’indice TTF (Title Transfer Facility), il principale hub europeo per lo scambio di gas naturale, situato nei Paesi Bassi.

Una seconda novità introdotta da ARERA su questo fronte prevede anche l’addio alla frequenza di aggiornamento trimestrale del prezzo e l’introduzione di un aggiornamento su base mensile: ecco perché il valore della componente materia prima gas è comunicato dall’Autorità all’inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento. Il prezzo del gas di dicembre 2022, sarà comunicato all’inizio di gennaio 2023.

Le migliori offerte gas del Mercato Libero a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Gas Plus 0,8260 €/Smc 217,92 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 222,01 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 222,67 euro 4 AGSM Aim Energia Green Gas 0,8560€/Smc 228,02 euro

Ecco una selezione delle offerte del Mercato Libero con il prezzo del gas al metro cubo più basso di dicembre 2022. Sono state individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ne ha anche calcolato la spesa mensile per una “famiglia tipo” con un utilizzo medio di 1.400 Smc all’anno. I costi sono indicati in tabella (alla voce “Costo mensile”), così come è consultabile il prezzo del gas al metro cubo per ciascuna promozione: esso è riferito al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di ottobre 2022, eventualmente maggiorato dall’applicazione di un contributo al consumo prevista da parte del fornitore.

Per quanti abbiano un consumo annuo differente rispetto alla “famiglia tipo” o vogliano averne una stima indicativa, è possibile beneficiare dei filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Molto intuitivi e semplici da impostare, i filtri sono raggiungibili cliccando sul widget qui sotto:

World Gas Plus di Edison Energia

Offerta gas da primato per Edison Energia in questo avvio di dicembre 2022. La promozione di questo fornitore scala la vetta della convenienza grazie a un prezzo del gas all’ingrosso senza costi aggiuntivi, il contributo fisso mensile dimezzato e i servizi digitali per monitorare i propri consumi.

Di seguito i punti cardinali dell’offerta firmata Edison Energia:

accesso al prezzo del metano all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) senza costi extra ;

; 50% di sconto sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: da 20 euro al mese si passa a 10 euro;

gestione 100% digitale della fornitura grazie all’App My Edison, a cui si aggiungono i servizi di bolletta online e la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria.

della fornitura grazie all’App My Edison, a cui si aggiungono i servizi di bolletta online e la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria. servizi EDISONRisolve e CoCo inclusi senza costi aggiuntivi : il primo è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo è una piattaforma, basata sull’intelligenza artificiale, che legge le abitudini di consumo e invia ai clienti avvisi personalizzati per tagliare eventuali sprechi;

: il primo è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo è una piattaforma, basata sull’intelligenza artificiale, che legge le abitudini di consumo e invia ai clienti avvisi personalizzati per tagliare eventuali sprechi; gas con CO₂ compensata;

spensa stimata per la “famiglia tipo”: 217,92 euro al mese.

Gas RELAX Index di Pulsee

L’offerta metano di Pulsee (marchio di Axpo Italia) conquista il secondo gradino del podio grazie a un cocktail di convenienza, sostenibilità e approccio digitale.

Ecco l’identikit della promozione, attivabile fino al 5 dicembre 2022:

prezzo del gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo . L’indice di riferimento è il PSV, l’hub italiano per la compravendita di metano;

. L’indice di riferimento è il PSV, l’hub italiano per la compravendita di metano; sconto del 20% sul contributo fisso mensile per i nuovi clienti: 12 euro al mese anziché 15 euro (per una somma complessiva di 144 euro in un anno);

sul contributo fisso mensile per i nuovi clienti: 12 euro al mese anziché 15 euro (per una somma complessiva di 144 euro in un anno); fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; nessun vincolo temporale di permanenza;

opzione “ Zero Carbon Footprint ” (a 3 euro in più al mese) per chi voglia azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita e tutelare il Pianeta;

” (a 3 euro in più al mese) per chi voglia azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita e tutelare il Pianeta; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 222,01 euro al mese.

Gas alla Fonte di wekiwi

In prima fila tra le offerte gas competitive c’è anche la proposta di wekiwi, il brand dell’energia che fa parte del gruppo Tremagi Holding. Quali sono le caratteristiche che fanno “brillare” questa soluzione metano? Ecco le risposte a questa domanda dei consumatori:

accesso al prezzo del gas stabilito dal mercato all’ingrosso (allineato all’indice PSV) a cui va aggiunta una minima maggiorazione introdotta dal fornitore: 0,050 €/Smc ;

(allineato all’indice PSV) a cui va aggiunta una minima maggiorazione introdotta dal fornitore: ; sconto di 30 euro in bolletta con attivazione online della fornitura (e inserimento del codice sconto SOSW22);

in bolletta con attivazione online della fornitura (e inserimento del codice sconto SOSW22); riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti di illuminazione a Led e gadget elettronici in vendita sull’e-shop wekiwi;

fatturazione con il sistema della “carica mensile”: è il cliente stesso a scegliere l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 222,67 euro al mese.

Green Gas di AGSM AIM Energia

AGSM AIM Energia, la divisione del gruppo AGSM Verona che si occupa della vendita di energia e gas nel Mercato Libero, porta il risparmio nelle case degli italiani con un’offerta attivabile fino al 20 gennaio 2023. Ecco una finestra sulle principali caratteristiche:

prezzo del gas all’ingrosso allineato all’indice PSV a cui si deve aggiungere un piccolo contributo al consumo pari a 0,03 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; app AGSM AIM Energia per avere la fornitura di metano sempre a portata di click;

per avere la fornitura di metano sempre a portata di click; emissioni di CO₂ compensate;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 228,02 euro al mese;

