Prezzi luce e gas di Novembre 2022: le offerte per contenere gli aumenti del mese

Anche se i prezzi di energia elettrica e metano sono in discesa, le bollette di luce e gas continuano a pesare come macigni sui bilanci delle famiglie. Ecco la fotografia delle soluzioni del Mercato libero che consentono ai clienti domestici di tenere a bada le spese a novembre 2022 .

I prezzi dei beni energetici stanno percorrendo una parabola discente, ma il sollievo nel portafogli è ben lontano dall’essere sentito. Secondo l’ultimo aggiornamento del prezzo del gas comunicato da Arera, l’Autorità italiana per l’energia, le reti e l’ambiente, il calo del 12,9% della materia prima gas a ottobre 2022 (rispetto al terzo trimestre 2022) impatta solo lievemente sulle bollette in regime di Tutela: dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022 la “famiglia tipo” (1.400 Smc di metano consumato) ha sostenuto spese per 1.702 euro, con un balzo all’insù del 67% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente (1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021). Anche per l’energia elettrica, secondo cifre Arera, la spesa annuale per i contratti di Tutela è in aumento: 1.322 euro nel 2022 rispetto ai 632 euro circa del 2021.

Ecco perché, in questo quadro emergenziale, puntare su offerte luce e gas del Mercato libero è il primo passo da compiere per tentare di arginare l’impatto di bollette “astronomiche”. Non solo: tra le innumerevoli soluzioni messe a disposizione dal Mercato libero, è bene affidarsi a quelle con il costo unitario della materia prima più basso. In questo momento di prezzi in discesa, le promozioni a prezzo indicizzato sono le più appetibili, in quando assicurano condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso con aggiornamenti mensili. Questo permette, quindi, di sfruttare la rotta discendente dei prezzi e assicurarsi margini di risparmio in bolletta.

Energia elettrica: le offerte per mitigare i rialzi luce a Novembre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,211 €/kWh 107,08 euro 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2217 €/kWh 109,81 euro 3 Illumia Luce Flex Web 0,22 €/kWh 116,77 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo scattato una fotografia delle offerte luce e gas che aiutano a tenere a bada le bollette a Novembre 2022. Le promozioni elaborate dal comparatore si basano su una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” che ha un consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Next Energy Sunlight Luce

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche un’offerta che premia, con vantaggi e bonus extra, la fedeltà dei clienti. Inoltre, per chi entra per la prima volta in Sorgenia, è previsto uno sconto di 50 euro in bolletta previo inserimento del codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto.

Ecco una fotografia completa della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (agganciato all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per il primo anno; dal secondo anno si aggiunge un contributo di 0,034 €/kWh

(agganciato all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per il primo anno; dal secondo anno si aggiunge un contributo di 0,034 €/kWh contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 96 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi

: 96 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel, ovvero sottoscrivendo un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas, così da ottenere uno sconto di 100 euro in bolletta.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 107,08 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Energia alla Fonte wekiwi

Questa promozione della web company wekiwi prevede:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,0107 €/kWh ;

dell’energia elettrica (agganciato all’indice PUN) con l’aggiunta di un contributo al consumo di ; costo fisso di 60 euro all’anno suddiviso, per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo;

suddiviso, per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo; bonus di benvenuto di 30 euro per i nuovi clienti con il codice SOSW22;

di 30 euro per i nuovi clienti con il codice SOSW22; sconto del 10% sulla piattaforma di shopping online wekiwi per l’acquisto di illuminazione a led, gadget per la casa ed elettronica;

sulla piattaforma di shopping online wekiwi per l’acquisto di illuminazione a led, gadget per la casa ed elettronica; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Per saperne di più sull’offerta, dal costo di 109,81 euro al mese per la “famiglia tipo”, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Illumia Luce Flex Web

Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, propone l’accesso al prezzo dell’energia elettrica alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso con l’aggiunta di un contributo al consumo minimo (0,01 €/kWh). La promozione si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,01 €/kWh ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

(120 euro all’anno); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria: quest’ultima permette di risparmiare grazie alla distribuzione dei consumi nelle ore serali e nei fine settimana, quando il prezzo dell’energia è più basso.

energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione si vedrebbe recapitare bollette dall’importo mensile pari a 116,77 euro.

Clicca al link qui sotto per avere una panoramica dettagliata dell’offerta ed, eventualmente, procedere con l’attivazione.

Gas: le promozioni per ridurre la stangata in bolletta a Novembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 wekiwi Gas alla Fonte 1,991062 €/Smc 230,03 euro al mese 2 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 2,021062 €/Smc 236,33 euro al mese 3 AGSM AIM Energia Green Gas 1,971062 €/Smc 237,41 euro al mese

Di seguito una selezione di offerte gas che aiutano i clienti domestici a mitigare l’impatto dei rialzi in bolletta a novembre 2022: le stime di spesa fanno riferimento al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che registra 1.400 Smc di gas consumati sul contatore e con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi propone un’offerta competitiva anche per la sua fornitura di metano. Ecco la “carta d’identità” della proposta:

prezzo del gas all’ingrosso legato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,05 €/Smc ;

legato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile 5 euro al mese (60 euro all’anno suddiviso equamente in bolletta);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici);

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici); possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel (energia + gas) in un unico contratto con wekiwi come stesso fornitore.

Attivando questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 230,03 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più:

Prezzo Netto Natura Casa Gas di Hera Comm

Di seguito una sintesi dei tratti distintivi dell’offerta gas di Hera Comm:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a 0,08 €/Smc ;

in base al (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a ; contributo mensile pari a 10 euro per una spesa di 114 euro all’anno ;

; bonus soluzioni sostenibili che si traduce in uno sconto di 20 euro sulla fornitura attivando almeno uno tra Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem, Hera No Problem Acqua;

sulla fornitura attivando almeno uno tra Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem, Hera No Problem Acqua; servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Cliccando sul pulsante verde di seguito, è possibile consultare nel dettaglio la promozione, il cui impatto mensile sulla “famiglia tipo” è di 236,33 euro:

Green Gas di AGSM AIM

Il fornitore AGSM AIM Energia, con sede a Verona, punta su una promozione gas che ha il seguente “identikit”:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale), a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a 0,03 €/Smc ;

(Punto di Scambio Virtuale), a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale di 119 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; emissioni di CO₂ compensate.

Clicca sul link qui sotto per procedere con l’attivazione della promozione, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 237,41 euro:

