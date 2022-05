Previsioni bollette luce e gas 2022: che cosa succederà a Maggio

Nonostante il calo dei prezzi per i contratti di Tutela, risparmiare su luce e gas resta la priorità per le famiglie italiane. Ecco le previsioni sul costo di energia elettrica e gas naturale a Maggio 2022 e i suggerimenti di SOStariffe.it per alleggerire le bollette .

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.063,66 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 963,03 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 945,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Dopo 18 mesi di rincari, i prezzi di Tutela per luce e gas sono in diminuzione. Un trend discendente che è iniziato ad aprile e che continuerà anche a Maggio 2022, così come anticipato da ARERA lo scorso 30 marzo nel suo aggiornamento trimestrale dei prezzi dell’energia.

Secondo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il periodo compreso tra aprile e giugno 2022 farà segnare un calo del 10,2% per l’energia elettrica e del 10% per il gas nelle bollette di una “famiglia tipo” con contratto di Maggior Tutela (con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e di 1.400 metri cubi annui di gas).

Una boccata d’ossigeno resa possibile da una serie di interventi straordinari presi di concerto con il Governo, tra cui l’annullamento degli oneri generali di sistema in bolletta fino a giugno, la riduzione Iva sul gas al 5% e il potenziamento del bonus sociale, il cui tetto è passato da 8.265 euro a 12.000 euro. Come si legge in una nota ufficiale di ARERA, sono più di 3 milioni le famiglie beneficiarie per il bonus elettrico e 2 milioni per il bonus gas.

Eppure, malgrado questa prima discesa dei prezzi, le bollette di luce e gas continueranno a pesare sui bilanci delle famiglie con un contratto in regime di Maggior Tutela: secondo ARERA, per la bolletta elettrica la spesa di una famiglia-tipo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 sarà di circa 948 euro, con un +83% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021). Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta del gas sarà di circa 1.652 euro, con un rialzo del +71% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Ecco perché alleggerire il peso delle bollette resta la parola d’ordine anche a Maggio 2022. Ma quali sono le migliori strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo del risparmio? Eccole:

Affidarsi al Mercato Libero; Tenere d’occhio le promozioni più convenienti; Attivare una promozione Dual Fuel (luce e gas con lo stesso fornitore).

Grazie al suo tool digitale di comparazione, SOStariffe.it aiuta gli utenti a orientarsi nel mare di tariffe del comparto di luce e gas, così da individuare non solo le offerte più economiche, ma anche quelle che si adattano al proprio fabbisogno. Per un quadro completo delle migliori offerte luce e gas è, quindi, possibile consultare il link qui di sotto oppure utilizzare l’App di SOStariffe.it. Gli utenti possono ottenere assistenza nella scelta anche affidandosi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, completamente gratuito e senza impegno, disponibile chiamando al numero 02 5005 111.

Confronta le migliori offerte luce e gas »

Mercato libero: tipologia e vantaggi sotto la lente

LE TIPOLOGIE DI OFFERTE

DEL MERCATO LIBERO QUALI SONO LE CARATTERISTICHE Tariffe a prezzo bloccato Il costo dell’energia (espresso in €/kWh per la luce e €/Smc per il gas) è fisso e bloccato per un periodo di tempo definito dal fornitore (almeno 12 mesi)

Durante tutto il periodo di prezzo bloccato, il fornitore non può aumentare il costo dell’energia Tariffe a prezzo indicizzato Si tratta di offerte con un prezzo variabile in base ad un indice di riferimento

Le tariffe a prezzo indicizzato possono seguire l’andamento del prezzo del mercato ARERA (con uno sconto fisso) oppure l’andamento del prezzo all’ingrosso (indice PUN per la luce e indice TTF o PSV per il gas) Tariffe Dual Fuel Queste tariffe permettono l’attivazione di contratto di fornitura di luce e uno di gas con lo stesso fornitore

Possono essere a prezzo fisso o a prezzo indicizzato

La scelta di un solo fornitore per luce e gas può garantire l’accesso a bonus aggiuntivi (un prezzo più basso per l’energia, un bonus di benvenuto, promozioni esclusive etc.)

Affidarsi al Mercato Libero, le cui offerte sono accomunate da un prezzo più conveniente della materia prima, rappresenta una soluzione vantaggiosa per ottenere un risparmio in bolletta.

Effettuare con frequenza il confronto tra le tariffe (almeno una volta all’anno) è un’altra buona prassi da seguire per non lasciarsi sfuggire le offerte più vantaggiose. Il risparmio si conquista anche con l’attivazione di una promozione Dual Fuel, che consiste nella sottoscrizione di un contratto di luce e gas con lo stesso fornitore.

È bene comunque ricordare che non esistono tariffe di luce e gas più convenienti in assoluto. Ecco perché, per attivare nuove offerte e assicurarsi risparmi in bolletta, la comparazione online aiuta a individuare le offerte più vantaggiose a disposizione, a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza.

Le migliori offerte luce e gas di Maggio 2022

LE MIGLIORI OFFERTE

DI MAGGIO 2022 TIPOLOGIA

DI OFFERTA CARATTERISTICHE NeN Luce Special 48 Luce e Gas prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro Irendì Luce Verde e Gas Luce e Gas prezzo bloccato per 18 mesi Pulsee Luce RELAX Fix Luce prezzo bloccato per 24 mesi

bonus di benvenuto di 50 euro (utilizzando il codice SOS50) Luce Flex Web di Illumia Luce prezzo indicizzato in base al PUN

bonus di benvenuto di 20 euro E.ON Gas NowClick Gas prezzo indicizzato in base al prezzo ARERA per il mercato tutelato sempre scontato del 10% wekiwi Energia e Gas alla fonte Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e al PSV (per il gas)

il prezzo del gas è scontato di 0,1 €/Smc A2A Click – Luce e gas Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi Prezzo Chiaro A2A gas Gas prezzo indicizzato in base al TTF Scegli oggi Web Gas Gas prezzo bloccato per 24 mesi

Di seguito presentiamo alcune delle migliori offerte luce e gas di Maggio 2022, alcune delle quali potranno essere attivate proprio in modalità Dual Fuel. I dati si riferiscono a una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce e Gas Special 48

L’offerta luce e gas di NeN prevede:

tariffa monoraria;

prezzo bloccato per 36 mesi (0,25 €/kWh per l’energia; 1,01 €/Smc per il gas);

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

pagamento tramite RID e Carta di credito;

energia italiana 100% verde.

In media si pagherebbero bollette della luce di 79 euro al mese e bollette del gas pari a 172 euro al mese.

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

Irendì Luce Verde e Gas

La promozione di Iren consiste in:

tariffa monoraria;

prezzo bloccato per 18 mesi (0,23€/kWh per l’energia e 1.28 €/smc per il gas);

uno sconto pari al 14% sulla componente energia e sulla materia prima gas;

pagamento tramite RID e carta di credito;

attivazione gratuita.

In media il prezzo sulle bollette della luce sarebbe di 81 euro al mese, mentre di 198 euro su quelle del gas.

Scopri Irendì Luce Verde e Gas »

Pulsee Luce RELAX Fix

Scegliendo Pulsee Luce RELAX Fix l’utente potrà contare su:

tariffa monoraria;

prezzo fisso e bloccato per 24 mesi (0,277 €/kWh);

sconto di benvenuto di 50 euro con il codice SOS50;

attivazione e gestione online;

pagamento tramite RID e carta di credito.

Annunci Google

In media il prezzo sulle bollette è pari a 86 euro al mese, con un risparmio stimato di 153 euro rispetto a una tariffa nel regime di Maggior Tutela. (Il risparmio è stimato su un consumo di di 1890kWh, ripartito 60% sera e 40% giorno, con contratto residente).

Scopri Pulsee Luce RELAX Fix »

A2A Click Luce e gas

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

tariffa monoraria;

prezzo fisso per 12 mesi: (0,28€/kWh per l’energia e 1,04 €/Smc per il gas);

pagamento tramite RID;

bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via mail;

energia 100%green.

La spesa stimata è di 90 euro al mese in bolletta per l’energia elettrica e 181 euro al mese per il gas.

Scopri A2A Click – Luce e gas Fix »

Illumia Luce Flex Web

Illumia propone un’offerta sull’energia elettrica chiamata Luce Flex Web, con la quale si avrà

tariffa monoraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

sconto di benvenuto di 20 euro;

nessun deposito cauzionale né costo fisso;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata in bolletta è pari a 91 euro al mese.

Scopri Illumia Luce Flex Web »

Wekiwi Energia e Gas alla fonte

L’offerta dell’operatore Wekiwi contempla:

tariffa monoraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e all’indice PSV (per il gas);

30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22;

pagamento tramite RID;

energia proviene 100% da fonti rinnovabili.

In media il prezzo sulle bollette è pari a 98 euro al mese per la luce e 181 euro per il gas.

Scopri Wekiwi Energia e Gas alla fonte »

E.ON Gas NowClick

Questa offerta è pensata per gli utenti che provengono dal regime a Maggior Tutela. Tale offerta prevede:

sconto fisso del 10% sul prezzo del gas praticato nel mercato tutelato;

prezzo indicizzato ARERA;

pagamento tramite RID;

loyalty program riservato ai clienti E.ON.

La spesa stimata in bolletta è di 152 euro al mese.

Scopri E.ON Gas NowClick »

Prezzo Chiaro A2A gas

L’offerta gas A2A energia consente di accedere al prezzo del gas all’ingrosso (indice TTF) a fronte di un contributo annuo di 48 euro che è, però, azzerato per i primi 12 mesi con attivazione online. La proposta di A2A Energia prevede anche:

pagamento con RID o bollettino postale;

servizio bollett@mail per gestire online la fornitura;

carta regalo Apple Store

La spesa stimata per la famiglia tipo è di 182 euro al mese.

Scopri Prezzo Chiaro A2A gas »

Scegli Oggi Web Gas

Enel Energia propone una promozione con le seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per 24 mesi (1.28 €/smc);

bonus di 30 euro nel primo anno di fornitura con attivazione online;

pagamento con RID, carta di credito o bollettino postale;

servizio notifiche SMS.

Con questa offerta la spesa stimata in bolletta è pari a 198 euro al mese.

Scopri Scegli Oggi Web Gas di Enel Energia »