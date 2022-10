Prelievo massimo bancomat: le carte con il limite più alto di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fino a quale cifra massima mensile può arrivare il prelievo di contanti dallo sportello bancomat? Alcune banche permettono anche di prelevare importi superiori ai 5.000 euro nell’arco di un mese. Tre sono le carte di debito abbinate ad altrettanti conti correnti online, i più vantaggiosi sul mercato perché a zero spese o con canoni di gestione molto bassi, che consentono di ritirare da uno sportello ATM (Automated Teller Machine) somme così elevate.

I tre conti correnti e le annesse carte di debito con il limite di prelievo di contanti più alto sono state trovate grazie al comparatore di SOStariffe.it, (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it, in versione Android e iOS), che ha messo a confronto le soluzioni disponibili sul mercato bancario e ha selezionato le migliori alternative fra cui scegliere di ottobre 2022.

Prelievo bancomat più alto: le migliori soluzioni di Ottobre 2022

CONTO CORRENTE

E BANCA LIMITI DI PRELIEVO BANCOMAT CANONE ANNUO DELLA CARTA 1 Conto Widiba Start di Banca Widiba al giorno 2.350 euro

al mese 5.400 euro gratuito 2 My Genius Green UniCredit al giorno 2.000 euro

2.000 euro al mese 4.000 euro gratuito 3 Conto BBVA al giorno 600 euro

al mese 5.000 euro gratuito

Banca Widiba: carta e conto Widiba Start

Il “tetto” mensile fino a 5.400 euro e il massimale fino a 2.350 euro al giorno come limite di prelievo bancomat per la carta di debito abbinata al conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba, rendono questa offerta vantaggiosa.

La carta di Banca Widiba è gratuita (niente canone annuo né costi di emissione o spedizione) e si caratterizza per:

prelievi pari o superiori a 100 euro gratuiti, mentre per quelli inferiori si paga una commissione di 1 euro;

versione fisica e virtuale collegata a Apple Pay e Google Pay per pagamenti online;

per pagamenti online; tecnologia contactless;

appartenenza al circuito MasterCard.

Questa carta di debito è conveniente proprio come il conto Widiba Start, che è zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 2 novembre, poi è prevista una spesa mensile di 3 euro, ma con possibilità di abbattere i costi grazie a una serie di sconti. Un conto corrente che invece rimane sempre a zero spese per chi ha meno di 30 anni.

Con apertura nel giro di pochi minuti tramite SPID e webcam per il riconoscimento, il conto corrente di Banca Widiba offre anche:

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

servizio WidiExpress per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto;

per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto; password vocale per accedere al conto da App;

per accedere al conto da App; zero commissioni applicate per i bonifici ordinari online in 36 Paese dell’area SEPA;

deposito titoli incluso;

estratto online conto gratuito;

casella PEC di 1 Giga e firma digitale;

e firma digitale; carta prepagata (facoltativa a 10 euro);

carta di credito Classic (facoltativa a 20 euro e fido di 1.500 euro al mese) oppure Gold (sempre facoltativa a 50 euro e fido di 3.000 euro mensile).

Per conoscere l’offerta della Banca Widiba segui il link:

UniCredit: carta MyOne e conto My Genius Green

Prelievo bancomat fino a 2.000 euro al giorno e fino a 4.000 euro al mese: questi due importi fanno della carta di debito MyOne di UniCredit uno degli strumenti di pagamento più vantaggiosi di ottobre 2022. Con canone gratuito e appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard, la carta MyOne prevede anche:

versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile;

versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone;

prelievo gratuito in Italia presso gli sportelli automatici UniCredit;

commissione di 2 euro per prelievi presso sportelli ATM di altre banche.

La carta di debito MyOne è abbinata al conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green. Questo prodotto bancario di UniCredit si caratterizza non solo per la sua convenienza ma anche per la salvaguardia del Pianeta. È un conto 100% paperless che non prevede l’emissione di alcun documento cartaceo: nemmeno il carnet degli assegni.

Oltre che difendere l’ambiente, il conto My Genius Green offre anche:

bonifici ordinari SEPA senza il pagamento gratuito;

SEPA senza il pagamento gratuito; giroconti online senza commissioni;

servizio Banca Multicanale per gestire il conto tramite Internet, telefono e App incluso.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta proposta da Unicredit:

BBVA: carta di debito e conto

Il limite giornaliero è 600 euro di prelievo presso gli sportelli automatici, ma con possibilità di aumentarlo, attraverso la App e l’area riservata web BBVA, fino a un massimo di 1.000 euro. Mentre il “tetto” mensile di prelievo di contanti è di 5.000 euro. Senza dimenticare il limite giornaliero di spesa che è di 2.000 euro. Risultato? La carta di debito di BBVA è vantaggiosa. Anche perché il canone annuale è gratuito, non ha costi di spedizione né di attivazione. E poi questa carta è inclusa nel conto corrente online della banca multinazionale spagnola che, a sua volta, è a zero spese per sempre. Un prodotto bancario totalmente trasparente, senza commissioni nascoste.

Tornando alla carta di debito, essa è disponibile sia in una versione fisica in PVC riciclato, sia in una versione digitale con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Con CVV Dinamico per garantire una maggiore sicurezza delle transazioni, la carta di BBVA non ha alcun numero stampato sulla carta stessa. Appartenente al circuito Mastercard, possiede anche queste altre caratteristiche:

operazioni senza limiti di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

nessuna commissione per importi pari o superiori a 100 euro; per importi inferiori si applica una commissione di 2 euro;

servizio Pay&Plan per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili;

per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili; servizio On/Off per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno, con l’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone;

per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno, con l’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone; zero costi per gli acquisti in valuta straniera;

assicurazione antifurto agli sportelli ATM.

Per quanto concerne gli altri servizi offerti ai clienti del conto online BBVA, ecco quali sono:

nessuna commissione per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro;

per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro; anticipo dell’accredito dello stipendio;

l’attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

l’addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

Infine, va sottolineato che per chi decidesse di aprire il conto entro il 31 Ottobre 2022, BBVA offre ai nuovi clienti il Gran Cashback 20% di BBVA sugli acquisti del primo mese fino a 100 euro, il Cashback 1% di BBVA sugli acquisti dei primi 12 mesi fino a 30 euro, mentre con la promozione Passaparola si ha diritto a un bonus di 100 euro se si presentano 5 nuovi clienti. In questo modo, la banca multinazionale spagnola offre rimborsi e omaggi per un totale di 230 euro.

Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta BBVA, clicca il link di seguito:

