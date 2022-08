Prelievo massimo bancomat: le carte con il limite più alto di Agosto 2022

Zero commissioni per i prelievi, zero costi per il canone annuale e importi flessibili che è possibile prelevare variabili da banca a banca, con un limite massimo anche di 10.000 euro: per il prelievo di contanti da uno sportello bancomat le carte di debito abbinate ai conti correnti online sono uno strumento vantaggioso. Le migliori offerte di Agosto 2022 su SOStariffe.it .

Numeri alla mano non ci sono dubbi: i conti correnti online includo nelle loro offerte di Agosto 2022 carte di debito che consentono non solo il prelievo agli sportelli ATM (Automated Teller Machine), o sportello automatico, con un limite massimo di importo elevato, ma sono vantaggiose anche perché sono a zero spese: nessun costo per il canone annuo e operazioni con zero commissioni.

Le carte con un prelievo massimo bancomat alto sono state trovate per mezzo del comparatore per carte di credito di Sostariffe.it (a disposizione anche tramite l’App di SOStariffe.it, nella versione per Android e iOS) che ha messo a confronto le migliori soluzioni disponibili oggi.

Prelievo bancomat più alti: i conti correnti migliori di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto e carta di Banca Widiba 1.550 euro al giorno di prelievo massimo

10.000 euro al mese di prelievo massimo

al mese di prelievo massimo canone annuo gratuito Conto e carta MyOne di UniCredit 2.000 euro al giorno di prelievo massimo

4.000 euro al mese di prelievo massimo

canone annuo gratuito Conto e carta IBL Banca 1.000 euro al giorno di prelievo massimo

3.000 euro al mese di prelievo massimo

canone annuo gratuito Conto e carta BBVA 600 euro al giorno di prelievo massimo

al giorno di prelievo massimo 2.000 euro al mese di prelievo massimo

al mese canone annuo gratuito

Le carte di debito più convenienti e con un tetto alto di prelievo bancomat sono 4 e sono tutte abbinate a conti correnti online. Per questi prodotti bancari le migliori offerte di Agosto 2022 sono state trovate per mezzo del comparatore di SOStariffe.it.

Conto Widiba Start e carta di Banca Widiba

Nel pannel delle offerte di carte di debito con il prelievo bancomat più alto c’è quella proposta da Banca Widiba. Abbinata al conto corrente online a zero spese Widiba Start, questa carta ha un tetto massimo di prelievo mensile di 10.000 euro e giornaliero di 1.550 euro. Inoltre si contraddistingue per:

avere canone annuo gratuito ;

; essere dotata di tecnologia contactless;

possibilità di collegamento ad Apple Pay e Google Pay per pagamenti tramite smartphone e smartwatch;

non avere commissioni per prelievi pari o maggiori 100 euro, mentre per quelli inferiori si paga una commissione di 1 euro.

Come già ricordato, la carta di debito di Banca Widiba è abbinata al conto Widiba Start che, se lo si apre entro il 31 Agosto, ha il canone gratuito per i primi 12 mesi per i nuovi clienti (mentre rimane a zero spese per chi ha meno di 30 anni), ma con la possibilità di ridurre i costi (3 euro al mese) dal secondo anno in poi con una serie di promozioni. Questo conto, che si apre tramite SPID e webcam, è dotato di password vocale per accedere al conto da App. Inoltre, offre anche:

bonifici ordinari online SEPA senza commissioni;

bonifico istantaneo online con una commissione aggiuntiva di 1,50 euro;

estratto conto gratuito;

PEC e la firma digitale fino a quando si resta clienti della banca;

trading online per investire su tutti i mercati;

deposito titoli incluso;

servizio WidiExpress per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto

per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto carta prepagata (10 euro) facoltativa;

carta di credito (20 euro) facoltative.

Per saperne di più dell’offerta Banca Widiba:

Conto My Genius Green e carta MyOne di UniCredit

Una carta altrettanto vantaggiosa è la carta di debito internazionale MyOne di UniCredit. Si tratta di uno strumento di pagamento che è disponibile con il conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green.

Questa carta, a canone gratuito, prevede la possibilità di prelevare fino a 2.000 euro al giorno da sportello bancomat e fino a 4.000 euro al mese. Importi che fanno di MyOne una delle proposte più interessanti di Agosto 2022.

Altre due particolarità sono:

appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard;

versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile;

versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone;

prelievo fratuito in Italia presso gli sportelli automatici UniCredit, commissione di 2 euro per prelievi presso sportelli automatici di altre banche.

Tra le principali caratteristiche del conto My Genius Green, che non prevede l’emissione di alcun documento cartaceo (nemmeno il libretto degli assegni) per salvaguardare l’ambiente, ci sono:

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

giroconti online senza costi aggiuntivi;

Servizio Banca Multicanale per gestire il conto tramite Internet, telefono e App.

Per saperne di più dell’offerta Unicredit:

Conto ControCorrente Semplice e carta di IBL Banca

Il “tetto” massimo giornaliero al bancomat è di 1.000 euro al giorno. Il limite massimo mensile è di 3.000 euro. Con queste disponibilitòà prelievo di contanti da sportello ATM, la carta proposta da IBL Banca è una delle più vantaggiose di Agosto 2022. Anche perché è a canone annuo gratuito e i prelievi sono gratis. Appartenente ai circuiti Maestro e Cirrus, questa carta di debito è abbinata a ControCorrente Semplice (la versione base) del conto online di IBL Banca, un conto totalmente zero spese, con canone gratuito per sempre rispettando alcune condizioni: giacenza minima di 5.000 euro o vincolo attivo. E inoltre bonifico ordinario gratuito e interessi lordi fino allo 0,50% se lo apre entro il 31 ottobre 2022 (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro).

Per quanto riguarda la carta bancomat ha anche le seguenti caratteristiche:

tecnologia contactless;

zero costi per i prelievi da ATM della rete We Cash;

funzione di Spending Control per personalizzare e monitorare continuamente le spese

per personalizzare e monitorare continuamente le spese collegamento ai wallet di Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay per pagamenti digitali;

notifiche di spesa via SMS e App;

Oltre alla versione base di ControCorrente Semplice, IBL Banca propone ai risparmiatori anche tre altri tipi di conti online (con numerosi servizi e con costi di gestione convenienti), sempre con annessa una carta di debito e per due di essi anche una carta di debito internazionale per gli acquisti online. Sono versioni del conto che se li si apre entro il 31 Ottobre offrono i primi sei mesi di canone gratuiti e interessi lordi fino allo 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro). Riassumendo l’offerta di IBL Banca prevede:

ControCorrente Semplice (sempre gratuito, carta di debito gratuita)

(sempre gratuito, carta di debito gratuita) ControCorrente Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di debito gratuita);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di debito gratuita); ControCorrente Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di debito gratuita e in più una carta di debito internazionale gratuita per acquisti online);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di debito gratuita e in più una carta di debito internazionale gratuita per acquisti online); ControCorrente Straordinario (gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, carta di debito gratuita e in più una carta di debito internazionale gratuita per acquisti online).

Per saperne di più dell’offerta di IBL Banca:

Conto BBVA

Aprendo il conto corrente online di BBVA è inclusa gratuitamente una carta di debito con un limite massimo di prelievo di 600 euro di “tetto” al giorno e di 2.000 euro di “tetto” al mese. Questa strumento di pagamento ha anche le seguenti caratteristiche:

prelievo presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA sono sempre gratuiti per importi superiori o uguali a 100 euro . Per prelievi inferiori a 100 euro si applica una commissione di 2 euro.

per importi superiori o uguali a . Per prelievi inferiori a 100 euro si applica una commissione di 2 euro. collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

assicurazione antifurto agli sportelli ATM;

CVV Dinamico (disponibile tramite l’app) per una maggiore sicurezza delle transazioni, nessun numero stampato sulla carta stessa

(disponibile tramite l’app) per una maggiore sicurezza delle transazioni, nessun numero stampato sulla carta stessa versione fisica della carta è in PVC riciclato;

servizio On/Off per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno. L’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone;

per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno. L’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone; servizio di “limita funzionalità” per sospendere il funzionamento della carta temporaneamente anche solo per determinate operazioni. Per esempio, i pagamenti all’estero o i prelievi di contanti agli sportelli ATM per proteggersi da transazioni non autorizzate.

Come detto questa carta è associata al conto BBVA che ha i seguenti vantaggi:

codice IBAN italiano;

canone annuale gratuito per sempre;

possibilità di accredito dello stipendio (anche anticipato da 3 a 15 giorni, con il servizio Stipendio in Anticipo, pagando una commissione);

bonifico ordinario (limite massimo 6.000 euro) senza costi;

(limite massimo 6.000 euro) senza costi; bonifico istantaneo (limite massimo 1.000 euro) senza costi;

(limite massimo 1.000 euro) senza costi; domiciliazione bancaria delle utenze;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

Quest’estate 2022, la banca offre ai nuovi clienti anche:

Gran cashback 20% BBVA per tutti gli acquisti fino a 500 euro per un rimborso fino a 100 euro per il primo mese;

BBVA per tutti gli acquisti fino a 500 euro per un rimborso fino a per il primo mese; Cashback 1% BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi sui primi 250 euro spesi in ciascun mese;

BBVA, fino a per i successivi 12 mesi sui primi 250 euro spesi in ciascun mese; bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, fino a un massimo di 100 euro (ossia 5 nuovi clienti) con la promozione “Passaparola“.

Per saperne di più sull’offerta di BBVA:

