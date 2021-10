Prelievo con carta di credito: le migliori soluzioni di Ottobre 2021

Vuoi attivare una nuova carta di credito ma vuoi un prodotto che ti permetta anche di prelevare senza commissioni esagerate? Questa funzione viene indicata dalle banche o dagli emittenti come anticipo di contante e non tutti permettono le carte sono abilitate. Ecco quali sono le migliori condizioni per il prelievo con carta di credito che ti propongono gli istituti ad Ottobre 2021.

Può capitarti di dover prelevare ma di aver dimenticato il bancomat, se hai la carta di credito però puoi procedere comunque con l’operazione. Se la convenienza dei pagamenti con carte di credito è innegabile, le condizioni per il prelievo con carta di credito sono da valutare con più attenzione. Le commissioni sull’anticipo di contante che ti viene concesso dalla banca infatti le paghi in percentuale sulla somma che ritiri agli ATM.

A giustificare la differenza tra i costi applicati alle transazioni effettuate con i bancomat e quelle con le carte di credito dipende dalle modalità di addebito degli importi. I pagamenti con le carte di debito vengono addebitati sul conto corrente subito, mentre con le carte di credito gli importi saranno sottratti il mese successivo.

Attivare una carta di credito presuppone che tu abbia un conto corrente aperto a tuo nome e che tu sia maggiorenne. Il canone di questi prodotti in genere può variare tra i 20 e i 50 euro per dei prodotti con soglie di spesa abbastanza ampie e servizi come l’anticipo di contante. Ci sono però delle offerte per i clienti che aprono dei nuovi conto corrente che includono anche l’azzeramento del costo mensile per la carta di credito.

La spesa di gestione e mantenimento degli strumenti elettronici di pagamento è correlata alla tipologia di carta che si sceglie, per prodotti con tetti di spesa molto elevati (e per alti si intendono milioni di euro) o illimitati si possono pagare anche migliaia di euro per l’emissione e il canone. Ci sono però delle soluzioni adatte alle esigenze giornaliere delle famiglie e dei singoli utenti che hanno dei costi più contenuti.

Per poter individuare le migliori offerte per attivare una carta di credito con delle buone condizioni sui prelievi puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento ti consente di mettere a confronto i prodotti di diversi istituti o emittenti e ti indica commissioni, canone e servizi abbinati a ciascun prodotto.

Puoi effettuare la tua prima ricerca tra le diverse carte di credito, senza impegno all’acquisto, cliccando sul link qui in basso. Puoi anche personalizzare l’analisi scegliendo il profilo cliente (personale, business o giovani), le categorie di prodotto (Gold o Standard) e la tipologia di carte (con IBAN, prepagate o di credito).

Scopri le migliori carte di credito»

Quanto costa fare un prelievo con carte di credito

Per poter capire quali commissioni dovrai pagare effettuando un prelievo con le diverse carte di credito dovrai cercare nel Foglio Informativo dei prodotti che ti interessano la voce Anticipo di contante, è così che viene indicato questo servizio.

La Classic di Widiba

La Carta Classic di Widiba puoi attivarla se hai un conto aperto con questa banca e ti costerà 20 euro l’anno, a rate trimestrali. Se attivi la carta con il conto Widiba potrai avere 6 mesi di canone gratuito. Potrai prelevare contanti con questa soluzione e il costo di questo servizio sarà di 2,50 euro come come commissione minima o di 4% ad operazione per importi superiori. Le commissioni sono le stesse sia in area Euro che in Paesi extra Euro.

Ad Ottobre puoi sottoscrivere il conto corrente di questa banca a zero spese per il primo anno, dopodiché puoi continuare a non pagare il canone se hai meno di 30 anni o se hai un patrimonio di almeno 25 mila euro. Potrai gestire il conto Widiba e la carta tramite l’app o il profilo personale. Con la carta è disponibile un servizio di Alert che puoi attivare su mail o con SMS.

Per avere maggiori dettagli sulla carta di credito Classic Widiba e sul conto cliccando sul pulsante qui in basso.

Scopri di più su Widiba Carta Classic »

Mastercard Gold di ING

Annunci Google

Un’alternativa che ti consente di effettuare i prelievi con carta è anche la Mastercard Gold disponibile questo mese a canone zero per 1 anno per i nuovi clienti ING che scelgono Conto Arancio. Le commissioni sull’anticipo di contante sono come minimo di 3 euro o del 4% della somma prelevata.

Attivare la carta non ti costa nulla ma finita la promozione il canone da versare sarà di 2 euro al mese. L’istituto permette ai clienti con Conto Arancio di non pagare il costo mensile per la carta se spendono almeno 500 euro in un mese. Il plafond di spesa che dovrai rispettare è di 1.500 euro.

L’anticipo di contante non è compatibile con i pagamenti per i quali richiedi la rateizzazione delle spese. Questo servizio è il Pagoflex, un’opzione che ti permette di passare da un carta di credito tradizionale ad una revolving per i tuoi acquisiti (purché superino i 200 euro). Usare i piani dilazionati, a 3, 6, 9 o 12 mesi, può essere molto comodo, soprattutto su grosse cifre, ma tieni presente che il TAEG è del 12,89% in 12 mesi.

Il conto al quale puoi abbinare l’emissione della carta è un prodotto a canone zero per 1 anno, potrai anche continuare a non pagare la spesa se attivi l’accredito di stipendio o pensione, o in alternativa un versamento mensile di almeno 1.000 euro..

Per conoscere meglio la carta Mastercard Gold e il conto con cui richiederla clicca qui in basso.

Attiva la Mastecard Gold »

Nexi di Crédit Agricole

Se apri il conto Crédit Agricole online potrai avere gratis una carta di debito a canone zero, ma la carta di credito Nexi Classic ti costerà quasi 41 euro l’anno. Il conto corrente che ti propone l’istituto di credito francese è interamente digital e puoi gestirlo tramite l’app Crédit Agricole Italia. Con l’offerta attiva questo mese hai la possibilità di sottoscrivere un conto che ti garantisce:

prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole

bonifici SEPA online gratuiti

La carta di credito la dovrai quindi richiedere come extra. Il prodotto che potrai ottenere è la Nexi Classic, con questa carta potrai decidere se pagare il conto della carta a rate o in un’unica soluzione. Se deciderai di utilizzare la funzione revolving tieni presente che non potrai ottenere l’anticipo di contante.

Per i prelievi con la Nexi Classic la commissione minima prevista è di 0,52 euro in zona Euro, oppure al 4% dell’importo che prendi dagli ATM. Con questa carta saranno poco convenienti i prelievi fatti in zone extra Euro, nel contratto infatti si legge che il contributo minimo per queste operazioni di anticipo contante in queste aree sarà di 5,16 euro.

La carta ti garantisce un’ottima protezione per i tuoi acquisti online o in presenza e ti permette di verificare le operazioni tramite app e con il servizio di avviso SMS quando effettui un’operazione.

Carta American Express

Tutti i tipi di carte per clienti privati di American Express sono compatibili con il servizio di anticipo contante. Le carte di credito più popolari di questo emittente sono la Carta Verde, quella Oro e la Platinum.

Carte Canone Bonus apertura Commissioni anticipo contante Oro gratis per il primo anno, poi 14 euro al mese puoi attivare questa carta se: sei maggiorenne

hai la residenza italiana

ha un conto corrente bancario o postale

hai un reddito lordo annuo di almeno 25 mila euro Samsung Galaxy A52, se in 3 mesi spendi almeno 1.000 euro con la carta Amex e se ottieni 100.000 punti Membership Assicurazione viaggi per ritardi e perdita bagaglio, oltre che per infortuni Voucher da 50 euro per i tuoi viaggi Buoni da usare nelle catene di hotel convenzionati e Priority Pass per le Vip Lounge in aeroporto Consulenze mediche all’estero Protezione acquisti fino a 2.600 euro per 90 giorni dalla spesa 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di 1,25 euro sia in Italia che all’estero Verde gratis per il primo anno, poi 6,50 euro al mese puoi attivare questa carta se: sei maggiorenne

hai la residenza italiana

ha un conto corrente bancario o postale

hai un reddito lordo annuo di almeno 11 mila euro Buono regalo Amazon fino a 170 euro Assicurazione viaggi per ritardi e perdita bagaglio, oltre che per infortuni Consulenze mediche all’estero Protezione acquisti fino a 1.300 euro per 90 giorni dalla spesa Sconti e premi del programma Club Membership Rewards 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di 1,25 euro sia in Italia che all’estero Platinum 60 euro l’annopuoi attivare questa carta se: sei maggiorenne

hai la residenza italiana

ha un conto corrente bancario o postale

hai un reddito lordo annuo di almeno 45 mila euro Fast Track per i tuoi viaggi Buono da 150 euro per i tuoi soggiorni Priority Pass in aeroporto per le Vip Lounge Assicurazione viaggi globali Consulenze mediche all’estero Protezione acquisti fino a 6.000 euro per 90 giorni dalla spesa Puoi ricevere la bicicletta elettrica pieghevole The One 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di 1,25 euro sia in Italia che all’estero