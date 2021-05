A partire da oggi e fino a domenica 23 maggio è possibile attivare la nuova Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile . Si tratta di una delle tariffe per smartphone più convenienti e complete per chi vuole spendere meno di 5 euro al mese e non vuole rinunciare ad un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga. L'offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero, e può essere attivata direttamente online. Ecco i dettagli.

PosteMobile WOW Weekend in offerta a meno di 5 euro al mese per pochi giorni

C’è tempo fino a domenica 23 maggio per attivare Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile. L’offerta dell’operatore virtuale mette a disposizione un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga ad un costo inferiore ai 5 euro al mese e senza alcun vincolo o costo nascosto. L’offerta, inoltre, è attivabile da tutti, con o senza la richiesta di portabilità del numero di cellulare da un altro operatore. Per attivare l’offerta è necessario raggiungere il sito dell’operatore e seguire una breve procedure di sottoscrizione online con spedizione gratuita della SIM.

Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile

La nuova offerta di PosteMobile mette a disposizione un pacchetto completo composto da:

30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese; in caso di esaurimento del bundle dati sarà possibile navigare a consumo (50,41 cent/MB) fino al rinnovo successivo

fino a 300 Mbps ogni mese; in caso di esaurimento del bundle dati sarà possibile navigare a consumo (50,41 cent/MB) fino al rinnovo successivo minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi

Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con una spesa iniziale di 20 euro (10 euro di attivazione e 10 euro di credito) e addebito su credito residuo. Nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi accessori (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) che saranno, quindi, disponibili per il cliente senza alcun costo aggiuntivo. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile dal link qui di sotto. La SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in pochi giorni lavorativi.

Per completare l’attivazione è necessario avere a propria disposizione i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM e, in caso di richiesta di portabilità, il numero di cellulare da passare a PosteMobile ed il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID). Per la procedura di video-identificazione, necessaria all’attivazione della SIM come previsto dalla normativa vigente, servirà anche una webcam o la camera del proprio smartphone.

Le offerte per chi vuole più Giga

Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile è, senza dubbio, la proposta migliore per chi è in cerca di una tariffa con un costo inferiore ai 5 euro al mese. L’offerta propone un bundle mensile di 30 GB, un quantitatvo sufficiente per molti utenti ma che potrebbe “star stretto” ad altri. In questo caso, è possibile scegliere una delle tante offerte disponibili tra 5 e 10 euro al mese. Queste soluzioni garantiscono la possibilità di accedere a tariffe con 50-100 GB al mese a fronte di una spesa leggermente superiore alla proposta vista in precedenza.

Per un quadro completo sulle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.

La tabella qui di seguito riassume quelle che sono le tariffe più convenienti nella fascia tra i 5 ed i 10 euro al mese.

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Very 5,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con attivazione gratuita (7,99 euro al mese se attivata con un nuovo numero) Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Giga 100 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Kena 9,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Special 100 Digital di Vodafone Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Creami 100 Relax di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G 10 euro al mese per 3 mesi, poi 9 euro al mese per altri 3 mesi e dal settimo mese 8 euro al mese Attivabile da tutti