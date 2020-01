PosteMobile, torna l’offerta Creami Wow Weekend a 4,99 euro fino a domenica 12 gennaio: 10 GB, chiamate e SMS illimitati

Sino a domenica 12 gennaio torna ad essere attivabile per tutti l’offerta Creami Wow Weekend di PosteMobile , una tariffa per smartphone che ha conquistato tantissimi utenti negli ultimi mesi grazie all’eccellente rapporto qualità/prezzo. L’offerta di PosteMobile, infatti, è, al momento, una delle tariffe mobile più convenienti del mercato di telefonia e la più vantaggiosa per chi non vuole spendere più di 5 Euro al mese. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova Creami Wow Weekend di PosteMobile e come fare per attivarla direttamente online.

PosteMobile, operatore di telefonia mobile di Poste Italiane, rilancia in questi giorni l’ottima tariffa “tutto compreso” Creami Wow Weekend. L’offerta, una delle più convenienti in assoluto del mercato di telefonia in Italia, sarà disponibile, esclusivamente tramite attivazione online, sino alla mezzanotte di domenica 12 gennaio.

Creami Wow Weekend è disponibile per tutti. L’offerta può essere richiesta sia da chi richiede la portabilità del numero di cellulare (a prescindere dall’operatore di provenienza) che da chi vuole attivare un nuovo numero di telefono. Le condizioni (bonus inclusi, costi) sono identici per tutti i clienti e non sono previsti vincoli di alcun tipo.

Vediamo tutti i dettagli dell’offerta:

Creami Wow Weekend di PosteMobile: 10 GB a 4,99 Euro al mese

Chi sceglie Creami Wow Weekend potrà contare su di una tariffa completa sotto tutti i punti di vista. Ecco i bonus inclusi:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 10 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G con velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload

Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi voce e Internet. La connessione in mobilità, come sottolineato in precedenza, può avvenire anche tramite rete 4G senza limiti restrittivi alla velocità massima come, invece, accade per molti altri provider virtuali.

Creami Wow Weekend ha un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta può essere attivata da tutti (sia con portabilità da qualsiasi operatore che richiedendo un numero numero) con le stesse condizioni tariffarie e gli stessi costi periodici. Per sottoscrivere l’offerta è necessario il pagamento iniziale di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica di 15 Euro sulla SIM. Tale credito potrà essere utilizzato per il pagamento dei primi tre mesi dell’offerta.

Non sono previsti vincoli o costi nascosti di alcun tipo. Nel canone mensile sono inclusi tutti i principali servizi aggiuntivi:

navigazione Hotspot per sfruttare i GB per collegare anche altri dispositivi al proprio smartphone

servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”

avviso di chiamata

controllo del credito residuo chiamando al numero 401212

Creami Wow Weekend di PosteMobile è utilizzabile anche in roaming gratuito in Unione Europea, come previsto dalla normativa vigente. Quando ci si trova all’estero, all’interno dei confini di un Paese dell’UE, l’utente che ha attivato l’offerta sulla sua SIM potrà utilizzare:

minuti ed SMS senza limiti per chiamare in Italia ed in Europa

sino a 2,34 GB al mese senza costi aggiuntivi; in caso di esaurimento del bundle disponibile all’estero la navigazione avverrà a consumo al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati e sino all’esaurimento del bundle complessivo da 10 GB; la navigazione extra-soglia è tariffata a 50,41 €cent/MB

Come attivare Creami Wow Weekend di PosteMobile

L’offerta Creami Wow Weekend è attivabile esclusivamente online, tramite il sito ufficiale di PosteMobile. Dopo aver completato la richiesta di attivazione, l’utente riceverà la SIM PosteMobile direttamente all’indirizzo fornito in fase di registrazione. La spedizione della SIM sarà gestita da Poste Italiane ed è completamente gratuita.

La tariffa è attivabile direttamente online solo nei giorni dell’11 e del 12 gennaio ma già oggi può essere acquistata in anteprima, seguendo la procedura online accessibile cliccando sul box riportato di seguito. Gli utenti hanno la possibilità di attivare Creami Wow Weekend sia avviando in autonomia la procedura online di sottoscrizione sia scegliendo l’opzione “Acquista con operatore”.

In questo secondo caso, che potrebbe comportare un allungamento dei tempi di attivazione in caso di numerose richieste, sarà necessario compilare l’apposito form ed inserire tutti i dati richiesti. Un operatore PosteMobile provvederà a ricontattare l’utente per procedere con l’attivazione via telefono. Gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 21:00, il sabato dalle ore 10:00 alle 18:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle 16:00.

Per procedere con l’attivazione dell’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto per essere indirizzati al sito PosteMobile. Il termine ultimo per richiedere la sottoscrizione della tariffa è fissato per la mezzanotte di domenica 12 gennaio.

Attiva Creami Wow Weekend di PosteMobile

Annunci Google

Per acquistare la SIM PosteMobile e completare la procedura di attivazione online dell’offerta Creami Wow Weekend è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

un documento di identità in corso di validità dell’intestatario della SIM

in corso di validità dell’intestatario della SIM il codice fiscale dell’intestatario della SIM

dell’intestatario della SIM indirizzo di residenza dell’intestatario della SIM

indirizzo a cui verrà spedita la SIM PosteMobile (la spedizione è gratuita ed avviene tramite Poste Italiane)

(solo in caso di richiesta di portabilità) il codice seriale ICCID della SIM che si sta utilizzando ed il cui numero sarà passato a PosteMobile in concomitanza con l’attivazione dell’offerta

che si sta utilizzando ed il cui numero sarà passato a PosteMobile in concomitanza con l’attivazione dell’offerta una webcam o uno smartphone (in questo caso sarà necessario scaricare l’app SIM & GO dal Play Store o dall’App Store) per verificare la propria identità e convalidare la procedura di attivazione

Per completare la procedura di sottoscrizione di Creami Wow Weekend di PosteMobile bastano pochi minuti. E’ importante però assicurarsi di avere a disposizione tutti i documenti e tutte le informazioni utili per poter completare l’attivazione in modo completo e senza alcun intoppo.

Per quanto riguarda il codice seriale ICCID della SIM (da fornire obbligatoriamente se si vuole eseguire la portabilità del numero), ricordiamo che tale codice può essere facilmente recuperato nei seguenti modi:

il codice è stampato direttamente sulla SIM dell’attuale operatore

per chi utilizza uno smartphone Android, è possibile individuare il codice ICCID della SIM scaricando una delle tante app disponibili sul Play Store (una delle migliori è SIM Card Info); è necessario che la SIM sia inserita nello smartphone su cui è stata scaricata l’app per poter recuperare il codice

per chi utilizza un iPhone, è possibile individuare il codice ICCID andando in Impostazioni (app riconoscibile grazie all’icona dell’ingranaggio) per poi scegliere la voce Generali e poi l’opzione Info; dal menu che si aprirà sarà possibile recuperare il codice seriale della SIM accanto alla voce ICCID; è necessario che la SIM sia inserita all’interno dell’iPhone per poter visualizzare il codice ICCID

Creami Wow Weekend: a chi conviene attivare l’offerta

Creami Wow Weekend di PosteMobile una delle offerte più convenienti del momento. Ecco a chi conviene attivare l’offerta:

gli utenti che vogliono spendere poco e preferiscono mantenere il costo mensile della propria offerta al di sotto dei 5 Euro al mese ; in questa fascia di prezzo non si sono offerte ugualmente convenienti

; in questa fascia di prezzo non si sono offerte ugualmente convenienti tutti gli utenti che non hanno esigenze particolari per quanto riguarda l’utilizzo di Internet in mobilità (10 GB bastano e avanzano per un utilizzo “base”)

chi è in cerca di una seconda SIM da affiancare al numero principale

da affiancare al numero principale chi cerca un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati ad un prezzo contenuto; anche in questo caso, si tratta dell’offerta più conveniente del momento

Quali sono le alternative all’offerta di PosteMobile

Creami Wow Weekend di PosteMobile è un’offerta molto conveniente che può andar bene ad un gran numero di utenti. Il mercato di telefonia mobile presenta, in ogni caso, diverse ottime alternative all’offerta di PosteMobile. In particolare, se si hanno bisogno di più GB ogni mese potrebbe essere utile valutare l’attivazione di un’altra tariffa. Per una panoramica completa sulle migliori tariffe di gennaio 2020 è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile da cui sarà possibile procedere con l’attivazione online dell’offerta più vantaggiosa.

Tra le migliori proposte del momento segnaliamo Kena 5,99 Flash. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload)

(velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) costo di 5,99 Euro al mese con attivazione gratuita

con attivazione gratuita l’offerta è attivabile solo da chi passa a Kena Mobile da Iliad o da un operatore virtuale (con l’eccezione di ho.mobile, Rabona, Noitel e Nextus)

Attiva Kena 5,99 Flash

Da valutare anche l’offerta di ho. 5,99 di ho. Mobile. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload)

(velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload) costo di 5,99 Euro al mese più 0,99 Euro di attivazione

più 0,99 Euro di attivazione l’offerta è attivabile solo da chi passa a ho. da Iliad o da un operatore virtuale (con l’eccezione di Kena Mobile e Daily Telecom)

Attiva ho.5,99

Tra le offerte più convenienti di gennaio c’è Giga 50 di Iliad:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G

costo di 7,99 Euro al mese con 9,99 Euro di attivazione

Attiva Giga 50 di Iliad

Un’altra offerta per chi vuole contenere la spesa al di sotto dei 10 Euro al mese è Fastweb Mobile:

minuti illimitati verso tutti in Italia

100 SMS

30 GB in 4G

costo di 9,95 Euro al mese con attivazione, SIM e spedizione gratis attivando online

Attiva Fastweb Mobile