PosteMobile Relax 100: come arrivare ad avere 100 GB a 8 euro

PosteMobile Relax 100 è un’offerta già di per sé conveniente con minuti e SMS illimitati e 80 GB a 10 euro al mese . Se però si ha pazienza e si dimostra fedeltà all’operatore si può arrivare a disporre di 100 GB a 8 euro al mese . Ecco come fare per aumentare il traffico dati e ridurre l’addebito mensile della tariffa

PosteMobile come facilmente intuibile dal nome è l’operatore di telefonia mobile di Poste Italiane. Si tratta del primo gestore virtuale italiano o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) per numero di linee attive. Tra le molte offerte nel listino dell’azienda, una delle più convenienti è PosteMobile Creami Relax 100.

Questa particolare offerte prevede di base 80 GB al prezzo di 10 euro al mese ma è possibile aumentare la quantità di traffico dati a propria disposizione se si è fedeli all’operatore e non si passa alla concorrenza o si disattiva la SIM. Di seguito è descritta la proceduta per avere 100 GB a 8 euro al mese e tutti i vantaggi che si ottengono nel sottoscrivere questa offerta:

Creami Relax 100

Credit illimitati per chiamate SMS

80 GB di traffico per navigare in Internet (100 GB dopo un anno)

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi. Il prezzo scende a 9 euro al mese per i successivi 3 rinnovi e poi 8 euro al mese a partire dal 7° rinnovo e per tutti quelli successivi. Dal 13° rinnovo si hanno a disposizione 100 GB invece degli 80 GB iniziali. Se il piano viene attivato online il costo della SIM è di 10 euro, altrimenti è di 15 euro.

In caso di credito insufficiente a coprire il costo del rinnovo, si applica la seguente tariffa base giornaliera:

18 cent al minuto per le chiamate

12 cent per SMS

3,5 euro al giorno per 400 MB

L’utente ha la possibilità di verificare in ogni momento il credito residuo dalla propria Area Personale sul sito dell’operatore, dall’app PosteMobile, chiamando il servizio Fai da Te al numero 402121 o l’Assistenza Clienti al numero gratuito 160.

Creami Relax 100: maggiori dettagli

Per sottoscrivere Creami Relax 100 basta acquistare una nuova SIM PosteMobile, anche senza vincolo di portabilità, presso un ufficio postale o i Kipoint abilitati entro il 30/5/20. Per chi è già cliente di PosteMobile il costo per il cambio di piano è di 19 euro.

I credit illimitati per chiamate e SMS non possono essere utilizzati per l’attivazione di servizi a sovrapprezzo o di gestione di chiamate. I credit non utilizzati nell’arco del mese vengono persi allo scattare del rinnovo successivo. Minuti ed SMS sono utilizzabili anche nei Paesi dell’Unione Europea come prevede l’articolo 4 del Regolamento UE 2016/2286.

Per quanto riguarda i credit per la navigazione Internet, in caso di esaurimento si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 cent per MB. L’operatore permette di navigare in 4G alla velocità massima di 150 Megabit al secondo in download e in 3G fino a 42 Megabit al secondo in download. Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare in roaming una parte dei Gigabyte inclusi nell’offerta secondo il seguente schema:

4,68 GB per i primi 3 rinnovi

4,22 GB dal 3° al 7° rinnovo

3,75 GB dal 7° rinnovo e quelli successivi

Superati questi limiti è comunque possibile continuare a navigare in Unione Europea al costo di 0,42 cent per MB in base ai Kilobyte effettivamente consumati fino all’esaurimento della quantità di traffico dati incluso nell’offerta.

Tutte le tariffe di PosteMobile sono IVA inclusa, valide per il traffico nazionale, senza scatto alla risposta. Il traffico dati è valido tramite APN wap.postemobile.it.

Le altre offerte PosteMobile

Se Creami Relax 100 non ha attirato la vostra attenzione, PosteMobile dispone di moltissime altre tariffe per accontentare i gusti e le necessità di qualsiasi tipologia di cliente:

1. Creami WOW 10 GB

Credit illimitati per minuti e SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese se acquistata online entro il 19/5/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

2. Creamy Style

500 credit per minuti e SMS

5 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 5 euro al mese se acquistata online entro il 19/5/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Una volta esaurito il traffico dati è possibile acquistare l’opzione 5 GIGA EXTRA per ottenere 5 GB al prezzo di 1 euro.

3. Creami WeBack

Credit illimitati per minuti e SMS

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese se acquistata online entro il 19/5/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Con Creami WeBack si ottiene un bonus in ricarica per il traffico non consumato nel corso del mese secondo le seguenti modalità:

Nessun GB utilizzato – 5 euro

Fino a 10 GB – 4 euro

Da 10 a 20 GB – 3 euro

Da 20 a 30 GB – 2 euro

Da 30 a 40 GB – 1 euro

Da 40 a 50 GB – 0 euro

4. Creami Extra WOW 10GB

Credit illimitati per minuti e SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 7 euro al mese se acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 30/5/20. L’offerta non è disponibile per i già clienti di Poste Mobile. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

5. Creami neXt Special Edition

Credit illimitati per minuti e SMS

10, 30 o 50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa può essere acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 27/6/20. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La quantità di Gigabyte e l’addebito mensile dipendono dal piano scelto:

CREAMI neXt 1 – 10 GB a 10 euro al mese

CREAMI neXt 3 – 30 GB a 30 euro ogni 3 mesi

CREAMI neXt 6 – 50 GB a 8,3 euro pari a 50 euro ogni 8 mesi

I già clienti possono attivare Creami neXt 6 senza alcun costo aggiuntivo mentre per Creami neXt 1 e 3 la spesa per il cambio piano è di 19 euro.

6. Creami Revolution

1000 Credit per minuti e SMS

7 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

L’offerta è disponibile fino al 27/6/20 e prevede una spesa di 15 euro per la SIM. Il costo dipende dal piano scelto:

CREAMI Revolution 1 – 12 euro al mese

CREAMI Revolution 3 – 30 euro ogni 3 mesi

CREAMI Revolution 6 – 48 euro ogni 6 mesi

7. PosteMobile Super Ricarica

18 cent al minuti per chiamare

18 cent per SMS

2 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

L’offerta ha un costo di 2 euro al mese e prevede una spesa di 15 euro per l’acquisto della SIM. Per chi effettua la portabilità del numero è possibile ottenere un bonus per raddoppiare l’importo delle ricarica fino a un massimo di 50 euro al mese. La promozione scade il 27/6/20.