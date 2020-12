PosteMobile presenta la sua offerta di Natale: 30 GB ad appena 4,99 euro

In vista del periodo di shopping pre-natalizio, PosteMobile torna a proporre l'ottima offerta Creami WOW WeekEnd 30 GB. Questa tariffa speciale viene proposta dall'operatore solo per brevi periodi, solitamente una volta al mese. Da oggi e sino al prossimo 20 dicembre è nuovamente possibile attivare Creami WOW WeekEnd 30 GB di PosteMobile per tutti i nuovi clienti, sia con portabilità che richiedendo un nuovo numero. Ecco i dettagli.

Le caratteristiche di Creami WOW WeekEnd 30 GB

Creami WOW WeekEnd 30 GB presenta un pacchetto completo di minuti, SMS e GB a fronte di un costo davvero contenuto. Si tratta, ad oggi, di una delle migliori offerte in assoluto per chi vuole spendere meno di 5 euro al mese. L’offerta, infatti, presenta un cost periodico di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza.

Per attivare l’offerta è necessario un pagamento iniziale di 20 euro di cui 10 euro verranno riconosciuti come credito per la copertura dei costi dell’offerta. L’offerta in questione è disponibile per tutti, sia richiedendo la portabilità del numero (da qualsiasi operatore) che attivando un nuovo numero di cellulare.

Per quanto riguarda la connessione Internet in mobilità, l’offerta include:

30 GB di traffico dati in 4G sino a 300 Mbps ogni mese; una volta esaurito il bundle dati viene applicata una tariffazione a consumo (50,41 cent/MB)

di traffico dati in 4G sino a 300 Mbps ogni mese; una volta esaurito il bundle dati viene applicata una tariffazione a consumo (50,41 cent/MB) in roaming in UE: 2,34 GB di traffico dati al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile

in roaming extra UE: tariffazione a consumo in base al Paese in cui ci si trovia

L’offerta di PosteMobile mette a disposizione un pacchetto completo di minuti ed SMS:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali in roaming in UE: minuti ed SMS senza limiti senza costi extra rispetto al canone mensile

in roaming extra UE e dall’Italia verso l’estero: tariffazione a consumo

A completare i vantaggi di Creami WOW WeekEnd 30 GB di PosteMobile troviamo l’assenza di costi extra per i servizi accessori che sono tutti inclusi nel canone mensile. Il cliente potrà contare gratuitamente su:

Ti cerco

Richiama ora

avviso di chiamata

controllo del credito residuo al numero 401212

hotspot

Come attivare l’offerta di PosteMobile

Creami WOW WeekEnd 30 GB è un’offerta “limited edition” disponibile esclusivamente tramite attivazione online. Per richiedere online l’offerta è possibile visitare il sito di PosteMobile, cliccando sul link qui di sotto. L’offerta non sarà attivabile tramite altri canali (ad esempio non è possibile attivare l’offerta in un Ufficio Postale).

La SIM PosteMobile sarà spedita all’indirizzo di casa fornito dall’utente senza alcun costo aggiuntivo tramite Poste Italiane. La spedizione richiederà pochi giorni lavorativi. Una volta ricevuta la SIM, basterà effettuare una semplice procedura di attivazione, tramite l’App SIM & Go, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore.

Per attivare la nuova offerta di PosteMobile è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online, attivabile direttamente cliccando sul link qui di sotto.

