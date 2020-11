PosteMobile: per il Black Friday torna l'offerta da 30 GB a 4,99 Euro al mese

Con la settimana del Black Friday che si avvia verso il culmine, PosteMobile lancia la sua offerta per questo periodo di sconti. Sino a domenica 29 novembre, l'operatore di telefonia mobile permetterà a tutti i nuovi clienti di attivare l'ottima offerta Creami WOW Weekend 30 GB, una delle tariffe più vantaggiose a meno di 5 Euro al mese. La nuova proposta di PosteMobile arricchisce le tariffe promozionali disponibili in questo periodo di Black Friday.

In occasione del Black Friday, torna ad essere nuovamente attivabile l’ottima Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile. L’offerta in questione è una delle tariffe di telefonia mobile più complete e convenienti a meno di 5 Euro al mese. Si tratta di una soluzione conveniente e disponibile per tutti che potrà essere attivata, esclusivamente tramite procedura online, sino a domenica 29 novembre.

La nuova offerta di PosteMobile è disponibile per tutti, sia richiedendo la portabilità del numero, da un qualsiasi operatore, che attivando un nuovo numero di cellulare. La tariffa può essere attivata tramite il sito di PosteMobile. Ecco tutti i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 30 GB in 4G ogni mese

in 4G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS senza limiti e sino a 2,34 GB di traffico dati al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile

in roaming extra UE: tariffazione a consumo

tutti i servizi accessori (Ti cerco, Richiama ora, avviso di chiamata, controllo del credito residuo al numero 401212, hotspot) già inclusi nel canone mensile senza costi extra

Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza. La sottoscrizione dell’offerta prevede un contributo iniziale di 20 Euro con 10 Euro di credito disponibili sulla SIM che serviranno per coprire i costi dei primi due mesi dell’offerta.

Come attivare l’offerta di PosteMobile per il Black Friday

La nuova tariffa speciale di PosteMobile è disponibile in esclusiva online, tramite il sito dell’operatore. L’attivazione dell’offerta, come sottolineato in precedenza, è disponibile per tutti, sia richiedendo un nuovo numero che effettuando a portabilità del proprio numero di cellulare. L’attivazione online è una procedura molto semplice. Basterà fornire i dati richiesti e attendere pochi giorni lavorativi per la ricezione della SIM. La consegna della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratuita.

Per l’attivazione è necessario fornire:

i dati anagrafici dell’intestatario della SIM

una copia digitale del documento di identità dell’intestatario della SIM

l’indirizzo di spedizione della SIM

(in caso di portabilità del numero) il numero di cellulare da passare a PosteMobile e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Per attivare online la nuova offerta di PosteMobile per il Black Friday è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile »

Dopo aver ricevuto la SIM, l’utente potrà procedere con l’attivazione in autonomia, grazie all’applicazione SIM & Go, disponibile su dispositivi Android e iOS. In pochi minuti sarà possibile completare la procedura di attivazione ed iniziare ad utilizzare la SIM. In caso di richiesta di portabilità del numero, la procedura si completerà in pochi giorni ma sarà possibile iniziare ad utilizzare la SIM con un numero provvisorio.

Le altre offerte di telefonia mobile del Black Friday

Il periodo di Black Friday è l’occasione giusta per attivare una nuova offerta di telefonia mobile e ridurre al minimo il costo per la tariffa dello smartphone. Le occasioni per risparmiare non mancano di certo. Sfruttando una delle opzioni disponibili in questo momento, infatti, sarà facile individuare la tariffa giusta per risparmiare senza rinunciare ad un bundle completo di minuti, SMS e GB.

Per un quadro completo delle tariffe disponibili in questi giorni di sconti e promozioni del Black Friday è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile per il download gratuito su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Tra le offerte “limited edition” di questi giorni, oltre la tariffa di PosteMobile, segnaliamo la nuova offerta di Fastweb che mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e ben 100 GB in 4G ad appena 8,95 Euro al mese. L’offerta in questione, anche in questo caso attivabile online, è disponibile per tutti.

Attiva la nuova offerta Fastweb da 100 GB al mese »

Segnaliamo anche la nuova Spusu 50, nuova tariffa proposta dall’operatore virtuale Spusu presente sul mercato italiano da pochi mesi. La tariffa include 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G al mese (più 100 GB di riserva da utilizzare in caso di necessità) al costo di appena 5,98 Euro al mese. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile online. Per attivare l’offerta in questione c’è tempo sino a fine 2020.

Attiva Spusu 50 »