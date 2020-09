PosteMobile: nuova offerta da 30 GB a 4,99 Euro al mese, disponibile sino al 20/9

PosteMobile, principale operatore virtuale del mercato di telefonia mobile italiano, continua a proporre nuove offerte davvero molto convenienti. A partire da oggi e sino al prossimo 20 settembre, in esclusiva online, torna attivabile l'ottima Creami WOW Weekend 30GB. L'offerta in questione, disponibile per tutti, mette a disposizione 30 GB di traffico dati ad un costo di 4,99 Euro al mese. Ecco come attivare la nuova offerta "limited edition" di PosteMobile.

Torna attivabile, ma solo sino al prossimo 20 settembre, Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile. L’offerta in questione è, al momento, una delle soluzioni più complete e vantaggiose del mercato di telefonia mobile in Italia garantendo un pacchetto completo di minuti, SMS e GB ad un costo davvero contenuto, pari ad appena 4,99 Euro al mese.

L’offerta è attivabile esclusivamente sino al prossimo 20 settembre. Per richiedere Creami WOW Weekend 30GB, tariffa disponibile per tutti, è necessario affidarsi ad una semplice procedura di attivazione online, tramite il sito PosteMobile. La SIM sarà poi spedita all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi. La spedizione è gratuita.

Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta e come attivarla in pochi click.

Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile: le caratteristiche dell’offerta

PosteMobile propone una delle offerte più complete e interessati del mercato per chi vuole spendere poco. Creami WOW Weekend 30GB presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 30 GB di traffico dati in 4G sino a 300 Mbps ogni mese; una volta esaurito il traffico dati sarà possibile continuare a navigare con una tariffa a consumo (50,41 cent/MB) sino al successivo rinnovo mensile

di traffico dati ogni mese; una volta esaurito il traffico dati sarà possibile continuare a navigare con una tariffa a consumo (50,41 cent/MB) sino al successivo rinnovo mensile in roaming in UE: l’utente può utilizzare minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati al mese senza alcun costo aggiuntivo; l’utilizzo in roaming extra UE prevede invece una tariffazione a consumo

tutti i servizi accessori (Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212, hotspot) sono disponibili senza alcun costi aggiuntivi

Creami WOW Weekend 30GB presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese, a tempo indeterminato e con addebito su credito residuo. Per attivare l’offerta è previsto un costo iniziale di 20 Euro con 10 Euro di credito inclusi da utilizzare per il pagamento dei primi due mesi dell’offerta.

Come anticipato in precedenza, l’offerta di PosteMobile è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore. La SIM verrà spedita all’indirizzo fornito dall’utente senza alcun costo aggiuntivo. L’utente potrà attivare in autonomia la SIM seguendo la procedura predisposta dall’operatore.

Come attivare l’offerta di PosteMobile

Creami WOW Weekend 30GB è disponibile in esclusiva online. L’offerta può essere richiesta sia con un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del numero da un altro operatore (non sono presenti vincoli in merito all’operatore di provenienza, l’offerta è disponibile per tutti).

Per attivare l’offerta di PosteMobile è necessario collegarsi al sito dell’operatore, cliccando sul link riportato di seguito. Successivamente, per richiedere l’attivazione dell’offerta basterà cliccare sul tasto Acquista e seguire la procedura di sottoscrizione online. La spedizione della SIM avverrà nel giro di pochi giorni lavorativi.

Dopo aver ricevuto la SIM, sarà possibile attivarla in completa autonomia, grazie all’app SIM&Go, disponibile su dispositivi Android e iOS, seguendo la procedura messa a disposizione dall’operatore. In pochi minuti, la SIM PosteMobile sarà pronta all’uso. In caso di portabilità del numero, sarà necessario attendere qualche giorno lavorativo per il completamento della procedura.

Per attivare la nuova tariffa speciale di PosteMobile è possibile cliccare sul box qui di sotto. Come anticipato in precedenza, c’è tempo sino al 20 settembre per richiedere l’attivazione online.

Attiva online Creami WOW Weekend 30GB »

La nuova Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile è, indubbiamente, una delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato. Per chi vuole spendere meno di 5 Euro al mese si tratta della soluzione più conveniente anche considerando il robusto bundle di GB disponibile ogni mese.

Per confrontare i vantaggi dell’offerta di PosteMobile con tutte le migliori soluzioni disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it che offrono una panoramica completa delle tariffe disponibili a settembre 2020 permettendo a tutti gli utenti di poter scegliere, con la massima precisione, le tariffe più vantaggiose da attivare.

