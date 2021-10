PosteMobile lancia una nuova offerta speciale da 5,90 euro per Halloween

In occasione di Halloween fa il suo ritorno l'ottima offerta Creami WOW 50 GB di PosteMobile. Si tratta di una delle offerte più complete e vantaggiose del momento. A meno di 6 euro al mese, infatti, la tariffa dell'operatore virtuale mette a disposizione degli utenti un piano tariffario completo, sotto tutti i punti di vista. Ecco, quindi, tutti i dettagli in merito alla nuova offerta di PosteMobile, attivabile esclusivamente online fino al prossimo 31 di ottobre.

C’è tempo fino ad Halloween, ovvero fino a domenica 31 ottobre, per attivare la nuova Creami WOW 50 GB di PosteMobile. L’offerta in questione mette a disposizione un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga ad un prezzo davvero vantaggioso. Si tratta di una delle tariffe più complete del mercato di telefonia mobile e, a differenza di molte altre soluzioni a meno di 10 euro al mese, la tariffa di PosteMobile è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare.

Ecco come attivare l’offerta:

Creami WOW 50 GB di PosteMobile: disponibile fino al 31 ottobre

La nuova Creami WOW 50 GB di PosteMobile mette a disposizione degli utenti un pacchetto comprendente:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB in 4G con una velocità massima di 300 Mbps in download

con una velocità massima di 300 Mbps in download “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi

La nuova offerta di PosteMobile presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La spesa iniziale è di 20 euro con 10 euro di credito sulla SIM per coprire il costo del primo mese. Da notare che la tariffa è attivabile sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore (non ci sono limitazioni sull’operatore di provenienza). La nuova offerta speciale di PosteMobile è disponibile fino al prossimo 31 ottobre ed esclusivamente tramite attivazione online.

Per attivare l’offerta è possibile raggiungere il sito di PosteMobile, cliccando sul link qui di sotto, e scegliere l’opzione ACQUISTA ONLINE, per completare la sottoscrizione in autonomia, oppure ACQUISTA CON OPERATORE, per attivare l’offerta con un consulente di PosteMobile via telefono. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva Creami WOW 50 GB di PosteMobile »

Da notare che per completare l’attivazione online dell’offerta è sufficiente avere a disposizione:

i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM una webcam o uno smartphone per completare la procedura di video-identificazione dell’intestatario della SIM

(in caso di portabilità del numero da altro operatore) il numero di cellulare da passare a PosteMobile ed il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID)

Le migliori alternative all’offerta di PosteMobile a meno di 10 euro al mese

Creami WOW 50 Giga di PosteMobile è sicuramente tra le offerte più complete e vantaggiose del momento. Oltre a questa tariffa, per attivare un’offerta completa per il proprio smartphone, ci sono diverse alternative da tenere in considerazione. Un quadro completo sulle opzioni disponibili può essere ottenuto semplicemente consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it disponibile su Android ed iOS.

La tabella qui di seguito, invece, va a riassumere le tariffe più interessanti da attivare a meno di 10 euro al mese:

Offerta Minuti, SMS e Giga Costi Attivabile da spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con attivazione di 10 euro da tutti, con o senza portabilità del numero Very 5,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione gratuita con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale Tiscali 70 TOP minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G 6,99 euro al mese con attivazione di 10 euro con portabilità da alcuni operatori selezionati Kena 7,99 Special minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese con attivazione gratuita con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro da tutti, con o senza portabilità del numero ho. 7,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale