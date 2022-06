PosteMobile lancia una nuova offerta da meno di 5 euro al mese: ecco come attivarla

La gamma di offerte PosteMobile si rinnova con il lancio della nuova Creami WOW 30GB. Si tratta di una tariffa limited edition che, a meno di 5 euro al mese, garantisce un bundle completo con minuti, SMS e Giga. Per chi vuole spendere poco, senza rinunciare ad un pacchetto “all inclusive” completo, la tariffa proposta da PosteMobile rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in questo momento. Per attivare l’offerta, disponibile in esclusiva online, c’è tempo fino al prossimo 26 di giugno. Ecco tutti i dettagli sulla nuova proposta appena lanciata da PosteMobile e come fare ad attivarla in pochi click per massimizzare il risparmio.

Creami WOW 30GB di PosteMobile: i dettagli dell’offerta

L’OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTI Creami WOW 30 GB di PosteMobile minuti illimitati

SMS illimitati

30 GB in 4G 4,99 euro al mese

La nuova Creami WOW 30GB di PosteMobile mette a disposizione di tutti i nuovi clienti un pacchetto composto da:

minuti ed SMS illimitati

30 GB in 4G fino a 300 Mbps

servizi accessori (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,09 euro al mese senza costi aggiuntivi

Creami WOW 30GB presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese. La spesa iniziale per attivare l’offerta è di 20 euro e si compone di un contributo di attivazione di 10 euro e di una prima ricarica del credito di 10 euro che va a coprire il costo dei primi due mesi dell’offerta. Da notare che la tariffa è attivabile in esclusiva online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo indicato dall’utente.

La nuova offerta di PosteMobile è disponibile:

con portabilità del numero da qualsiasi operatore di telefonia mobile

del numero da qualsiasi operatore di telefonia mobile richiedendo un nuovo numero di cellulare

Annunci Google

Costi e condizioni dell’offerta non cambiano in base alla modalità di attivazione. Per attivare la nuova offerta di PosteMobile c’è tempo fino al prossimo 26 giugno. Per tutti i dettagli relativi all’offerta e per richiederne l’attivazione è possibile fare riferimento al sito ufficiale PosteMobile, disponibile al link qui di sotto:

Attiva Creami WOW 30 GB di PosteMobile »

Da notare che l’attivazione dell’offerta può avvenire in due modi:

scegliendo l’opzione ACQUISTA ONLINE che consente di completare la sottoscrizione dell’offerta in completa autonomia

che consente di completare la sottoscrizione dell’offerta in completa autonomia richiedendo l’opzione ACQUISTA CON OPERATORE per completare la sottoscrizione con il supporto telefonico di un consulente PosteMobile

Per poter attivare l’offerta proposta da PosteMobile è necessario avere a disposizione i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM ed il codice seriale della SIM (in caso di portabilità del numero da altro operatore). La SIM acquistata sarà poi inviata all’indirizzo di casa dell’utente nel giro di pochi giorni lavorativi e senza alcun costo extra addebitato. Una volta ricevuta la SIM, sarà possibile attivarla seguendo le indicazioni fornite dal provider.

Creami WOW 30 GB di PosteMobile è disponibile per l’attivazione online fino al prossimo 26 giugno. Per confrontare l’offerta proposta da PosteMobile con tutte le principali tariffe disponibili sul mercato di telefonia è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it.