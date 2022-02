PosteMobile lancia nuove offerte a tempo limitato da 4,99 euro al mese

Si rinnova il listino di offerte PosteMobile. Per questo week end, fino al prossimo 20 febbraio, è possibile attivare la nuova Creami WOW 30 GB. Si tratta di un’offerta speciale, disponibile a tempo limitato per tutti i nuovi clienti che passano a PosteMobile, che mette a disposizione un bundle completo a soli 4,99 euro al mese. Per chi ha bisogno di più Giga, inoltre, c’è Creami WOW 50 GB ad appena 2 euro in più al mese. Ecco come attivare le nuove offerte:

Le offerte giuste per passare a PosteMobile da 4,99 euro al mese

Creami WOW 30 GB è l’offerta di PosteMobile del fine settimana e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti che vogliono spendere meno di 5 euro al mese senza rinunciare alla possibilità di sfruttare un bundle completo di minuti, SMS e GB. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 3,27 GB al mese senza costi aggiuntivi

“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi

La nuova offerta di PosteMobile presenta un costo di 4,99 euro al mese a tempo indeterminato e con addebito su credito residuo. Il costo iniziale richiesto per l’attivazione è di 20 euro con 10 euro di ricarica del credito da utilizzare per coprire il costo dei primi due mesi dell’offerta. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 20 febbraio per attivare l’offerta.

Creami WOW Weekend 30 GB, come tutte le offerte di PosteMobile, è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Non ci sono vincoli o barriere per gli utenti interessati all’attivazione dell’offerta, accessibile per tutti ma solo tramite attivazione online, dal sito PosteMobile. Per richiedere l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Chi è in cerca di un’offerta più completa può puntare su Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile. L’offerta in questione, infatti, mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 4,58 GB al mese senza costi aggiuntivi

“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con attivazione di 20 euro di cui 10 euro di credito sulla SIM. Il prezzo è bloccato a tempo indeterminato. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Basta seguire il link qui di seguito per richiederne l’attivazione. A differenza della promozione precedente, Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile non ha una data di scadenza.

Ricordiamo che per poter attivare una delle offerte PosteMobile è necessario avere a disposizione:

i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM lo smartphone o una webcam per l’autenticazione

(in caso di portabilità del numero da altro operatore) il numero di cellulare da passare a PosteMobile ed il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID)

Da notare, inoltre, che, oltre all’attivazione online, è possibile richiedere, sempre dal sito PosteMobile, l’attivazione dell’offerta tramite operatore. Questa soluzione consente di attivare via telefono l’offerta scelta, con il supporto di uno dei consulenti di PosteMobile. Tutte le condizioni viste in precedenza sono valide per entrambe le modalità di attivazione delle tariffe di PosteMobile.

Segnaliamo, inoltre, che i clienti titolari di una Postepay Evolution hanno la possibilità di richiedere l’offerta PosteMobile Connect Back che garantisce una tariffa completa con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G al costo di 10 euro al mese e con la possibilità di ottenere fino a 4 euro di cashback mensile in base al quantitativo di Giga non utilizzato nel corso del mese precedente. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Per confrontare le offerte PosteMobile con tutte le altre promozioni disponibili sul mercato in questo momento è, invece, possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.