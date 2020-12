PosteMobile Casa Internet: le offerte di dicembre 2020

Le offerte Internet casa di PosteMobile si rivolgono principalmente agli utenti che non possono attivare un abbonamento tramite rete in fibra ottica FTTH o in fibra mista rame FTTC. Si tratta, infatti, di soluzioni Internet wireless in grado di offrire una connessione ad alta velocità anche senza il supporto della fibra ottica. Come vedremo, inoltre, le offerte PosteMobile si rivelano ideali per portare Internet in una seconda casa.

Le proposte di PosteMobile sono, quindi, una soluzione ottimale per sfruttare una connessione illimitata a casa anche grazie a costi molto contenuti e alla totale assenza di ulteriori costi aggiuntivi. Ecco i dettagli relativi alle offerte di PosteMobile di dicembre 2020:

PosteMobile Casa Web

La prima offerta PosteMobile da segnalare è PosteMobile Casa Web. Si tratta di una soluzione davvero molto interessante che mette a disposizione una connessione illimitata ad un prezzo particolarmente contenuto. Questa tariffa non include una componente voce ed è, quindi, ideale per chi ha bisogno esclusivamente di una connessione Internet.

PosteMobile Casa Web mette a disposizione dell’utente:

una connessione illimitata tramite rete mobile; la velocità massima di connessione in download per il 4G+ è pari a 300 Mbps, per il 4G è pari a 150 Mbps e per il 3G è pari a 42 Mbps

tramite rete mobile; la velocità massima di connessione in download per il 4G+ è pari a 300 Mbps, per il 4G è pari a 150 Mbps e per il 3G è pari a 42 Mbps un modem Wi-Fi in grado di supportare connessioni sino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload; il modem ha quattro porte LAN ed include in dotazione un’antenna esterna che consente un miglioramento della ricezione del segnale e quindi delle prestazioni della rete

Il modem incluso è il punto centrale dell’offerta di PosteMobile. L’utente, infatti, non è vincolato ad utilizzare il modem presso la propria abitazione. Il modem è trasportabile e può essere utilizzato in qualsiasi luogo sul territorio italiano. L’unico vincolo per poter utilizzare il dispositivo e, quindi, la connessione inclusa nell’abbonamento è il collegamento alla rete elettrica. Il modem, infatti, non ha una batteria integrata.

PosteMobile Casa Web presenta un costo periodico di 20,90 euro al mese con uno sconto di 6 euro al mese rispetto al prezzo di listino a tempo indeterminato. Per tutti i nuovi clienti è previsto un contributo iniziale di 29 euro. Da notare che il modem Wi-Fi verrà inviato all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione in modo completamente gratuito. La consegna è prevista nel giro di circa quattro giorni lavorativi.

Non è richiesto l’intervento di un tecnico per la configurazione della linea. Il modem, infatti, è auto-installante. Basterà collegarlo per la prima volta alla rete elettrica per avviare la procedura di configurazione in modo automatico. Successivamente l’utente potrà sfruttare la connessione illimitata inclusa nell’abbonamento.

Per attivare PosteMobile Casa Web è possibile cliccare sul link qui sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online. Per completare l’attivazione è richiesta la verifica della copertura. Ribadiamo, in ogni caso, che il modem è trasportabile e il suo utilizzo non è vincolato all’indirizzo fornito dall’utente.

Per il completamento dell’attivazione dell’offerta sarà sufficiente seguire la semplice procedura di sottoscrizione online. Tale procedura richiede l’inserimento dei dati anagrafici e e personali dell’intestatario della linea. E’ necessario, inoltre, inserire anche i dati relativi all’indirizzo di spedizione del modem. In caso di problemi nella procedura di configurazione o per qualsiasi dubbio o assistenza, il cliente ha la possibilità di contattare il supporto di PosteMobile chiamando al numero 160. Il numero in questione è attivo tutti i giorni, dalle 7 alle 24.

PosteMobile Casa Internet

Tra le offerte Internet casa di PosteMobile c’è anche la più completa PosteMobile Casa Internet. A differenza di Casa Web, infatti, quest’offerta include anche la linea telefonica. Come nel caso precedente, però, i servizi offerti dall’operatore vengono erogati tramite rete radiomobile e non c’è quindi la necessità di essere raggiunti da una rete “fisica” come la fibra ottica, la fibra mista rame o l’ADSL.

PosteMobile Casa Internet include:

una connessione illimitata tramite rete mobile; la velocità massima di connessione in download per il 4G+ è pari a 300 Mbps, per il 4G è pari a 150 Mbps e per il 3G è pari a 42 Mbps

tramite rete mobile; la velocità massima di connessione in download per il 4G+ è pari a 300 Mbps, per il 4G è pari a 150 Mbps e per il 3G è pari a 42 Mbps una linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

con verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali i servizi aggiuntivi segreteria telefonica, numero del chiamante visibile sul display del telefono, avviso di chiamata

un modem Wi-Fi in grado di supportare connessioni sino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload; il dispositivo presenta quattro porte LAN ed include in dotazione un’antenna esterna che permette di migliorare la ricezione e quindi le prestazioni della rete

in grado di supportare connessioni sino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload; il dispositivo presenta quattro porte LAN ed include in dotazione un’antenna esterna che permette di migliorare la ricezione e quindi le prestazioni della rete un telefono fisso da collegare al modem Wi-Fi per sfruttare la linea telefonica sia in ingresso che in uscita

PosteMobile Casa Internet presenta un costo periodico di 26,90 euro al mese, con uno sconto di 4 euro rispetto al prezzo di listino, e con un contributo di attivazione di 59 euro. Il modem e il telefono vengono inviati all’utente in modo gratuito con consegna programmata nel giro di pochi giorni lavorativi.

A differenza di Casa Web, la più completa e costosa Casa Internet non è disponibile per l’attivazione tramite procedura online. I clienti interessati a questa soluzione, infatti, possono richiedere la sottoscrizione del nuovo abbonamento esclusivamente in un Ufficio Postale. Successivamente, il cliente verrà ricontattato per fissare un appuntamento per l’installazione dell’impianto da parte di un tecnico inviato direttamente dall’operatore.

Ricordiamo che per confrontare le offerte per la connessione di casa di PosteMobile con tutte le altre offerte presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Tramite la comparazione online è possibile verificare quali sono le migliori offerte che prevedono la connessione ad Internet tramite rete in fibra ottica sino a 1000 Mega oppure tramite rete in fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega. In caso di indisponibilità di queste offerte, sarà possibile valutare le offerte Internet wireless in sostituzione delle offerte ADSL che si limitano a 20 Mega di velocità massima.

Le offerte PosteMobile per la telefonia mobile

Oltre alla gamma di offerte Internet wireless per la propria abitazione, PosteMobile mette a disposizione degli utenti anche diverse offerte per la SIM dello smartphone. Tra le proposte più interessanti del momento, tra le offerte PosteMobile, troviamo Creami WOW 10 GB. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

10 GB in 4G ogni mese

Creami WOW 10 GB presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese.

Da segnalare anche l’ottima Creami 100 Relax. L’offerta in questione presenta alcune caratteristiche davvero molto particolari. Chi sceglie quest’offerta, infatti, potrà contare su un bundle di Giga che aumenta nel corso del tempo. Nello stesso tempo, invece, il prezzo mensile dell’offerta diminuisce, premiando così la fedeltà del cliente che scegliere di restare in PosteMobile per più tempo.

L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

80 GB al mese in 4G; a partire dal secondo anno di sottoscrizione i Giga mensili diventano 100 GB senza alcun costo aggiuntivo

Creami 100 Relax di PosteMobile presenta un costo periodico di 10 euro al mese per i primi tre mesi. Successivamente, l’offerta registra una riduzione del prezzo con un costo periodico di 9 euro al mese dal quarto al sesto mese. Dal settimo mese, inoltre, l’offerta costerà stabilmente 8 euro al mese. Come sottolineato in precedenza, dal secondo anno, grazie all’aumento dei Giga si avranno a disposizione ben 100 GB al mese al costo di appena 8 euro al mese.

Per verificare le migliori offerte PosteMobile è possibile cliccare sul link qui seguito. Da notare che le offerte dell'operatore sono attivabili direttamente online con spedizione gratuita della SIM all'indirizzo di casa fornito dall'utente.

