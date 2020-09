Dopo il down di PosteMobile di inizio settimana, con circa 24 ore di disservizi diffusi in tutta Italia per i clienti, arrivano le scuse ufficiali dell'operatore. Il problema è stato completamente risolto e tutti i servizi PosteMobile sono tornati operativi. Per scusarsi del problema registrato in questi giorni, l'operatore mette a disposizione 100 GB extra in regalo per ogni cliente . Ecco i dettagli:

PosteMobile: 100 GB in regalo dopo il down di questa settimana

I servizi di PosteMobile sono tornati pienamente operativi. Dopo il down registrato nella mattina del 28 settembre in quasi tutto il Paese ed andato avanti per svariate ore, l’operatore si scusa pubblicamente con tutti i suoi clienti annunciando un bonus esclusivo completamente gratuito.

Tramite i suoi canali social e con comunicazioni dirette ai singoli clienti, PosteMobile ha annunciato l’arrivo di un bonus di 100 GB gratuiti per tutti i clienti. Il messaggio diffuso dall’operatore è il seguente: “Ci dispiace molto per i disagi di ieri e in regalo offriamo ai nostri clienti di telefonia mobile 100 Giga di traffico Internet per un mese“

Il bonus sarà erogato in queste ore dall’operatore. I clienti PosteMobile riceveranno un’apposita comunicazione via SMS in merito all’attivazione del bundle gratuito di 100 GB che viene offerto in regalo dopo il down registrato ad inizio di questa settimana. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il servizio clienti dell’operatore.

Come usare i 100 GB in regalo di PosteMobile

I 100 GB in regalo messi a disposizione dall’operatore ai suoi clienti sono validi per un mese, a partire dall’attivazione. Il bonus viene erogato sia per i clienti privati che per i clienti con partita IVA del provider, dopo un’apposita comunicazione inviata via SMS. I 100 GB hanno priorità di consumo rispetto ai GB inclusi nella propria offerta. Una volta esaurito il bundle in regalo, l’utente tornerà ad utilizzare i GB dell’offerta.

I GB in regalo possono essere utilizzati esclusivamente in Italia mentre non concorrono ad incrementare il bundle disponibile in roaming gratuito in UE. Non sono previste limitazioni della velocità. Anche con i GB gratis sarà possibile sfruttare appieno il 4G dell’operatore con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Le motivazioni ufficiali del down di PosteMobile

I disservizi di PosteMobile hanno coinvolto quasi tutto il Paese. L’operatore, con una dichiarazione ufficiale, ha chiarito le cause del problema: “a seguito di un intervento di manutenzione programmato, si è verificato un problema tecnico per la registrazione in rete dei clienti, risultando, a tratti, irregolare l’accesso ai servizi. Per risolvere il problema è stato necessario riattivare, in modo progressivo, la registrazione in rete di tutti i clienti di PosteMobile”

E’ bene specificare, quindi, che si è trattato di un malfunzionamento del tutto eccezionale, legato ad un problema tecnico occasionale. La rete PosteMobile è tornata pienamente operativa e tutti i clienti possono tornare a sfruttare i servizi dell’operatore (con l’aggiunta di 100 GB in regalo per un mese) in modo completo e senza alcuna limitazione.

