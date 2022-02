La settimana prende il via con un'i mperdibile offerta dedicata alla fibra ottica di PosteCasa Ultraveloce, la divisione di Poste Italiane che, tramite PostePay, mette a disposizione degli utenti la possibilità di attivare una connessione Internet per la casa ad alta velocità (fino a 1 Giga in download grazie alla fibra ottica FTTH). Fino al prossimo 20 febbraio, per tutti i nuovi clienti, la fibra PosteCasa è disponibile con canone scontato per sempre a 19,90 euro al mese, senza vincoli e costi nascosti di alcun tipo. Ad arricchire la promozione c'è una seconda connessione mobile con Giga illimitati inclusa nel prezzo. Ecco l'offerta:

PosteCasa Ultraveloce: fibra ottica in sconto a 19,90 euro al mese per pochi giorni

La fibra ottica PosteCasa Ultraveloce di Poste Italiane diventa ancora più conveniente. Fino al prossimo 20 febbraio, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento con un canone scontato a tempo indeterminato e senza costi nascosti di alcun tipo. L’offerta in questione è disponibile in esclusiva online e garantisce la possibilità di accedere ad una connessione Internet senza limiti a 19,90 euro al mese invece di 26,90 euro al mese. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nuova offerta:

La fibra PosteCasa Ultraveloce è in offerta a 19,90 euro al mese fino al 20 febbraio

La promozione per la fibra ottica di Poste Italiane è davvero da non perdere. L’offerta proposta dall’operatore, già punto di riferimento del settore di telefonia mobile con il brand PosteMobile, presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata ad Internet tramite fibra ottica con velocità massima di 1 000 Mega in download e 300 Mega in upload oppure, in caso di indisponibilità della fibra FTTH, fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload grazie alla fibra mista rame FTTC

modem Wi-Fi incluso senza costi aggiuntivi

incluso senza costi aggiuntivi chiavetta USB con SIM PosteMobile inclusa e Giga illimitati disponibile senza alcun costo aggiuntivo

La nuova offerta PosteCasa Ultraveloce presenta un costo periodico di 19,90 euro al mese a tempo indeterminato e senza costi nascosti di alcun tipo. Per tutti i nuovi clienti è previsto un contributo d’attivazione di 19,90 euro una tantum, da versare al momento della richiesta di sottoscrizione. Come sottolineato in precedenza, la promozione prevede uno sconto sul canone (di solito pari a 26,90 euro al mese) consentendo agli utenti di accedere ad uno degli abbonamenti per la fibra ottica più vantaggiosi in assoluto.

L’offerta può essere attivata direttamente online, tramite il link qui di sotto. Il primo passaggio è rappresentato dalla verifica della copertura. Al termine di tale procedura, che richiede l’inserimento dell’indirizzo di casa dove verrà attivata la connessione, sarà possibile completare una breve fase di sottoscrizione. Nel giro di pochi giorni verranno consegnati gli apparati di connessione (modem Wi-Fi e chiavetta per la connessione mobile) e l’operatore contatterà il cliente per stabilire un appuntamento per l’installazione della fibra da parte di un tecnico specializzato.

L’offerta PosteCasa Ultraveloce è disponibile fino al prossimo 20 febbraio. La promozione è proposta è un’esclusiva online. Ecco il link per attivarla:

Per completare l’attivazione dell’abbonamento è necessario avere a propria disposizione:

l’indirizzo dove verrà attivata la connessione

i dati anagrafici ed una copia digitale di un documento di identità dell’intestatario della connessione

il codice di migrazione in caso di richiesta di portabilità del numero di telefono fisso da un altro operatore (il codice è riportato nell’ultima bolletta inviata dall’attuale provider)

La proposta di PosteCasa è tra le soluzioni più convenienti attualmente disponibili sul mercato di telefonia fissa. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti con condizioni chiare e fisse e senza “sorprese” in bolletta. Si tratta, quindi, di un’opzione da tenere in seria considerazione per massimizzare le prestazioni della connessione Internet di casa andando anche a ridurre i costi.

