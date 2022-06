PosteCasa Ultraveloce: fibra ottica a meno di 20 euro al mese per sempre, ecco l'offerta

Ci sono solo pochi giorni di tempo per attivare l'offerta dedicata a PosteCasa Ultraveloce , l'abbonamento per la connessione Internet di casa tramite rete in fibra ottica proposto da Poste Italiane. L'offerta in corso è davvero imperdibile e permette ai nuovi clienti di attivare una connessione ad appena 19,90 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sull'offerta e come fare ad attivarla direttamente online.

C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per attivare, in esclusiva online, PosteCasa Ultraveloce a prezzo scontato. L’offerta per la connessione Internet di casa di Poste è tra le opzioni più vantaggiose e complete attualmente disponibili sul mercato di telefonia fissa e rappresenta la scelta giusta per minimizzare i costi della connessione senza rinunciare alla possibilità di sfruttare l’accesso ad Internet ad alta velocità (fino a 1.000 Mega in download).

Ecco cosa comprende l’offerta di Poste:

PosteCasa Ultraveloce in offerta a 19,90 euro al mese ma solo per pochi giorni

L’OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA PosteCasa Ultraveloce (fino al 30/6) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega

connessione illimitata tramite rete PosteMobile (tramite chiavetta USB inclusa nel prezzo) per navigare anche fuori casa 19,90 euro al mese a tempo indeterminato

attivazione di 19,90 euro una tantum

La nuova promozione dedicata a PosteCasa Ultraveloce è davvero conveniente. L’offerta proposta da Poste Italiane, infatti, consente di accedere ad un abbonamento per la connessione Internet casa a prezzo scontato. La promozione include una connessione illimitata ad Internet. L’accesso alla rete può avvenire tramite tecnologia FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload.

In alternativa, in caso di indisponibilità della rete in fibra FTTH, è possibile attivare PosteCasa Ultraveloce sfruttando l’accesso ad Internet tramite rete FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Da notare, inoltre, che per tutti i clienti che scelgono l’offerta proposta da Poste c’è una chiavetta USB con Giga illimitati sotto rete PosteMobile per navigare senza limiti anche fuori casa.

PosteCasa Ultraveloce presenta un costo di 19,90 euro al mese. L’offerta è senza vincoli ed a prezzo scontato per sempre, garantendo, quindi, la massima convenienza agli utenti che scelgono di affidarsi a Poste per la connessione Internet di casa. Da notare, inoltre, che l’abbonamento presenta un contributo di attivazione di 19,90 euro (scontato rispetto ai 49 euro normalmente richiesti). Per tutti i nuovi clienti, inoltre, il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente.

Per attivare l’offerta proposta da Poste c’è tempo solo fino al prossimo 30 giugno. L’offerta in questione è disponibile in esclusiva online, per tutti i nuovi clienti che attivano una nuova linea o passano da un altro operatore. Per tutti i dettagli sulla promozione e per verificare la copertura della fibra e procedere con l’attivazione dell’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva PosteCasa Ultraveloce »

Le alternative all’offerta PosteCasa per la fibra ottica a casa

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fibra Aruba connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 17,69 euro al mese per 12 mesi, poi 26,47 euro al mese Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega; un anno di Amazon Prime gratis 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile

26,99 euro al mese per chi non è cliente WINDTRE mobile Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1000 Mega 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile

24,90 euro al mese Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese

Le opzioni da considerare per la connessione Internet di casa non mancano di certo. Oltre all’offerta di Poste, infatti, è possibile considerare varie altre opzioni per la connessione di casa. Per un quadro completo sulle opzioni a disposizione è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it.

Tra le migliori tariffe a disposizione degli utenti troviamo Fibra Aruba. L’offerta in questione include l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download. Fibra Aruba presenta un costo periodico di 17,69 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 26,47 euro al mese.

Scopri Fibra Aruba »

Un’altra ottima offerta per la connessione di casa da tenere in considerazione è Super Fibra di WINDTRE. Questa soluzione include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Da notare che c’è anche un anno di Amazon Prime gratis. Il costo dell’offerta è di 26,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro e modem Wi-Fi incluso nel canone. Per i già clienti WINDTRE di rete mobile è presente uno sconto extra sul canone che viene ridotto a 22,99 euro al mese.

Scopri Super Fibra di WINDTRE »

C’è poi Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta dell’operatore, infatti, include la linea telefonica con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega. La proposta di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis con uno sconto extra per i già clienti Vodafone di rete mobile che possono attivare l’offerta al costo di 22,90 euro al mese.

Scopri qui Internet Unlimited di Vodafone »

Tra le opzioni da considerare c’è Fastweb Casa Light. L’offerta mette a disposizione la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure tramite rete FTTC fino a 200 Mega. È previsto un costo periodico di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Scopri Fastweb Casa Light »