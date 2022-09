PosteCasa Ultraveloce: fibra illimitata a 19,90 euro con la nuova offerta

Poste lancia una nuova imperdibile offerta dedicata a PosteCasa Ultraveloce , l'offerta fibra ottica per la connessione Internet casa. Fino alla fine del mese di settembre 2022, infatti, la fibra di Poste può essere attivata ad un prezzo scontato per sempre. Ecco, quindi, come attivare la nuova offerta a meno di 20 euro al mese e sfruttare una connessione illimitata via fibra per la propria abitazione.

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fino al prossimo 30 di settembre è possibile attivare la fibra ottica di Poste a meno di 20 euro al mese. L’offerta PosteCasa Ultraveloce, infatti, è disponibile al prezzo scontato garantendo agli utenti la possibilità di attivare una connessione Internet casa ad alta velocità per la propria abitazione con condizioni davvero molto vantaggiose. La promozione è attivabile in esclusiva online. Ecco come:

PosteCasa Ultraveloce: in offerta a 19,90 euro al mese

POSTECASA ULTRAVELOCE: I DETTAGLI DELL’OFFERTA Connessione illimitata tramite fibra FTTH o fibra mista FTTC Non c’è la linea telefonica fissa Chiavetta USB con Giga illimitati sotto rete PosteMobile Canone scontato a 19,90 euro al mese

La nuova offerta è valida fino al 30 settembre. PosteCasa Ultraveloce mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download. In caso di indisponibilità della fibra FTTH, inoltre, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download.

Da notare che l’offerta proposta da Poste non include la linea telefonica fissa ma mette a disposizione una chiavetta USB con Giga illimitati tramite rete PosteMobile, inclusa senza alcun costo aggiuntivo. Per tutti i clienti che scelgono PosteCasa Ultraveloce, inoltre, c’è anche il modem Wi-Fi, disponibile gratuitamente.

Grazie alla promozione valida fino al 30 settembre, PosteCasa Ultraveloce è disponibile per tutti i nuovi clienti al prezzo di 19,90 euro al mese con attivazione una tantum di 19,90 euro. Nel costo iniziale è compresa anche la consegna e l’installazione del modem Wi-Fi da parte di un tecnico inviato dall’operatore. Da notare che il prezzo è bloccato e non ci sono vincoli di durata.

Per attivare la nuova offerta di Poste, valida fino al prossimo 30 settembre, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva PosteCasa Ultraveloce »

A differenza delle altre offerte Internet casa, che includono sia la fibra che la linea telefonica, in questo caso, il cliente che passa a PosteCasa Ultraveloce deve inviare disdetta dell’abbonamento all’attuale operatore. La connessione in fibra ottica messa a disposizione da Poste sarà disponibile nel giro di pochi giorni lavorativi, con l’operatore che informerà il cliente in merito alla data di installazione dell’impianto.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le altre offerte per la fibra ottica a casa di settembre 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia Wifi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH 19,99 euro al mese per 12 mesi Internet Unlimited di Vodafone connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 24,90 euro al mese oppure 22,90 euro al mese per già clienti Vodafone di rete mobile Sky WiFi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 24,90 euro al mese per 18 mesi oppure 22,90 euro al mese per già clienti Sky TV Super Fibra di WINDTRE connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 26,99 euro al mese oppure 22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE di rete mobile Fastweb Casa connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 25,95 euro al mese oppure 23,95 euro al mese abbinando una SIM Fastweb

Le offerte per la connessione di casa da attivare, in alternativa alla proposta di Poste, non mancano di certo. Per un quadro completo ed aggiornato in tempo reale sulle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Tra le offerte più economiche del momento c’è Illumia Wifi, disponibile al costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese). L’offerta include una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH. Da notare che è previsto un costo di attivazione di 39,99 euro che viene azzerato per i clienti Illumia luce e gas.

Scopri l’offerta Illumia Wifi »

Vodafone, invece, propone Internet Unlimited. L’abbonamento messo a disposizione dall’operatore include la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC. Il costo periodico dell’offerta è di 24,90 euro al mese ma viene scontato a 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone di rete mobile. L’offerta presenta attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Un’altra ottima offerta per la connessione Internet di casa viene proposta da Sky che mette a disposizione il piano Sky WiFi. L’offerta in questione include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC. Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) con uno sconto a 22,90 euro al mese per i clienti Sky TV.

Scopri l’offerta Sky WiFi »

Tra le offerte più interessanti del momento c’è anche Super Fibra di WINDTRE che include la linea telefonica e una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC. Per tutti i nuovi clienti ci sono anche 12 mesi di abbonamento Amazon Prime gratis. Il costo dell’operatore è di 26,99 euro al mese ma viene scontato a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile che possono contare anche su Giga illimitati gratis.

Scopri l’offerta Super Fibra di WINDTRE »

Da segnalare anche la possibilità di attivare Fastweb Casa Light. L’offerta proposta dall’operatore presenta un costo di 25,95 euro al mese, con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Aggiungendo una SIM Fastweb (con varie offerte a partire da 5,95 euro al mese anche con portabilità del numero), inoltre, il canone viene ridotto a 23,95 euro al mese.

Scopri l’offerta Fastweb Casa Light »