Portare la fibra ottica a casa: costi e offerte per Ottobre 2022

Crescita della copertura della fibra ottica in Italia e prezzi delle offerte in calo spingono la diffusione delle promozioni Internet casa fibra . Dagli esperti di SOStariffe.it una fotografia delle soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo da attivare a Ottobre 2022.

Stabilità di connessione, velocità di navigazione ed elevata capacità di trasmissione dati fanno della fibra ottica una soluzione Internet casa che risponde alle esigenze post-pandemia dei consumatori, tra incremento dello smart working, lezioni e webinar online e attività ludiche da remoto. Per di più, secondo una rilevazione dell’Osservatorio Segugio.it e SOStariffe.it pubblicata a inizio ottobre, il prezzo delle promozioni della fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-home) è in calo nel 2022 rispetto ai dodici mesi precedenti. E le offerte degli operatori presentano un costo medio di 24,09 euro al mese (-12% rispetto), con un risparmio di oltre 3 euro al mese rispetto allo scorso anno.

Una bussola nella ricerca dell’offerta Internet casa fibra più in linea con le proprie esigenze di navigazione è il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale permette ai consumatori di confrontare (gratuitamente) le proposte degli operatori del comparto Tlc, aiutandoli a scegliere la soluzione Internet casa “cucita” sulle proprie possibilità di spesa, sul volume di utilizzo quotidiano della connessione e la tipologia di copertura di Rete disponibile nel proprio Comune di residenza.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it. Per chi amasse avere tutto a portata di click, il comparatore può essere scaricato sul proprio smartphone o tablet (sia Android sia iOS) tramite l’App di SOStariffe.it.

Fibra ottica a casa: i costi e le offerte a Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA VELOCITÀ E ATTIVAZIONE COSTO MENSILE 1 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

zero costi di attivazione per clienti Illumia luce e/o gas; altrimenti 39,90 euro 19,99 euro 2 TIM Wi-fi Special Young fino a 2,5 Gbps in download

nessun costo di attivazione 21,90 euro 3 Internet Unlimited fino a 2,5 Gbps in download

nessun costo di attivazione 22,90 euro per già clienti Vodafone mobile

27,90 euro per nuovi clienti 4 Super Fibra di WindTre fino a 1 Gbps in download

costo di attivazione: 19,99 euro 22,99 euro per già clienti WindTre mobile

26,99 euro per nuovi clienti 5 Fastweb Nexxt Casa Light fino a 2,5 Gbps in download

nessun costo di attivazione 25,95 euro

Setacciando le offerte Internet casa fibra disponibili nel comparatore di SOStariffe.it in questa coda di Ottobre 2022, abbiamo individuato le più vantaggiose sia in termini di prezzo, sia in termini di velocità nominale delle offerte, così come di servizi aggiuntivi o promozioni incluse.

Tra le migliori soluzioni Internet casa fibra a Ottobre 2022 si annoverano:

Illumia Wifi;

TIM Wi-fi Special Young;

Internet Unlimited;

Super Fibra di WindTre;

Fastweb Nexxt Casa Light.

Di seguito, l’analisi di ciascuna offerta nel dettaglio.

Illumia Wifi

Illumia, azienda italiana che opera già da anni nel Mercato libero dell’energia, assicura ai propri clienti una fibra ultra veloce che (sino al 31 Ottobre 2022) può essere attivata online al prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per un anno (poi 26,99 euro al mese).

Ecco le caratteristiche dell’offerta, che non ha le chiamate incluse:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratis per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata e pagamento con addebito su conto corrente bancario;

nessun costo di attivazione per i clienti luce e/o gas che sottoscrivano online la promozione. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

TIM WiFi Special Young

Questa promozione messa a punto dal colosso delle Tlc TIM è vantaggiosa per giovanissimi e giovani adulti (tra i 18 e i 30 anni età). Essa propone la fibra di Tim al prezzo speciale di 21,90 euro al mese. Inoltre, con l’aggiunta di 6 euro al mese per 30 mesi sarà possibile avere un tablet Samsung A8 LTE.

Altre caratteristiche di questa proposta di TIM sono:

velocità fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload;

in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload; 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM solo per nuovi clienti;

offerti da TIM solo per nuovi clienti; linea fissa con chiamate a consumo 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

modem TIM Hub+ Executive a 5 euro al mese per 48 mesi;

nessun contributo di attivazione;

Internet Unlimited di Vodafone

Questa promozione consente di navigare dalla propria abitazione a una velocità massima di 2,5 Gbps in download su rete FTTH al costo di 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile e al costo di 27,90 euro al mese (in promozione online, con un risparmio di 2 euro sul prezzo di listino) per i nuovi clienti.

Di seguito le caratteristiche di Internet Unlimited:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download sulla GigaNetwork Fibra;

sulla GigaNetwork Fibra; Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer incluso per ottimizzare nel tempo la connessione per tutti i dispositivi collegati;

nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza: Vodafone consente di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (con restituzione della Vodafone Station entro 30 giorni dalla disattivazione della linea).

Se quelle elencate qui sopra sono caratteristiche comuni per entrambi i pacchetti di Internet Unlimited (già clienti mobile e nuovi clienti), una differenza sostanziale riguarda il piano voce. I già abbonati Vodafone non hanno le chiamate incluse, mentre i neo-clienti possono contare su minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali.

Super Fibra di WindTre

Connessione illimitata e top prestazioni di navigazione anche per la Super Fibra di WindTre che, come Vodafone, rimodula la propria proposta in base alla tipologia del cliente. Per coloro che hanno già una Sim WindTre attiva, la promozione costa 22,99 euro al mese, mentre ai nuovi clienti l’attivazione (solo online) dell’offerta costerà 26,99 euro al mese.

Ecco una panoramica di ciò che include il pacchetto Super Fibra:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 200 Mbps in upload su rete FTTH; modem di ultima generazione (Wi-Fi 6) incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

possibilità di attivare gratuitamente Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

12 mesi di Amazon Prime incluso (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

costo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro.

Nel piano da 26,99 euro al mese sono incluse le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, mentre in quello da 22,99 euro al mese è previsto lo scatto alla risposta di 23 centesimi.

Fastweb Nexxt Casa Light

Nella rosa delle soluzioni Internet casa fibra più competitive, c’è anche Fastweb Nexxt Casa Light, il cui costo è pari a 25,95 euro al mese le cui caratteristiche sono sintetizzate di seguito:

connessione illimitata, con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH)

in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH) chiamate a consumo: 0,15 euro al minuto verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; modem FASTGate e contributo di attivazione inclusi nell’offerta;

opzione 30 giorni di prova : nel caso si cambiasse idea, è possibile richiedere la disattivazione (con rimborso dei costi sostenuti nel primo mese);

: nel caso si cambiasse idea, è possibile richiedere la disattivazione (con rimborso dei costi sostenuti nel primo mese); possibilità di beneficiare gratuitamente dei corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali che permette di accrescere il proprio bagaglio di competenze per essere più competitivi nel mondo del lavoro.

Per i già clienti mobile Fastweb o per i nuovi clienti che decidano di attivare anche una SIM Fastweb è disponibile uno sconto di 2 euro sul canone dell’offerta base che scenderà, quindi, a 23,95 euro al mese.

