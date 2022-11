Portare la fibra ottica a casa: costi e offerte di Novembre 2022

Sempre più consumatori scelgono le connessioni a banda larga per avere top performance di navigazione da casa . Ecco la mappa delle soluzioni Internet fibra da attivare a novembre 2022 per connettersi alla Rete dalla propria abitazione alla massima velocità.

Quando ci si connette a Internet da casa, lo si fa sempre più sfruttando connessioni a banda larga. Tanto che, in Italia, sono in aumento gli accessi su rete FTTH (Fiber to the home): essi, secondo l’ultima fotografia scattata dall’Osservatorio Agcom sulle comunicazioni e relativa alla prima metà del 2022, sono cresciuti di oltre 780mila unità su base annua superando, a fine giugno, il tetto dei 3 milioni. Anche le linee FTTC (Fiber to the cabinet, ovvero fibra mista rame) hanno fatto segnare un balzo in avanti, con un aumento di quasi 530 mila unità nell’arco di 12 mesi.

L’espansione della fibra ottica, considerata oggi la principale via d’accesso a top performance di navigazione, ha spalancato le porte a un’offerta sempre più variegata di offerte per Internet veloce messe a punto dai principali operatori delle telecomunicazioni. Oltre a un lieve calo dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda la fibra ottica FTTH.

Fibra ottica a casa: i costi e le offerte a Novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA VELOCITÀ E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro 2 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate nel piano da 27,90 euro al mese 22,90 euro per clienti Vodafone mobile

27,90 euro per nuovi clienti 3 Super Fibra di WindTre fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate nel piano da 26,99 euro al mese 22,99 euro per già clienti WindTre mobile

26,99 euro per nuovi clienti 4 Fastweb Nexxt Casa Light fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate 29,95 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le offerte Internet fibra più competitive a novembre 2022. Eccone una panoramica di seguito.

Illumia Wifi

Il podio della convenienza per soluzioni Internet casa fibra spetta a Illumia, azienda che opera da anni nel Mercato libero dell’energia e che ora porta la sua fibra ultra veloce nelle case degli italiani. La sua promozione è tra le più competitive del momento perché consente di navigare a una velocità fino a 1 Gbps in download al prezzo (in promozione online) di 19,99 euro al mese per dodici mesi. Al termine dell’anno, la promozione costerà 26,99 euro al mese.

Tra le carte vincenti dell’offerta ci sono:

connessione senza limiti e velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratis per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata e pagamento esclusivo con addebito su conto corrente bancario;

costo di attivazione gratuito per i clienti luce e/o gas che sottoscrivano online la promozione. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

L’opzione Voce non è inclusa in questa offerta. Per saperne di più o procedere con l’attivazione, basta cliccare sul pulsante verde di seguito:

Internet Unlimited di Vodafone

È possibile navigare in Rete a una velocità massima di 2,5 Gbps in download al costo di 22,90 euro al mese? Sì, ma solo per chi è un cliente Vodafone mobile. È il “benefit” che il colosso della telefonia assicura a quanti abbiano già attiva una SIM Mobile e vogliano portare la fibra super veloce di Vodafone anche a casa propria. Per i nuovi clienti, invece, Internet Unlimited costa 27,90 euro al mese (in promozione online, anziché 29,90 euro al mese).

Di seguito le caratteristiche di Internet Unlimited:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

su rete FTTH sulla GigaNetwork Fibra; Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer incluso;

nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza;

e nessun vincolo di permanenza; piano Voce non incluso nell’offerta da 22,90 euro al mese. Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse nel piano da 27,90 euro al mese.

Maggiori informazioni sulla duplice offerta di Internet Unlimited sono disponibili cliccando al link di seguito:

Super Fibra di WindTre

Anche WindTre “coccola” quanti hanno già una Sim WindTre attiva, assicurando l’offerta Super Fibra Unlimited a 22,99 euro al mese. Per i nuovi clienti, invece, la promozione ha un costo mensile pari a 26,99 euro.

Ecco l’identikit della Super Fibra Unlimited di WindTre:

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 200 Mbps in upload su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

ogni mese per compatibili con Super Fibra; Amazon Prime gratuito per un anno (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

per un anno (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); costo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro.

Nel piano da 26,99 euro al mese sono incluse le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, mentre in quello da 22,99 euro al mese c’è lo scatto alla risposta di 23 centesimi.

Per avere un quadro completo di Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile basta cliccare sul pulsante verde qui sotto:

Al link di seguito, invece, le informazioni sul pacchetto da 26,99 euro al mese:

Fastweb Nexxt Casa Light

Anche Fastweb consente una navigazione da casa alla massima velocità grazie alla sua offerta Fastweb Nexxt Casa Light, il cui costo è pari a 29,95 euro al mese, con possibilità di avere un periodo di prova di 30 giorni: nel caso si cambiasse idea, è possibile richiedere la disattivazione (con rimborso dei costi sostenuti nel primo mese).

Ecco le caratteristiche di questa soluzione Internet casa fibra:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH);

in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH); chiamate illimitate;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

nessun vincolo di durata contrattuale contributo di attivazione incluso nell’offerta;

accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali che permette di accrescere il proprio bagaglio di competenze per essere più competitivi nel mondo del lavoro;

, la scuola delle professioni digitali che permette di accrescere il proprio bagaglio di competenze per essere più competitivi nel mondo del lavoro; possibilità di avere un amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro in più al mese, così da aumentare la potenza della connessione in ogni angolo della propria abitazione.

Maggiori informazioni sull’offerta Fastweb Nexxt Casa Light sono consultabili al link qui sotto:

