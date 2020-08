Portabilità Iliad: le migliori offerte di agosto 2020

Effettuale la portabilità e passare ad Iliad è sicuramente molto conveniente. L’operatore, infatti, propone svariate soluzioni tariffarie di sicuro interesse, pensate per gli utenti che vogliono risparmiare, attivando tariffe senza costi nascosti o vincoli e con un buon pacchetto di minuti, SMS e GB. Ecco le migliori offerte di agosto 2020 per effettuare la portabilità ad Iliad.

Tra le offerte Iliad del mese di agosto 2020 troviamo diverse soluzioni molto interessanti che potranno risultare delle soluzioni ideali per gli utenti che vogliono effettuare la portabilità ad Iliad. Le tariffe dell’operatore, infatti, sono disponibili per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza. Eventualmente, inoltre, è possibile attivare una delle tariffe del provider anche richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Da notare, inoltre, che gli utenti che passano ad Iliad possono effettuare una portabilità su SIM già attiva. Questa funzione è disponibile tramite la sezione La Mia Offerta dell’Area Personale del sito dell’operatore. Si può, quindi, attivare una SIM con un nuovo numero e, successivamente, richiedere la portabilità del numero di cellulare da un altro operatore.

Ecco, invece, quali sono le migliori tariffe per passare ad Iliad ad agosto 2020.

Giga 50

Il punto di riferimento delle offerte Iliad del mese di agosto 2020 continua ad essere Giga 50. Si tratta di una tariffa disponibile sia con portabilità del numero, da qualsiasi operatore di telefonia mobile, che richiedendo un nuovo numero di cellulare. L’offerta è una delle soluzioni migliori, in termini di bonus inclusi e costo mensile, di tutto il settore di telefonia mobile italiano e rappresenta la scelta ideale per chi vuole passare ad Iliad ad agosto 2020 portando con sé il proprio numero di cellulare.

Chi attiva Giga 50 di Iliad potrà contare su minuti illimitati (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali oltre a SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali. A completare le caratteristiche dell’offerta, per quanto riguarda i servizi telefonici, troviamo le chiamate gratis dall’Italia ad una lunga serie di destinazioni internazionali. L’elenco comprende oltre 60 Paesi. Nella maggior parte dei casi, le chiamate sono gratis verso i fissi mentre in alcuni casi ci sono chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali.

Uno dei principali punti di forza di Giga 50 di Iliad è rappresentato dal traffico dati incluso ogni mese. Chi attiva Giga 50, infatti, potrà contare su 50 GB di traffico dati in 4G ogni mese, per navigare sotto rete Iliad. In caso di esaurimento del bundle dati mensile, sino al rinnovo successivo, sarà possibile continuare a navigare, previo espresso consenso da parte dell’utente, al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico dati extra. In totale, quindi, 1 GB extra costa all’incirca 9 Euro.

Per quanto riguarda l’utilizzo all’estero dei bonus inclusi nella tariffa, in roaming in UE, come previsto dalla normativa, è possibile utilizzare la SIM senza costi aggiuntivi. In questo caso, l’utente avrà a sua disposizione minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo extra rispetto al solo canone mensile dell’offerta.

Da notare, inoltre, che chi attiva l’offerta di Iliad potrà contare su tutti i servizi accessori inclusi nel canone mensile e, quindi, disponibili senza costi aggiuntivi di alcun tipo.A disposizione di chi attiva Giga 50 di Iliad troviamo, infatti, servizi come HotSpot, Mi Richiami, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo che possono essere sfruttati senza alcun costo extra rispetto al solo canone mensile dell’offerta Iliad attivata.

Veniamo, quindi, ai costi dell’offerta. Giga 50 presenta un canone mensile di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza o incremento tariffario futuro. Le offerte Iliad, infatti, sono “per sempre” e l’operatore promette di non incrementare i costi per i suoi utenti. Ricordiamo che Iliad, in oltre due anni di presenza sul mercato italiano di telefonia mobile, non ha applicato alcuna rimodulazione ai suoi servizi.

Giga 50 presenta un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro. Si tratta dell’unico costo aggiuntivo rispetto al canone mensile dell’offerta. Per sottoscrivere la tariffa, quindi, il costo iniziale da affrontare sarà di 17,98 Euro. Tale importo comprende il costo del primo mese oltre al contributo di attivazione della tariffa stessa. Per chi attiva online, inoltre, la spedizione della SIM all’indirizzo fornito in fase di registrazione è completamente gratuita.

Per attivare Giga 50 è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online, tramite il sito di Iliad, disponibile all’indirizzo riportato qui di seguito.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Ricordiamo che per completare l’attivazione online di una delle tariffe dell’operatore è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM il numero di cellulare da passare ad Iliad, se si richiede la portabilità, e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

della SIM (ecco ) l’indirizzo dove verrà inviata la SIM Iliad senza costi aggiuntivi

un indirizzo e-mail per registrarsi al sito dell’operatore e ricevere il contratto in versione digitale

una carta di pagamento accettata dall’operatore per effettuare il saldo dell’importo iniziale (primo mese + attivazione) dell’offerta

In alternativa, l’offerta di Iliad può essere attivata tramite una SimBox recandosi in uno Store, in un Corner o in un Point dell’operatore. Per individuare il punto vendita più vicino basta andare sul sito del provider e visitare la sezione “Iliad Store”. Tramite la mappa interattiva sarà possibile, in pochi click, individuare il punto vendita in cui recari per l’attivazione.

Iliad Voce

Un’altra offerta da tenere in considerazione per passare ad Iliad richiedendo la portabilità del numero è Iliad Voce. A differenza della soluzione vista in precedenza, quest’offerta non include un traffico dati mensile sufficiente per poter utilizzare lo smartphone problemi. Si tratta, infatti, di una tariffa (molto economica) pensata per tutti gli utenti che hanno bisogno di una SIM solo per chiamare e inviare messaggi da utilizzare sia come SIM principale (per chi utilizza un cellulare tradizionale) che come SIM secondaria.

Iliad Voce mette a disposizione degli utenti le chiamate gratis senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobii nazionali e gli SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali. Per quanto riguarda la navigazione Internet, invece, sono inclusi solo 40 MB di traffico dati mensile (circa 0,004 GB) e in caso di esaurimento del bundle dati sarà possibile navigare al costo di 90 centesimi per 100 MB (con esplicito consenso da parte dell’utente. Da notare, inoltre, che in roaming in UE è possibile utilizzare tutti i bonus dell’offerta senza costi aggiuntivi.

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e con contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Anche in questo caso, come visto in precedenza, nel canone mensile sono già inclusi tutti i servizi accessori come la funzione hotspot, la segreteria telefonica, il servizio Mi Richiami e il controllo del credito residuo. L’offerta non prevede vincoli di alcun tipo e il canone mensile è “per sempre”.

Anche in questo caso, l’offerta dell’operatore è disponibile tramite attivazione online per tutti. Sia richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero, infatti, sarà possibile attivare l’offerta Iliad Voce a seguito di una veloce procedura di sottoscrizione online accessibile dal sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Iliad Voce

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Iliad consente di acquistare smartphone a rate ai suoi clienti ma non presenta tariffe specifiche per questo servizio. Per poter accedere alle soluzioni “telefono incluso” dell’operatore basta aver attivato una delle tariffe Iliad da almeno 3 mesi. A questo punto, si potrà completare l’acquisto di uno dei modelli di smartphone presenti nel listino dell’operatore. Le offerte prevedono un anticipo e 30 rate mensili senza alcun vincolo di permeanza. Il cliente può passare ad altro operatore in qualsiasi momento, continuano a pagare le rate mensili.

Attualmente, Iliad include nel suo listino di smartphone a rate solo alcuni modelli di iPhone. Ecco i modelli disponibili ed i relativi costi (riferiti alle varianti da 64 GB di storage interno) per gli utenti Iliad che vogliono acquistare uno smartphone a rate.

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro iPhone XR: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone XS: anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone 11: anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro iPhone 11 Pro: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 289 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

