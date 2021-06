Portabilità conto corrente: le offerte di Giugno 2021

La portabilità del conto corrente è un servizio che consente di trasferire da una banca all'altra il saldo positivo e tutti i servizi collegati ad un determinato conto corrente (bonifici, domiciliazioni etc.). Per sfruttare la portabilità è sufficiente attivare un nuovo conto corrente, valutando le caratteristiche ed i vantaggi proposti dalla nuova banca, e richiedere l'avvio della procedura che si completerà in un massimo di 12 giorni lavorativi. La portabilità del conto è gratuita. Ecco quali sono l e migliori offerte di giugno 2021 per la portabilità del conto corrente.

Con la portabilità del conto corrente è possibile trasferire tutti i servizi collegati dall’attuale conto ad un nuovo conto aperto con un altro istituto. Il trasferimento è gratuito e viene completato in un massimo di 12 giorni lavorativi dal nuovo istituto bancario che si occuperà di gestire l’intera procedura in autonomia (dopo che il cliente ha presentato la relativa richiesta).

La procedura di portabilità prevede il trasferimento di:

bonifici in addebito (ad esempio il pagamento dell’affitto)

(ad esempio il pagamento dell’affitto) bonifici in accredito (lo stipendio o la pensione)

(lo stipendio o la pensione) addebiti diretti (il pagamento delle utenze o la rata del mutuo o di un prestito)

(il pagamento delle utenze o la rata del mutuo o di un prestito) il saldo positivo presente sul precedente conto

In fase di richiesta di portabilità del conto alla nuova banca, inoltre, il cliente potrà richiedere anche la chiusura del conto originario. Anche questa procedura sarà gestita dal nuovo istituto. La procedura di portabilità può essere richiesta per i conti:

intestati a clienti consumatori; l’intestatario (o gli intestatari) del conto originari deve essere lo stesso del nuovo conto

espressi nella stessa valuta e tenuti presso banche situate in Italia

Di seguito vediamo quali sono le migliori offerte di giugno 2021 per attivare un nuovo conto e richiedere la portabilità dal conto precedente. Ricordiamo che per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti.

Le migliori offerte per la portabilità del conto

Conto Widiba Start

Tra le migliori offerte da sfruttare a giugno 2021 per eseguire la portabilità del conto corrente troviamo il Conto Widiba Start proposto da Widiba, banca online del gruppo MPS. Per tutti i nuovi clienti, infatti, Widiba mette a disposizione il servizio WidiExpress. Si tratta di un innovativo servizio che consente di semplificare al massimo la procedura di portabilità del conto che può essere richiesta, in qualsiasi momento, tramite una semplice procedura online.

Utilizzare WidiExpress è molto semplice. Basta completare l’attivazione del Conto Widiba Start. Successivamente, tramite un apposito modulo da compilare online, è possibile richiedere il trasferimento del conto corrente. Si tratta di un’operazione gratuita che viene completata in un massimo di 12 giorni e viene gestita in modo completo da Widiba. Con WidiExpress è possibile completare la portabilità del conto corrente trasferendo bonifici, bollette, stipendio o pensione, mutuo e investimenti collegati al precedente conto in Widiba.

Per accedere a questo servizio è necessario puntare, come detto, sul Conto Widiba Start. Questo conto corrente presenta diversi vantaggi per i nuovi clienti. Si tratta di un conto corrente a zero spese per il primo anno. Terminato il periodo promozionale, il conto presenterà un costo di mantenimento di 3 euro a trimestre. A disposizione del cliente, però, ci saranno alcuni sconti che permetteranno di ridurre il costo del conto, fino ad azzerarlo. Gli sconti previsti sono:

-3 euro per i clienti con meno di 30 anni

-1 euro impostando l’accredito dello stipendio o della pensione

-1 euro se il patrimonio complessivo del cliente è di almeno 25 mila euro

-2 euro se il cliente ha investito almeno 10.000 euro in risparmio gestito

-1 euro se il cliente ha investimento almeno 20.000 euro in risparmio amministrato

Gli sconti previsti si calcolano all’ultimo giorno del trimestre prima dell’addebito del canone. Da notare che la promozione che prevede il canone azzerato per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che scelgono Widiba è valida fino al prossimo 30 giugno. Il conto corrente presenta tanti vantaggi da sfruttare per i nuovi clienti.

Scegliendo il Conto Widiba Start, infatti, si potrà contare su di una carta di debito con canone gratuito da utilizzare per fare acquisti e per prelevare denaro contante da ATM (senza commissioni per importi superiori a 100 euro su tutte le banche in Italia). Il cliente può richiedere una seconda carta di debito gratuitamente. Da notare, inoltre, la possibilità di richiedere la Carta di Credito.

Tra le carte richiedibili c’è la Carta di Credito Classic che presenta un canone trimestrale di 5 euro ed un plafond di 1.500 euro. La carta presenta anche la possibilità di richiedere l’anticipo di contante, sia in area Euro che in area extra Euro. In entrambi i casi è prevista una commissione pari al 4% dell’importo con un minimo di 2,50 euro. Da notare che le carte di Widiba supportano i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay.

Il Conto Widiba Start presenta diversi vantaggi ulteriori. Il cliente può eseguire bonifici SEPA senza commissioni ed accedere a linee libere e vincolate per far fruttare i propri risparmi senza rischi. Da notare che è incluso anche il deposito titoli. Per i clienti Widiba, inoltre, sono gratis anche la PEC e la Firma Digitale che resteranno attive fino a quando il contosarà aperto.

Il conto corrente di Widiba può essere richiesto direttamente online, direttamente dal sito dell’istituto, con una procedura di 5 minuti che prevede il riconoscimento via webcam:

Conto Webank

Un’altra ottima opzione per richiedere la portabilità del conto corrente è rappresentata dal Conto Webank del gruppo Banco BPM. Il cliente che richiedere l’apertura del Conto Webank potrà accedere ad un conto corrente completo e con tanti vantaggi aggiuntivi e potrà anche richiedere la portabilità in modo davvero semplice. L’istituto mette a disposizione un apposito modulo da compilare per avviare la procedura di Trasloco in Webank. Nel giro di pochi giorni lavorativi, tutti i servizi collegati al precedente conto verranno trasferiti in Webank.

Il Conto Webank è un conto corrente che può essere richiesto direttamente online. Per tutti i nuovi clienti, questo conto presenta un canone mensile di 2 euro che include tutti i servizi collegati. Non sono previste ulteriori spese. Per chi sceglie il Conto Webank ci sarà la possibilità di ottenere una carta di debito internazionale con canone gratuito per effettuare pagamenti, online e in negozio, e prelevare senza commissioni da tutti gli ATM in area Euro.

Da notare, inoltre, che è possibile richiedere anche la carta di credito Cartaimpronta One. Questa carta presenta un canone gratuito ed un plafond di 500 euro (incrementabile fino a 7800 euro). Il cliente può richiedere una seconda carta al costo di 12 euro all’anno. La carta di credito di Webank supporta anche l’anticipo di contante con una commissione del 3% (con importo minimo di 4 euro) sia in area Euro che in area extra Euro.

Scegliendo il Conto Webank è possibile disporre bonifici in area SEPA senza commissioni, domiciliare le utenze, pagare bollettini, MAV, RAV e modelli F23 e F24. Da notare che è anche possibile effettuare versamenti di contante e assegni recandosi in una qualsiasi filiale o in un’area self del Gruppo Banco BPM. Da notare, inoltre, che i clienti Webank possono accedere a prodotti assicurativi e soluzioni di investimento oltre che a depositi con linee vincolate a 9, 12 e 18 mesi oppure con linee libere.

Per richiedere il Conto Webank è possibile affidarsi ad una semplice procedura online, accessibile direttamente dal sito della banca:

SelfyConto di Banca Mediolanum

Tra le migliori opzioni per chi è in cerca di un nuovo conto per eseguire la portabilità dal precedente conto corrente segnaliamo SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto corrente completo ed in grado di offrire diversi vantaggi al cliente. Anche in questo caso, una volta completata l’apertura del conto, basterà rivolgersi al nuovo istituto, Banca Mediolanum, è avviare la procedura di portabilità con la possibilità di richiedere il trasferimento dei vari servizi abbinati al conto ed anche l’eventuale saldo positivo presente.

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo conto corrente, SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente con canone zero per il primo anno che continuerà ad essere un conto gratuito per tutti i clienti fino a 30 anni. Successivamente, il conto prevede un canone mensile di 3,75 euro che può essere azzerato richiedendo un prodotto di credito o di protezione oppure nel caso in cui il patrimonio gestito superi i 15 mila euro.

Il conto corrente include una carta di debito gratuita per fare acquisti, online e in negozio, e per prelevare contante senza commissioni in area Euro. Da notare che è possibile richiedere la carta di credito Mediolanum Card (a canone zero per il primo anno) con un plafond a partire da 1.500 euro. Le carte proposte dall’istituto, inoltre, supportano le transazioni tramite le app di pagamento Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay e Garmin Pay.

SelfyConto di Banca Mediolanum è attivabile direttamente online:

