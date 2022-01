Portabilità conto corrente: le 5 offerte di Gennaio 2022

Sai come puoi effettuare la portabilità del conto corrente? La procedura è molto semplice e puoi farla online, hai bisogno solo di scegliere il nuovo conto corrente e la banca si occuperà di completare il trasferimento. La portabilità non implica in automatico la chiusura del conto precedente. Ecco quali sono le 5 migliori offerte per aprire un nuovo conto corrente trasferendo i tuoi risparmi a Gennaio 2022

Vuoi un conto corrente che ti offra una carta di debito gratuita o un sevizio digitale più conveniente? Puoi eseguire la portabilità dal vecchio al nuovo conto corrente a costo zero e in meno di 12 giorni, queste sono le disposizioni di Banca d’Italia per questo tipo di operazioni. Il primo passo per poter trasferire i tuoi risparmi è trovare un prodotto che sia adatto alle tue esigenze.

Per aprire il conto corrente devi essere maggiorenne e devi presentare un documento d’identità. Il trasferimento da un conto ad un altro non implica per forza la chiusura del conto precedente, puoi anche effettuare la portabilità di parte dei tuoi soldi e lasciare aperti entrambi i prodotti. Trovare una nuova soluzione richiede un po’ di pazienza e qualche ricerca, per analizzare le offerte dei diversi istituti di credito a Gennaio puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento che confronta costi, condizioni e servizi di ogni conto, puoi usare i filtri per individuare alcune caratteristiche precise:

prelievi gratuiti

conti digitali

carte incluse

conti pensionati

conti a zero spese

Come funziona la portabilità del conto corrente

Quando si opera la portabilità da un conto all’altro è possibile sia effettuare il trasferimento solo di parte degli importi che possiedi, sia dell’intero patrimonio. Come cliente che vuole passare ad un nuovo conto dovrai anche comunicare la volontà di modificare i servizi di domiciliazione, questa opzione di pagamento infatti associa il tuo IBAN e autorizza gli addebiti automatici. Dovrai anche ricordarti di autorizzare le altre operazioni ricorrenti che esegui dal tuo conto, ad esempio dei bonifici o l’accredito della busta paga o della pensione.

La portabilità inoltre non comporta il trasferimento obbligatorio anche di investimenti e fondi aperti nel precedente istituto. Si può effettuare l’apertura sia mantenendo aperto il conto originale che richiedendone la chiusura, in quest’ultimo caso dovrai prima selezionare il conto nuovo e poi terminare il rapporto con la banca.

Il tempo massimo per completare la portabilità è di 12 giorni lavorativi. Non sono previsti dei limiti alla tua possibilità di aprire un conto e trasferire i tuoi fondi, puoi effettuare la portabilità sia con saldo negativo che quando hai attivi mutui o finanziamenti, dei quali dovrai continuare a pagare le rate.

Come aprire il nuovo conto corrente

Per completare la registrazione del tuo nuovo account dovrai compilare il form online della nuova banca e dovrai decidere se effettuare il riconoscimento dell’intestatario in videochiamata o in istituto. A differenza della procedura per aprire un conto da zero, la portabilità ti impone di indicare nel modulo di apertura e trasferimento i dati necessari alla migrazione e c’è un’intera sezione in cui indicare i servizi domiciliati.

1. My Genius

Il conto corrente consigliato dagli esperti di SOStariffe.it per questo mese è My Genius di UniCredit. L’istituto ha proposto ai clienti che scelgono di passare a questa soluzione entro il 31 Gennaio un incentivo. La banca ti offre un buono Amazon da 100 euro, la promozione è attiva se richiedi il servizio di accredito dello stipendio/pensione e devi attivare anche la tua carta di debito My One a canone zero. I servizi e la carta che ti consentono di ottenere il buono dovrai richiederli entro il 30 Aprile.

Questo mese è anche disponibile un programma a premi per i nuovi utenti, il piano Super Buoni che estrae a sorte 20 clienti e regala ad ognuno un Super Voucher del valore complessivo di 6 mila euro.

Con questo conto e con la carta prepagata My One potrai operare alle seguenti condizioni:

prelievi gratuiti in Italia da ATM di UniCredit

bonifici e giroconti online a zero spese

servizio Banca Multicanale , per gestire il conto da tutti i dispositivi mobili (pc e tablet, a canone zero)

, per gestire il conto da tutti i dispositivi mobili (pc e tablet, a canone zero) carta di debito My One Visa (zero costi di emissione)

Se la versione Standard di questo conto non risponde alle tue esigenze, per esempio perché vuoi richiedere anche una carta di credito, potrai attivare uno dei moduli proposti da UniCredit. La particolarità di My Genius infatti è che al piano base principale i clienti possono associare un modulo a scelta tra Silver, Gold e Platinum che, a fronte di un canone mensile tra gli 11 e i 26 euro, garantisce maggiori servizi. Una volta attivato uno dei moduli, se tornerai al My Genius Standard ti costerà 4 euro al mese.

Puoi conoscere meglio questo prodotto di UniCredit e le condizioni dei servizi se clicchi sul link che segue.

2. BBVA conto

Tra i migliori conti correnti verso cui puoi trasferire il tuo conto c’è anche il BBVA, un prodotto a canone zero interamente digitale della banca spagnola. L’offerta lancio per i nuovi clienti prevede il Gran Cashback del 10% sulle spese fatte con le carte BBVA, i rimborsi saranno attivi per il primo mese per importi fino a 500 euro. Poi dal secondo mese fino al termine del primo anno il cashback sarà dell’1% suoi tuoi acquisti.

Il conto ti consente di utilizzare dei servizi per gestire i tuoi risparmi e per fare le tue spese a rate, ad esempio con il Pay&Plan e l’Anticipo Stipendio. Quanto richiederai uno di questi servizi saranno applicati degli interessi alle tue operazioni proporzionati alle somme richieste, l’importo massimo sia per la rateizzazione che per l’anticipo è di 1.500 euro.

Il conto BBVA è a canone zero e ti offre la sua carta virtuale a costo zero, si tratta di un prodotto all digital che potrai gestire interamente tramite l’app BBVA che dovrai scaricare sullo smartphone.

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA cliccando sul link in basso.

3. Widiba

Ci sono anche banche che propongono ai clienti dei servizi ad hoc per la portabilità del conto corrente, è il caso di Banca Widiba. La versione Start di questo prodotto viene offerta a costo zero ai clienti che hanno meno di 30 anni, per gli altri è possibile azzerare le spese del canone se si accredita lo stipendio e se attiva polizze o investimenti con i piani da almeno 10 mila euro. Ecco quali sono le condizioni di questo pacchetto per ridurre il costo mensile del conto:

accredito dello stipendio o della pensione

patrimonio complessivo è di almeno 25 mila euro

investendo almeno 10 mila euro in risparmio gestito

investimenti di almeno 20 mila euro in risparmio amministrato

Questa soluzione è in promozione fino al 9 Febbraio 2022.Con Widiba le condizioni operative e i servizi inclusi nel canone sono:

emissione di carta di debito a zero spese

prelievi gratuiti se superiori a 100 euro da ATM

possibilità di attivare depositi liberi o vincolati

conto a canone zero fino ai 30 anni (o sconti se attivi accredito stipendio o se investi)

servizi WidiExpress per la portabilità del tuo conto

Puoi attivare il conto Widiba Start o chiedere maggiori dettagli sui prodotti e i servizi offerti cliccando sul pulsante che trovi qui in basso.

4. Crédit Agricole online

Anche l’istituto francese ha una promozione in corso per gli under 30, con Crédit Agricole è disponibile un piano di riduzione dei costi mensili. I clienti che aprono questo conto Smart dovrebbero pagare 5 euro al mese per i servizi di questo prodotto, ma se si attiva l’accredito dello stipendio (o della pensione) il canone sarà ridotto a 4 euro, mentre sottoscrivendo un mutuo con Crédit Agricole il costo scenderà a 3 euro.

Ecco quali sono i costi operativi e i servizi che ti offre questo prodotto:

bonifici SEPA senza commissioni online

bonifici SEPA a 2 euro agli sportelli

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

24 prelievi gratuiti da ATM di altre banche

domiciliazioni bancarie a zero spese

Deposito titoli e investimento a commissioni agevolate

Il conto online può essere attivato a zero spese se si usa il sito di Crédit Agricole.

5. Conto Corrente Arancio di ING

La quinta offerta è quella di Conto Corrente Arancio è la proposta di ING, è un prodotto a canone zero per il primo anno e ti offre anche la carta di credito (gratuita per 12 mesi). La promozione del momento ti permette di attivare il Modulo Zero Vincoli che ti garantisce i seguenti servizi gratuiti:

avere assegni per il primo anno senza costi

effettuare bonifici online gratuitamente

richiedere emissione carta di debito gratuita

La soluzione proposta potrà continuare ad essere gratuita anche il secondo anno e i successivi se si attiva l’accredito di stipendio o pensione o se ogni mese le entrate sul conto sono pari almeno a 1000 euro. Per la carta la condizione per continuare a non pagare le spese di canone è di fare spese almeno per 500 euro al mese.

Puoi scoprire di più sull’offerta di ING e sui prodotti di questo istituto se clicchi sul pulsante qui in basso.

