Polizza casa: incendio scoppio e furto, le migliori condizioni per l’assicurazione

L’assicurazione casa è uno dei prodotti assicurativi più completi ed articolati a disposizione degli utenti. Si tratta, infatti, di una polizza che include un pacchetto variegato di tutele assicurative che vanno a proteggere il contraente e il suo nucleo familiare contro diverse tipologie di rischi. Le polizze casa, in linea generale, garantiscono la copertura dei danni subiti dall’abitazione, sia nella sua interezza che per quanto riguarda i beni in essa custoditi. Allo stesso tempo, tali polizze offrono una protezione per i componenti del nucleo familiare grazie a diverse tipologie di garanzie.

Nella scelta di una buona polizza casa è, quindi, molto importante considerare, nei minimi dettagli, le caratteristiche dell’assicurazione e le tutele che questa offre all’abitazione stessa ed a tutta la famiglia. La possibilità di sfruttare una copertura assicurativa completa sommata agli ampi margini di personalizzazione del pacchetto di tutele sono elementi molto importanti di una polizza casa.

Un’assicurazione casa deve poter garantire:

una copertura assicurativa completa con tutte le garanzie per proteggere la casa, dai rischi legati a danni da incendio, scoppio e furto, ed il proprio nucleo familiare

con tutte le garanzie per proteggere la casa, dai rischi legati a danni da incendio, scoppio e furto, ed il proprio nucleo familiare la possibilità di personalizzazione delle coperture incluse grazie ad un sistema modulabile e flessibile che può adeguarsi alle esigenze di ogni assicurato

delle coperture incluse grazie ad un sistema modulabile e flessibile che può adeguarsi alle esigenze di ogni assicurato la massima trasparenza in merito alle caratteristiche ed alla validità delle coperture assicurative incluse

in merito alle caratteristiche ed alla validità delle coperture assicurative incluse una semplice procedura di sottoscrizione, possibilmente sfruttando i canali digitali, con la possibilità per il contraente di gestire in autonomia le garanzie da aggiungere o rimuovere

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono le caratteristiche irrinunciabili di una buona polizza casa:

Personalizzazione e flessibilità

Le compagnie assicurative che mettono a disposizione dei loro clienti una polizza casa, di solito, offrono diverse opzioni per personalizzare l’assicurazione sulla base delle esigenze reali del contraente. La personalizzazione è uno dei principali fattori da considerare nella scelta della migliore polizza casa. Non tutte le famiglie hanno le stesse necessità ed ogni abitazione, così come ogni nucleo familiare, può presentare esigenze specifiche a cui una buona polizza casa deve saper rispondere in modo completo.

Per questo motivo, è giusto considerare le assicurazioni casa come un’insieme di pacchetti assicurativi che, unendosi, vanno a formare la polizza casa che dovrà adeguarsi alle necessità del contraente. In linea di massima, è possibile suddividere le varie garanzie che andranno a formare una polizza casa in una serie di “macro-categorie”:

garanzie a tutela dell’abitazione ; in questa categoria rientrano le garanzie che tutelano il contraente contro i danni registrati dalla propria casa e, più in generale, dal fabbricato; tra le garanzie di questo tipo troviamo quelle che coprono i danni causati da incendio e scoppio, eventi che, potenzialmente, possono causare danni economici ingenti all’abitazione assicurata

; in questa categoria rientrano le garanzie che tutelano il contraente contro i danni registrati dalla propria casa e, più in generale, dal fabbricato; tra le garanzie di questo tipo troviamo quelle che coprono i danni causati da incendio e scoppio, eventi che, potenzialmente, possono causare danni economici ingenti all’abitazione assicurata garanzie a tutela del nucleo familiare ; le polizze casa non si limitano alla sola protezione dell’abitazione e dei danni subiti dall’edificio ma offre al contraente ed alla sua famiglia una serie di tutele assicurative che garantiscono una protezione, a 360 gradi, nella vita privata per tutti i membri del nucleo familiare; in questa categoria rientrano le garanzie di Responsabilità Civile e Tutela Legale

; le polizze casa non si limitano alla sola protezione dell’abitazione e dei danni subiti dall’edificio ma offre al contraente ed alla sua famiglia una serie di tutele assicurative che garantiscono una protezione, a 360 gradi, nella vita privata per tutti i membri del nucleo familiare; in questa categoria rientrano le garanzie di Responsabilità Civile e Tutela Legale garanzie a tutela dei propri beni; la polizza casa, oltre a proteggere il proprio patrimonio immobile da possibili danni e a garantire una serie di coperture assicurative per i membri del nucleo familiare, può offrire diverse tutele anche i possibili danni subiti dai propri beni; in questa categoria rientrano tutte le garanzie che proteggono contro i danni da furto, rapine e scippi

Per individuare le migliori condizioni di un’assicurazione casa, sia in termini di costi che, soprattutto, di tutele incluse nella polizza, è, quindi, necessario definire quelle che sono le proprie necessità anche in base alle varie garanzie a disposizione di chi effettua la sottoscrizione di una nuova polizza casa. In questo modo, sarà possibile individuare con precisione il pacchetto di tutele più in linea con quelle che sono le esigenze della propria casa e della propria famiglia.

Le migliori polizze casa sono quelle che offrono ampi margini di personalizzazione al contraente che avrà la possibilità di individuare i pacchetti di tutele di cui ha realmente bisogno. In questo modo, sarà possibile procedere con la sottoscrizione di un’assicurazione in grado di rispecchiare le reali necessità del contraente stesso senza andare ad includere garanzie extra, non utili e che andranno soltanto a far lievitare il premio assicurativo.

Il contraente che ha la necessità di proteggersi contro i possibili danni alla propria abitazione dovrà, quindi, sottoscrivere una polizza casa che includa garanzie che garantiscono un risarcimento in caso di danni da scoppio e incendio ma anche in caso di danni da eventi atmosferici. Molte polizze, inoltre, garantiscono anche una copertura dei danni subiti dall’intero fabbricato (nel caso in cui l’abitazione costituisca un’unità immobile collocata all’interno di un edificio più ampio).

Per proteggersi contro i danni subiti dalla perdita o dal danneggiamento dei beni custoditi in casa bisognerà, invece, puntare su garanzie come quella che copre i danni al contenuto o ancora tutte le garanzie che tutelano contro i danni da furto e sottrazione dei propri beni. Per la protezione dei membri del nucleo familiare, nella vita privata e non solo all’interno della propria abitazione, ci sono garanzie specifiche che offrono, come già sottolineato in precedenza, la tutela legale e la copertura di Responsabilità Civile.

La personalizzazione di un’assicurazione casa si presenta in due diverse modalità.

il contraente deve avere la possibilità di scegliere quali garanzie includere e quali escludere dalla polizza casa; in questo modo è possibile evitare di sottoscrivere un contratto assicurativo che includa garanzie di cui non si ha alcun bisogno, ottimizzando i costi e l’efficacia dell’assicurazione attività; questo sistema di personalizzazione viene spesso tradotto in una struttura modulare della polizza con pacchetti di garanzie che possono essere aggiunti o rimossi in base alle necessità del contraente

dalla polizza casa; in questo modo è possibile evitare di sottoscrivere un contratto assicurativo che includa garanzie di cui non si ha alcun bisogno, ottimizzando i costi e l’efficacia dell’assicurazione attività; questo sistema di personalizzazione viene spesso tradotto in una struttura modulare della polizza con pacchetti di garanzie che possono essere aggiunti o rimossi in base alle necessità del contraente il contraente deve poter personalizzare le caratteristiche di ogni singola garanzia andando a modificare, dove possibile, le limitazioni della validità della copertura assicurativa; ad esempio, l’assicurato potrà scegliere, tra varie opzioni, il massimale o la franchigia di una determinata garanzia andando a rapporto il costo della polizza alla sua reale efficacia; l’aumento del massimale di una copertura permetterà di migliorarne l’efficacia (il risarcimento eventualmente erogato dalla compagnia potrà avere un valore maggiore) ma andrà a far lievitare il premio assicurativo

Tra le caratteristiche che una polizza casa deve poter offrire all’assicurato c’è, quindi, la massima flessibilità. Ogni casa ed ogni nucleo familiare presenta esigenze ben precise e una buona assicurazione casa deve essere in grado di adattare le garanzie incluse a qualsiasi condizione, senza limitazioni di alcun tipo.

Attivazione online e massima trasparenza

Un altro fattore molto importante nella scelta dell’assicurazione casa è rappresentato dalla possibilità di puntare sull’attivazione online tramite una procedura che deve semplificare, al massimo, sia la sottoscrizione della polizza che la sua formulazione. Le assicurazioni casa, come visto in precedenza, offrono ampi margini di personalizzazione al contraente che può attivare le garanzie di cui ha bisogno, andando a ottimizzare le tutele e i costi.

Per i non addetti ai lavori, la scelta delle garanzie da includere nella polizza casa può essere poco intuitiva. Per questo motivo, tra le condizioni essenziali per l’individuazione della migliore polizza vi è la necessità che l’iter di sottoscrizione sia chiaro e che tutte le garanzie incluse nella polizza vengano descritte in modo completo ed esaustivo.

Il contraente, soprattutto quando è la prima volta che va a sottoscrivere una polizza casa, deve essere informato nei minimi dettagli in merito al raggio d’azione delle coperture assicurative attivate e a tutte le possibili limitazioni contrattuali che caratterizzano la polizza. In ambito assicurativo, in particolare per quanto riguarda il ramo casa, la trasparenza rappresenta un elemento imprescindibile per poter distinguere una buona assicurazione da una decisamente meno conveniente.

Polizza casa: la proposta di Reale Mutua

Tra le migliori opzioni del momento, sul mercato assicurativo troviamo la polizza casa di Reale Mutua. Si tratta di un’assicurazione casa che rispecchia, al meglio, le caratteristiche migliori che una polizza di questo tipo deve avere per soddisfare, al massimo, le esigenze di una vasta platea di utenti.

Reale Mutua, infatti, propone una polizza casa che si articola in diverse “formule”. Ogni soluzione propone uno specifico pacchetto di garanzie che proteggono il contraente e il suo nucleo familiare contro rischi ben precisi. Le formule a disposizione di chi sceglie la polizza casa di Reale Mutua sono:

Formula Furto che tutela il contraente e la sua famiglia con una serie di garanzie in grado di proteggere dai danni economici derivanti da intrusioni e dal furto di beni custoditi nella propria abitazione; questa formula dà accesso a garanzie come Contenuto – Forma Globale, che tutela l’abitazione e gli oggetti di valore contenuti in essa dal furto, e Guasti Ladri al Fabbricato, che garantisce un indennizzo per i guasti e gli atti vandalici provocati da ladri

che tutela il contraente e la sua famiglia con una serie di garanzie in grado di proteggere dai danni economici derivanti da intrusioni e dal furto di beni custoditi nella propria abitazione; questa formula dà accesso a garanzie come Contenuto – Forma Globale, che tutela l’abitazione e gli oggetti di valore contenuti in essa dal furto, e Guasti Ladri al Fabbricato, che garantisce un indennizzo per i guasti e gli atti vandalici provocati da ladri Formula In Casa che include una serie di garanzie in grado di offrire una protezione completa contro eventuali danni subiti dall’abitazione e dal fabbricato aggiungendo anche delle coperture di Responsabilità Civile per tutti i membri del nucleo familiare

che include una serie di garanzie in grado di offrire una protezione completa contro eventuali danni subiti dall’abitazione e dal fabbricato aggiungendo anche delle coperture di Responsabilità Civile per tutti i membri del nucleo familiare Formula Persona che include garanzie capaci di offrire una tutela dai danni patrimoniali causati ad altri nella vita privata aggiungendo, inoltre, la Tutela Legale sia per il contraente della polizza che per tutti i membri del nucleo familiare

Per i clienti più esigenti e per massimizzare il livello di tutele offerto dalla polizza casa c’è anche la “Formula Full”, la soluzione più completa dell’assicurazione casa di Reale Mutua. Questa soluzione va ad integrare le varie proposte viste in precedenza garantendo il massimo della protezione ad un prezzo più conveniente.

Da notare, inoltre, che le polizze casa di Reale Mutua offrono ampi margini di personalizzazione al contraente. Oltre alla struttura in “Formule”, che permette di identificare i pacchetti di garanzie di cui si ha il maggior bisogno, Reale Mutua permette di modificare le caratteristiche della polizza andando a impostare alcuni parametri delle singole garanzie come, ad esempio, la franchigia o il massimale.

Le varie soluzioni fissate da Reale Mutua per la sua polizza casa sono poi, ulteriormente, espandibili grazie all’aggiunta di diverse garanzie accessorie che possono completare i pacchetti “base” andando così ad integrare le coperture incluse sulla base dei propri bisogni.

Segnaliamo, inoltre, che la procedura di sottoscrizione della polizza casa di Reale Mutua può avvenire interamente online. Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo (inserendo i pochi dati necessari) e scegliere tra le formule più in linea con le proprie necessità. Successivamente, è possibile personalizzare ulteriormente la polizza.

Grazie ad un sistema molto chiaro e semplice, infatti, l’utente potrà aggiungere le garanzie accessorie di cui ha bisogno, rimuovere quelle di cui può fare a meno e andare a personalizzare le varie coperture, scegliendo tra le opzioni disponibili la franchigia o il massimale. Per ogni singola garanzia inclusa nell’assicurazione verranno fornite informazioni precise in merito alle caratteristiche della copertura in modo da specificare, al meglio, l’effettivo raggio d’azione dell’assicurazione casa.

La polizza potrà poi essere acquistata direttamente online, riducendo al minimo i tempi di sottoscrizione. La procedura di acquisto è molto semplice e richiede l’inserimento dei dati necessari al calcolo del preventivo e dei dati del contraente della polizza. Il pagamento del premio potrà poi avvenire utilizzando una qualsiasi carta di pagamento oppure con il proprio account PayPal.