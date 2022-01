Plafond carta di credito: le offerte con limite più alto di Gennaio 2022

Hai in programma acquisti importanti e la tua carta di credito non ti offre il plafond di cui hai bisogno? Ecco una guida che ti mostra le caratteristiche e i costi di alcune delle principali carte di credito con limiti di spesa più alti della media. In genere la soglia di spesa degli strumenti di pagamento elettronico è di 1.500 euro, ma ci sono soluzioni con plafond fino a 10 mila euro.

La carta di credito è un prodotto che ti permette di rimborsare le tue spese a credito, questo significa che puoi fare i tuoi acquisti e pagarli il mese successivo. Questa tipologia di carta ti offre un plafond mensile da poter spendere, il limite può variare a seconda del tuo reddito e della carta che hai attivato. In genere la soglia di spesa è di 1.500 euro, ma si possono trovare anche soluzioni che ti offrono tra i 5 mila e i 10 mila euro di plafond.

Ci sono anche offerte per attivare carte di credito con plafond illimitati, questi sono dei prodotti che hanno dei canoni molto elevati (anche centinaia di euro l’anno) e prelevare denaro è molto più costoso che non le carte di debito. Per richiedere queste carte dovrai rispettare dei precisi requisiti di reddito, questi strumenti di pagamento, per ottenere le carte di credito devi avere un conto corrente d’appoggio. Ci sono alcune spese che potrai sostenere solo con questa tipologia di carta, per esempio noleggiare un auto o pagare il tuo nuovo pc.

Le carte di questo tipo sono vantaggiose se utilizzate per fare acquisti pagando con POS, lo sono molto meno se vuoi effettuare dei prelievi di contante. Con l’attivazione delle nuove carte hai anche la possibilità di rateizzare i tuoi pagamenti, si tratta di servizi offerti dalle banche che consentono ai clienti di suddividere il rimborso in rate più piccole. Ogni istituto impone le sue regole e i suoi tassi.

Plafond carta di credito, quali sono le alternative

Se vuoi conoscere il plafond della tua nuova carta di credito potrai verificarlo leggendo il Foglio Informativo, si tratta del documento che sintetizza le condizioni contrattuali per attivare il tuo prodotto.

Nella tua ricerca di una carta con un tetto di spesa superiore può esserti utile il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta dello strumento gratuito che ti permetterà di mettere a confronto le diverse offerte per attivare una carta. Il sistema è dotato di filtri con cui potrai selezionare la soglia di spesa che ti interessa, il limite massimo per la tua analisi è di 10 mila euro mentre il minimo è di 500 euro.

Mastercard Gold di ING

Iniziamo con un prodotto che potrai avere a canone gratuito per un anno, si tratta della carta Mastercard Gold. Questo strumento è offerto ai nuovi clienti che apre il Conto corrente Arancio di ING entro il 31 Marzo 2022 e che attivano la carta entro il 30 Giugno. Al termine del periodo promozionale la carta di costerà 2 euro al mese, ma potrai non pagare il canone se:

spenderai almeno 500 euro al mese

attiverà il servizio PagoFlex

Il plafond con questa carta è di 3.000 euro al mese, se effettuerai un prelievo ti costerà minimo 3 euro ad operazione e fino al 4% dell’importo che ritirerai agli ATM.

Le condizioni di rateizzazione con PagoFlex ti consentiranno di pagare tutti gli acquisti che vuoi con piani dilazionati pagando lo 0,50% dell’importo per cui richiedi il servizio. Questa opzione può essere attivata a partire da un importo minimo di 200 euro e con un piano di rate da 3 a 12 mesi.

Nexi Prestige di Crédit Agricole

Se non ti basta il limite di 1.500 euro della carta di credito che possiedi, puoi valutare come alternativa l’attivazione della Prestige di Crédit Agricole. Questo prodotto Nexi viene offerto ai clienti che attivano un conto con l’istituto di credito francese. Con la richiesta di questa carta potrai scegliere un plafond, la soglia di spesa può essere compresa tra 3 mila euro e 10 mila euro al mese. Ovviamente maggiore sarà il tetto di spesa, maggiore sarà il canone mensile che dovrai pagare per mantenere attiva la tua carta. Il costo massimo che può essere richiesto è di 150 euro l’anno.

Con la carta Prestige l’emittente offre ai clienti agevolazioni ed incentivi:

assistenza 24 ore su 24

domiciliazione gratuita

copertura assicurativa per proteggerti da perdite di denaro

quota annuale per le sale Lounge Key gratis

servizio Premium viaggi e LifeStyle

Premium experience per sconti su prenotazioni di viaggi, spettacoli e altre esperienze

Il sistema di sicurezza di questa carta ti consentirà di verificare i tuoi acquisti con l’app tramite un servizio di alert o con notifiche via SMS. L’app inoltre ti permetterà di monitorare con costanza le spese effettuare e il saldo disponibile con ioControllo.

Carta American Express

Non tutte le carte hanno dei plafond predefiniti, in alcuni casi l’emittente ti offre la possibilità di personalizzare la soglia di spesa di cui hai bisogno. È il caso delle carte di credito di American Express. Esistono comunque di limiti sugli acquisti con le carte Amex e sono legati al reddito minimo richiesto per poter attivare le diverse soluzioni proposte dall’emittente. Il gestore consente ai clienti anche di personalizzare condizioni di questi prodotti in caso di spese straordinarie modificando temporaneamente il tetto di spesa.

Le carte più popolari sono la Verde, l’Oro e la Platino e i redditi minimi per fare domanda di questi prodotti sono rispettivamente di 11 mila euro, 25 mila euro e 45 mila euro. Per attivarle devi essere in possesso di un conto corrente, maggiorenne ed essere residenti in Italia.

Ecco quali il canone e le promozioni di questi 3 prodotti a Gennaio:

Carta Verde – canone gratuito se spendi almeno 3.600 euro l’anno – comprende Global Assist, assicurazione per inconvenienti e viaggi e il programma a premi Membership Rewards – Protezione d’acquisto che tutela i tuoi acquisti fino a 1.300 euro per gli acquisti fatti negli ultimi 90 giorni

Carta Oro – canone gratuito se in 12 mesi fai acquisti per 12 mila euro – iscrizione al programma Membership Rewards – Priority Pass per i tuoi viaggi – vantaggi per i soggiorni presso gli Hotel Collection American Express – l’assicurazione World Travel Assist – Protezione d’acquisto per i tuoi acquisti fino a 2.600 euro nei 3 mesi

Carta Platino – 60 euro al mese – offerta di benvenuto con 25 mila punti Membership Rewards – un voucher da 150 per i tuoi viaggi – Priority Pass – Assicurazione viaggio globale – tutela sui tuoi acquisti fino a 6.000 euro

Mastercard World Elite con Buddy Bank

Uno dei plafond più elevati che puoi ottenere è quello offerto dalla carta Mastercard World Elite, è la soluzione virtuale che ti propone Buddy Bank. Puoi richiedere l’attivazione di questa soluzione a canone zero se hai un profilo Love, altrimenti il costo annuale per questa carta sarà di 120 euro.

Il conto Buddy Bank Love ti garantisce:

prelievi senza commissioni sia in Italia che all’estero

zero commissioni sui bonifici SEPA

prodotto con limiti di spesa flessibili

Questo prodotto offre agli utenti anche una serie di sconti ed agevolazioni sui servizi come il noleggio auto di Hertz, le polizze assicurative complete per i tuoi viaggi, oltre a 4 ingressi gratuiti l’anno nelle sale Lounge Key.

La Carta OroNero di Widiba

Avrai un tetto di spesa di 10 mila euro se la carta che deciderai di attivare questo mese è la carta OroNero di Widiba. Questo prodotto ha un costo trimestrale di 12,50 euro e potrai richiederla solo se sei un correntista dell’istituto Widiba.

Le condizioni applicate alle operazioni effettuate con questo strumento di pagamento sono:

2,50 euro come contributo minimo sul singolo prelievo

4% sugli importi prelevati

Carta UniCredit Flexia Gold

Hai due possibilità per attivare le carte di credito Flexia di UniCredit, la Classic e la Gold. La prima è una carta che offre un plafond massimo di 5.000 euro al mese, mentre per i clienti che attivano la Gold la soglia di spesa è di 15 mila euro.

Con le carte emesse da questo istituto di credito potrai attivare anche il servizio di rateizzazione dei pagamenti, l’opzione ti permetterà di suddividere le somme spese in piani da 3 a 20 rate e l’importo minimo rateizzabile sarà di 250 euro mentre il massimo sarà 5 mila euro.

I canoni di questi due prodotti sono:

Classic 42 euro + 10 euro per l’emissione

Gold 76 euro