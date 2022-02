Plafond carta di credito: le offerte con limite più alto di Febbraio 2022

Stai cercando una carta di credito che aumenti la tua possibilità di spesa e vuoi dare uno sguardo alle migliori offerte di Febbraio? Ecco quali sono le migliori offerte per attivare una carta di credito con un plafond più elevato della media, la soglia standard è di circa 1.500 euro al mese ma ci sono anche prodotti con soglie che arrivano fino a 10 mila euro al mese.

Hai da affrontare spese impreviste o ti stai dedicando ad un nuovo progetto e hai bisogno di una carta di credito con un plafond maggiore? Allora ecco la guida di SOStariffe.it che può aiutarti in questa ricerca. In genere le carte di credito hanno delle soglie di spese mensili che vanno in media da 1.500 euro ai 3.000 euro, il limite associato al prodotto che attivi dipende sia dal tipo di carta che attivi che dal tuo reddito annuo.

La banca o l’emittente infatti differenzia le carte tra Standard, Gold e Platinum. Ci sono poi anche carte di credito illimitate che possono però costarti anche centinaia di euro l’anno di canone. Nel nostro caso vedremo quali sono le offerte per attivare una carta di credito con plafond fino a 10 mila euro o con tetti di spesa personalizzabili.

Ricordati che per attivare una carta di credito è necessario che tu sia maggiorenne, residente in Italia e devi essere intestatario/a di un conto corrente su cui addebitare le spese. Con questi prodotti sarà molto conveniente pagare i propri acquisti di importo elevato, mentre prelevare è un’operazione che ti costerà molto. In media infatti ad un prelievo con carta di credito viene applicata una commissione pari al 4% dell’importo della transazione.

Plafond carta di credito, le offerte migliori

Quando sottoscrivi un’offerta per l’attivazione di una carta di credito ci sono poche condizioni a cui fare attenzione:

canone

commissioni su anticipo denaro

plafond

condizioni di attivazione

Se hai una busta paga non dovresti avere problemi ad ottenere la tua carta, per liberi professionisti e lavoratori autonomi è invece importante poter dimostrare di avere un reddito sufficiente a coprire il plafond richiesto.

Nella tua ricerca della carta di credito con un tetto di spesa più alto della media puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento gratuito ti aiuterà ad analizzare in modo accurato, veloce e sicuro le differenti soluzioni che puoi attivare a Febbraio, inoltre potrai visualizzare in una semplice tabella le principali caratteristiche di ogni prodotto.

Puoi effettuare anche una ricerca personalizzata, potrai selezionare il tipo di carta che stai cerando, indicare il range del limite di spesa o fare un confronto diretto tra le proposte di uno o più emittenti. Trova la carta di credito migliore per te cliccando qui in basso.

Scopri le carte di credito con i plafond più alti »

Mastercard Gold di ING

Se vuoi un plafond più alto della media ma se anche alla ricerca di un’offerta molto conveniente potresti puntare sulla carta Mastercard Gold di ING. La banca infatti ha in corso una promozione che ti consentirà di attivare il Conto Corrente Arancio e di avere la carta di credito gratis per 1 anno, le due condizioni per poter accedere a questa soluzione sono:

avere almeno 3.000 euro sul conto

attivare conto e carte entro il 31 Marzo

Il canone della Mastercard Gold proposta da ING è di 24 euro l’anno, che pagherai con rate da 2 euro al mese. Se però spenderai fino a 500 euro al mese o se attiverà la rateizzazione delle spese con il servizio PagoFlex potrai continuare ad usare gratuitamente la carta di credito.

Le condizioni di questo strumento di pagamento e dei servizi sono:

plafond 3.000 euro

commissione sui prelievi minimo 3 euro o il 4% dell’importo

PagoFlex per rimborsare a rate le somme spese

Potrai ricorrere a PagoFlex se il tuo acquisto è per un prodotto o servizio che ha un costo minimo di 200 euro, potrai decidere di rateizzare in 3,6,9 o 12 mesi e pagherai un importo fisso dello 0,50% per l’uso del servizio oltre agli interessi sulle rate.

Puoi avere maggiori informazioni sulla tua carta Mastercard Gold, o sul conto corrente Arancio, cliccando qui in basso.

Attiva la Mastecard Gold »

Nexi di Crédit Agricole

Per i clienti che hanno un conto corrente aperto presso le filiali Crédit Agricole è possibile scegliere tra la carta di credito Nexi Classic e Prestige. Sono carte di credito con un tetto di spesa personalizzabile, le soglie variano tra 3 mila euro e 10 mila euro. Il canone per i clienti che scelgono la carta Classic è di 41 euro l’anno, ma se la attivi prima del 15 Marzo potrai ottenere uno sconto del 50% sul costo della carta. Per la carta Prestige invece la spesa di tenuta è di 150 euro l’anno.

Le condizioni per quanto riguarda i prelievi di contate con entrambe le carte carte sono le stesse: minimo 0,52 euro a transazione e fino al 4%; se operi in zona extra euro il costo sarà di 5,16 euro a prelievo.

Prestige ti offre il tetto di spesa personalizzabile e avrai anche le seguenti agevolazioni incluse nel contratto:

assistenza 24 ore su 24

copertura assicurativa sugli acquisti

domiciliazione gratuita

premium experience per sconti su prenotazioni di viaggi, spettacoli e altre esperienze

quota annuale per le sale Lounge Key gratis

servizio Premium viaggi e LifeStyle

Tutte le carte Nexi di Crédit Agricole possono essere gestite con l’app della banca e avrai un supporto per la sicurezza delle tue transazioni e la gestione dei movimenti con la funzione ioControllo.

Puoi richiedere maggiori informazioni cliccando sul pulsante che trovi in basso.

Scopri la carta Nexi Crédit Agricole »

Mastercard World Elite

La stessa carta proposta da due emittenti differenti può essere offerta a condizioni differenti, un caso è quello della Mastercard World Elite che può essere richiesta con Buddy Bank o come clienti BNL.

Nel primo caso se hai un profilo Love attivo potrai azzerare il costo del canone (120 euro l’anno) e anche le spese di emissione (10 euro), nel secondo invece il costo sarà di 125 euro per il primo anno e di 250 euro il secondo anno (che si dimezzano se spendi almeno 25 mila euro l’anno).

A cambiare però non è solo il canone, ma anche il plafond e i servizi offerti. I clienti Buddy Bank Love avranno infatti un tetto massimo di spesa fino a 10 mila euro, potranno sfruttare una serie di sconti ed agevolazioni esclusivi (come per il noleggio auto di Hertz), avranno condizioni favorevoli per le polizze assicurative sui viaggi, e potranno avere 4 ingressi gratuiti l’anno nelle sale Lounge Key.

Se sei un cliente BNL e hai i requisiti per richiedere la Mastercard World Elite il tuo plafond potrà arrivare a 300 mila euro l’anno e avrai a disposizione un anticipo di contante fino a 2.000 euro al mese. Inoltre potrai avere l’1% di cashback sugli acquisti (bonus fedeltà), potrai richiedere una carta aggiuntiva gratis, se operi in valuta straniera dagli ATM BNL non pagherai commissioni e l’anticipo di contante ti costerà il 3% dell’importo prelevato.

La Carta OroNero di Widiba

Una carta con un tetto di spesa interessante è anche la carta OroNero di Widiba. In questo caso il plafond massimo che potrai richiedere è di 10 mila euro e il canone di questo strumento di pagamento sarà di 12,50 euro ogni tre mesi.

Le condizioni per operare con questa carta sono :

2,50 euro come contributo minimo sull’anticipo contante

4% sugli importi prelevati

rateizzazione degli acquisti

Puoi richiedere maggiori dettagli su Carta OroNero cliccando sul pulsante qui in basso.

Scopri le carte Widiba »

Carta UniCredit Flexia Gold

Per i clienti che richiedono la carta di credito Flexia Gold di UniCredit la spese mensile può raggiungere i 15 mila euro e il canone che dovranno sostenere sarà di 76 euro.

Le condizioni operative per i clienti che attivano questa carta sono:

acquisti rateizzabili (fino a 20 mesi) e per importi minimi di 250 euro

commissione sui prelievi minimo 2,50 euro e fino al 4% dell’importo

Carta American Express

Se vuoi poter modificare il tetto di spesa e personalizzarlo in base alle tue esigenze puoi trovare interessanti anche le carte di credito di American Express. Ci sono diverse soluzioni che ti garantiranno un plafond elevato e che potrai avere con dei requisiti abbastanza ragionevoli:

Carta Verde – reddito minimo 11 mila euro

Carta Oro – reddito minimo 25 mila euro

Carta Platino – reddito minimo 45 mila euro

Le tre soluzioni ti garantiscono alcuni servizi e incentivi interessanti e puoi anche azzerare i costi dei canoni di Verde e Oro:

Carta Verde – canone gratuito se spendi almeno 3.600 euro l’anno – comprende Global Assist, assicurazione per inconvenienti e viaggi e il programma a premi Membership Rewards – Protezione d’acquisto che tutela i tuoi acquisti fino a 1.300 euro per gli acquisti fatti negli ultimi 90 giorni

Carta Oro – canone gratuito se in 12 mesi fai acquisti per 12 mila euro – iscrizione al programma Membership Rewards – Priority Pass per i tuoi viaggi – vantaggi per i soggiorni presso gli Hotel Collection American Express – l’assicurazione World Travel Assist – Protezione d’acquisto per i tuoi acquisti fino a 2.600 euro nei 3 mesi

Carta Platino – 60 euro al mese – offerta di benvenuto con 25 mila punti Membership Rewards – un voucher da 150 per i tuoi viaggi – Priority Pass – Assicurazione viaggio globale – tutela sui tuoi acquisti fino a 6.000 euro

Puoi ottenere maggiori informazioni sui prodotti Amex per scegliere quello giusto per te cliccando sul link in basso.

Scopri Carta Oro di American Express »