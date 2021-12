Plafond carta di credito: le offerte con limite più alto di Dicembre 2021

In questo periodo ti sei accorto che il plafond della tua carta di credito non è più sufficiente per le tue spese e stai pensando di cambiare la tua carta? Ogni promozione ti propone un limite di spesa e ci sono anche delle soluzioni che ti permettono di personalizzare il plafond, ci sono carte che pongono dei limiti anche di 5.ooo o 10.000 euro. Ecco quali sono le offerte del mese

Per avere un plafond elevato con la tua carta di credito devi scegliere bene quale offerta attivare. Ogni tipo di carta ha delle caratteristiche che la rendono adatta a diverse spese. Le carte prepagate sono, ad esempio, una soluzione pratica per piccole spese, non richiedono l’apertura di un conto corrente e ti consentono di ricevere o precaricare somme di denaro limitate. Le carte di debito, i bancomat, sono associate ad un conto corrente e le diverse offerte pongono dei precisi limiti di spesa e di prelievo mensili e giornalieri. Per poter contare su un plafond più alto le promozioni da considerare sono quelle per attivare le carte di credito.

Rispetto alle altre soluzioni questi strumenti di pagamento ti consentono di effettuare le tue spese e di pagarle il mese successivo. Ci sono alcuni acquisti o spese che potrai fare solo con una carta di credito, per esempio se vuoi comprare un pc o un telefono pagandolo in un’unica soluzione o o se vuoi noleggiare un auto ti verrà richiesta la carta di credito e non quella di debito.

Fino a qualche anno fa questo tipo di carte era solo a rimborso mensile, oggi invece ci sono tanti servizi che permettono di restituire le somme spese con piani di rateizzazione.

Plafond carta di credito, le offerte di Dicembre

Se vuoi trovare le carte di credito con il plafond più alto di Dicembre puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento ti permette di selezionare il menu Carte e di avviare un confronto tra le offerte. Per poter restringere il campo solo alle promozioni per attivare le carte con una soglia di spesa maggiore di 1.500 euro dovrai semplicemente selezionare il plafond che desideri nel filtro Sezione di spesa. Il confronto delle offerte è completamente gratuito e non ti impegna all’acquisto.

Trovare le carte di credito con i plafond più alti »

Mastercard Gold di ING

Il tetto di spesa mensile che ti garantirà questa carta è di 3.000 euro, ma abbiamo incluso anche questo prodotto nella guida perché con il conto corrente Arancio di ING. L’offerta del mese ti consentirà di attivare il conto e la carta di credito a costo zero per 1 anno. La carta compresa in questa promozione è Mastercard Gold, dopo il primo anno potrai continuare a non pagare il canone di questo prodotto se spenderai almeno 500 euro al mese.

Con la Mastercard Gold potrai anche attivare il servizio PagoFlex e richiedere la rateizzazione per rimborsare i tuoi acquisti. Il servizio può essere usato per i pagamenti superiori a 200 euro e il piano a rate parte da un minimo di 3 mesi per arrivare ad un massimo a 12 mesi.

Per conoscere meglio la carta Mastercard Gold e il conto con cui richiederla clicca qui in basso.

Attiva la Mastecard Gold »

Nexi Prestige di Crédit Agricole

Iniziamo dalla carta che potrai avere aprendo il conto corrente online della banca francese. In realtà con questa soluzione potrai scegliere di attivare due carte Crédit Agricole, la Classic e la Prestige. Se sei alla ricerca di uno strumento di pagamento con un plafond elevato però il prodotto che fa per te è la Nexi Prestige, questa carta ti consentirà (se possiedi i requisiti di reddito) di avere una soglia di spesa tra i 3.000 e i 10 mila euro al mese.

Se leggi con attenzione le condizioni del contratto l’istituto specifica che sarà effettuata una verifica per stabilire quale sia il plafond che ti sarà accordato e che in base al credito che ti verrà concesso pagherai un canone più o meno alto. Il canone per coloro che avranno accesso al limite di spesa superiore (10 mila euro) sarà di 150 euro l’anno.

Attivando questa carta il cliente avrà diritto ad alcuni servizi e bonus, ecco quali sono:

assistenza 24 ore su 24

copertura assicurativa extra con tutela in caso di perdite di denaro

quota annuale per le sale lounge degli aeroporti Lounge Key gratis

possibilità di domiciliare i pagamenti

servizio Premium viaggi e LifeStyle

Servizi e sconti per viaggi, spettacoli e altre esperienze con Premium experience

Se ciò che ti preoccupa è la sicurezza, le carte Nexi utilizzano il sistema 3DSecure, potrai anche attivare le notifiche di spesa sulla tua app o un alert via SMS e l’app di offre la funzione ioControllo con cui potrai monitorare spese e saldo.

Scopri la carta Nexi Crédit Agricole »

Mastercard World Elite con Buddy Bank

Un’altra carta che ti offre un budget di spesa di 10 mila euro è la carta virtuale Buddy Bank, si tratta della Mastercard World Elite. Richiedendo questa soluzione dovrai pagare 10 euro come contributo di emissione e altri 120 euro sono per il canone annuo della carta.

Possono inoltrare la domanda per attivare una Mastercard World Elite solo i clienti con profilo Buddybank Love. Questa offerta ti garantirà di poter avere condizioni vantaggiose per i seguenti servizi:

noleggi auto Hertz

polizze assicurative complete per i tuoi viaggi

4 ingressi gratuiti l’anno nelle sale Lounge Key

Carta UniCredit Flexia Gold

I clienti che vogliono richiedere una carta di credito Flexia di UniCredit possono farlo se sono in possesso di un conto corrente presso questa banca. Le soluzioni con i migliori plafond proposti da questo istituto sono la Classic e la Gold: la prima è una carta con un tetto di spesa massimo di 5.000 euro, mentre con l’attivazione di una carta Gold il limite mensile salirà a 15 mila euro.

I canoni di questi due prodotti sono:

Classic 42 euro + 10 euro per l’emissione

Gold 76 euro

I vantaggi offerti a coloro che attivano una di queste carta sono:

assicurazione per i tuoi bagagli

possibilità di prenotare a condizione vantaggiose soggiorni

polizza per infortuni a seguito di prelievi o durante un viaggio

polizza che protegge gli acquisti

Le carte Flexia ti consentono anche di attivare il servizio per il pagamento revolving, cioè a rate dei tuoi acquisti. Potrai decidere di rimborsare le tue spese in 3, 5 o 10 mesi.

La Carta OroNero di Widiba

Se vuoi poter contare su una carta che ti consentirà di spendere fino a 10 mila euro, ma che ha un canone molto più contenuto delle altre carta analizzate (solo 12,50 euro a trimestre) la tua soluzione può essere la carta OroNero di Widiba. Per poter attivare la carta dovrai avere un conto corrente aperto in Banca Widiba.

Le commissioni applicate per ottenere l’anticipo di contanti, sia in Italia che all’estero, è prevista un contributo minimo di 2,50 euro oppure di una spesa pari al 4% della somma prelevata. Se usi questo servizio con la carta non puoi pagare le tue spese con il rimborso a rate.

Puoi richiedere maggiori dettagli sulla Carta OroNero cliccando sul pulsante qui in basso.

Scopri le carte Widiba »

Carta American Express

Nel catalogo delle carte di American Express trovi delle soluzioni interessanti e con dei plafond che potrai personalizzare. Leggendo i Fogli informativi di questi prodotti non viene indicata una cifra precisa, l’emittente infatti inserisce una clausola in ogni sua offerta in cui precisa che le AMEX non sono carta con possibilità di spesa illimitata, che gli utilizzi e il livello di spesa vengono valutati in base al reddito e alle disponibilità economiche dei clienti e alla regolarità nei pagamenti. Con le carte di questa società è possibile però richiedere una plafond maggiore in casi di spese straordinarie che superano il tuo programma di spesa abituale.

Le carte più popolari che puoi attivare sono la Carta Verde, la Carta Oro o la Platino. Ecco quali sono i requisiti richiesti per fare domanda di questi prodotti:

maggiore età

conto corrente

carta d’identità (o un altro documento in corso di validità)

codice fiscale o tessera sanitaria

residenza in Italia

reddito – 11 mila euro con Carta Verde, 25 mila euro con Carta Oro e 45 mila euro per la Carta Platino

Potrai avere Carta Verde a canone gratuito per 1 anno e potrai continuare a non pagare le spese di tenuta del conto dal 2° anno se spenderai almeno 3.600 euro (altrimenti ti costerà 75 euro l’anno). Con Carta Oro la promozione online ti offre una carta a canone gratuito se effettuerai acquisti per 12 mila euro l’anno, altrimenti dovrai pagare 165 euro l’anno.

La carta con il plafond più alto tra quelle proposte da American Express è la Platino (60 euro come canone mensile), attivandola avrai diritto a:

polizze viaggio

consulenti che ti aiuteranno a programmare i tuoi soggiorni

priority pass e fast track per i tuoi viaggi

150 euro l’anno in regalo per i tuoi viaggi

Scopri Carta Oro di American Express »