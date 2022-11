Per chi è già cliente TIM: le offerte di Novembre 2022

Dagli esperti di SOStariffe.it le soluzioni per navigare e parlare da casa che l’operatore di telefonia mette a disposizione a Novembre 2022 per già abbonati e nuovi clienti.

Navigare ad alta velocità, chiamare senza limiti e “fare il pieno” di intrattenimento a prezzi vantaggiosi: con le offerte Internet casa TIM è possibile, sia per i già abbonati sia per i nuovi clienti.

Per avere un quadro completo delle soluzioni messe a punto dal colosso italiano delle Tlc, c’è il comparatore di SOStariffe.it: questo strumento gratuito permette di confrontare le promozioni Internet casa attivabili a novembre 2022 e scegliere quella che è più in linea con le proprie possibilità di spesa, abitudini di navigazione e copertura di rete.

A questo proposito, prima di attivare qualsiasi soluzione, gli esperti di SOStariffe.it consigliano di verificare la copertura di rete all’indirizzo in cui si risiede, così da sapere in anticipo quale sia la velocità massima raggiungibile durante la navigazione.

Al link di seguito è possibile avviare il confronto delle offerte Internet casa con il comparatore di SOStariffe.it, che può anche essere scaricato sul proprio smartphone o tablet grazie all’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS.

Fibra Ottica: offerte TIM per navigare da casa a Novembre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 TIM Wifi Special Young fino a 1 Gbps in download

chiamate a consumo

offerta esclusiva per giovani tra i 18 e 30 anni 21,90 euro 2 TIM Wifi Power Smart fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate (solo con attivazione online) 29,90 euro 3 TIM Wifi Power Top fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate (solo con attivazione online) 34,90 euro

TIM WiFi Special Young

Questa soluzione assicura la fibra di TIM a un prezzo speciale (21,90 euro al mese) ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni che attivino l’offerta entro il 26 novembre 2022. Non solo: aggiungendo 6 euro in più al mese rispetto al pacchetto base (per 30 mesi) e 50 euro alla consegna si avrà un tablet Samsung A8.

Altre caratteristiche della proposta TIM Wifi Special Young sono:

velocità fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload;

in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload; 6 mesi di Amazon Prime gratuiti solo per i nuovi clienti;

gratuiti solo per i nuovi clienti; chiamate a consumo : 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

: 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali; modem TIM Hub+ Executive a 5 euro al mese per 48 mesi;

nessun costo di attivazione e domiciliazione delle fatture su conto corrente.

Per maggiori informazioni sull’offerta TIM WiFi Special Young, segui il link:

SCOPRI TIM WIFI SPECIAL YOUNG »

TIM Wifi Power Smart

Navigazione senza limiti alla massima velocità su rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate previa attivazione online dell’offerta e un anno di Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa per tutelare la propria abitazione da imprevisti ed emergenze. Sono alcuni dei “benefit” inclusi nel pacchetto TIM Wifi Power Smart, che costa 29,90 euro al mese e prevede la domiciliazione bancaria.

Ecco l’identikit della promozione:

internet illimitato con navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; linea di casa con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti chiamate a consumo (19/cent al minuto e 19/cent di scatto alla risposta) a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti chiamate a consumo (19/cent al minuto e 19/cent di scatto alla risposta) a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese; modem TIM Hub+ incluso nel prezzo;

TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web;

contro le principali minacce del web; in regalo un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa , l’assicurazione h24 offerta da TIM Mybroker in collaborazione con Unipol SAI;

, l’assicurazione h24 offerta da TIM Mybroker in collaborazione con Unipol SAI; costo di attivazione: 19,90 euro una tantum (addebitato nella prima fattura utile).

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulla promozione:

Scopri TIM WiFi Power Smart »

TIM Wifi Power Top

Per chi è alla ricerca di prestazioni di navigazione e assistenza clienti “al top” c’è la promozione TIM Wifi Power Top, al costo di 34,90 euro al mese. L’offerta consente di accedere alla Rete fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e 1 Gbps in upload su rete FTTH. Inoltre, è garantito l’accesso prioritario al Servizio Clienti 187 (e la possibilità di richiedere un bonus di 2 euro in fattura qualora il servizio non sia stato all’altezza delle aspettative).

Ecco altri punti di forza dell’offerta:

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali (solo previa attivazione online);

verso numeri fissi e mobili nazionali (solo previa attivazione online); modem TIM Hub+ Executive incluso: esso prevede il Wi-Fi 6 con tecnologia EasyMesh per garantire stabilità, velocità e qualità in ogni angolo della casa;

possibilità di navigare al sicuro dalle minacce del web con TIM Navigazione sicura , che è incluso;

, che è incluso; costo di attivazione dell’offerta: 19,90 euro una tantum (addebitato nella prima fattura utile);

un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa: si tratta dell’assicurazione h24 offerta da TIM Mybroker in collaborazione con Unipol SAI in caso di imprevisti ed emergenze domestiche.

Clicca sul pulsante verde di seguito per avere un quadro completo della promozione:

Scopri TIM WiFi Power Top »

Le offerte Internet casa TIM possono essere arricchite dai pacchetti TimVision: un matrimonio tra la fibra ultra veloce di TIM e il meglio dell’intrattenimento, delle serie tv e dello sport live e on-demand. Tra i piani attivabili a novembre 2022 ci sono:

TIM Wifi Power Smart con TimVision e Disney+ al costo di 39,89 euro al mese;

al costo di al mese; TIM Wifi Power Smart con TimVision Intrattenimento al costo di 39,89 euro al mese (in promozione per 2 mesi), poi 50 euro al mese. Il piano include l’intrattenimento di TimVision, tutto il catalogo di Disney+ e Netflix (piano Standard);

al costo di al mese (in promozione per 2 mesi), poi 50 euro al mese. Il piano include l’intrattenimento di TimVision, tutto il catalogo di Disney+ e Netflix (piano Standard); TIM Wifi Power Smart con TimVision e Netflix al costo di 44,89 euro al mese;

al costo di al mese; TIM Wifi Power Smart con TimVision Calcio e Sport al costo di 59,89 euro al mese; il piano include l’intrattenimento di TimVision, DAZN con la Serie A TIM, Infinity+ con Film, Serie TV e la UEFA Champions League;

al costo di al mese; il piano include l’intrattenimento di TimVision, DAZN con la Serie A TIM, Infinity+ con Film, Serie TV e la UEFA Champions League; TIM Wifi Power Smart con TimVision Gold al costo di 75,89 euro al mese. Il piano include: l’intrattenimento di TimVision, DAZN con la Serie A TIM, Netflix (Piano Standard), tutto il catalogo di Disney+, Infinity+ con Film, Serie TV e la UEFA Champions League;

Clicca al link di seguito per prendere visione dei pacchetti TimVision e attivare quello più adatto ai gusti della tua famiglia:

SCOPRI LE OFFERTE TIMVISION »

Le offerte TIM per navigare in modalità wireless a Novembre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE TIM Wifi Power FWA fino a 100 Mbps in download

chiamate a consumo verso tutti; è possibile avere le chiamate illimitate con 2 euro in più al mese 24,90 euro (chiamate illimitate non incluse)

Per coloro che vivono in aree non ancora raggiunte dalla fibra ottica, la soluzione per navigare da casa si chiama TIM Premium FWA. Essa garantisce l’accesso “senza fili” alla Rete, grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

TIM Wifi Power FWA

La soluzione wireless di TIM, che costa 24,90 euro al mese (in promozione fino al 26 novembre 2022), prevede :

navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA;

e 50 Mbps in upload su rete FWA; chiamate a consumo verso tutti fissi e mobili nazionali: 19 cent di scatto alla risposta e 19 cent al minuto (con il pagamento di 2 euro in più al mese rispetto al prezzo base è possibile avere le chiamate illimitate )

rispetto al prezzo base è possibile avere le ) kit FWA incluso, in comodato d’uso gratuito: a seconda della copertura, si può ricevere un modem Indoor autoinstallante oppure uno Outdoor con antenna esterna;

costo di attivazione incluso nel prezzo.

Clicca al link qui sotto per avere ulteriori dettagli su questa soluzione Internet casa “senza fili” TIM:

SCOPRI TIM WIFI POWER FWA »