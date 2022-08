Pensione Settembre 2022: quando arriva l’accredito?

Sono sempre di più i pensionati che scelgono di accreditare la propria pensione su un conto corrente , rinunciando al ritiro in Posta. E optano per questa scelta sia per comodità, sia per sicurezza. Così come sono in aumento i pensionati che si affidano ai conti correnti online senza più bisogno di andare in una filiale bancaria per l'operabilità quotidiana. Con SOStariffe.it vediamo le migliori offerte dei conti online di Agosto 2022 .

Pagamento delle pensioni a Settembre 2022: per chi ha l’accredito sul conto corrente, il giorno del versamento della pensione sarà il 1° Settembre come previsto dall’INPS, per chi la ritira in Posta è previsto invece lo scaglionamento dei pagamenti in un arco di sei giorni in base alla lettera iniziale del propri cognome per evitare un sovraffolamento agli sportelli.

Ma proprio per evitare comunque di dover andare alle Poste, il ricorso all’accredito della pensione sul conto corrente è in continua crescita. E, inoltre, aumenta anche il numero dei pensionati che per abbattere i costi fissi di gestione del conto bancario, preferiscono un conto corrente online che di solito è a zero spese e con canone annuo molto basso. Un conto gestibile comodamente da casa tramite Internet o smartphone.

Ma come trovare i migliori conti online di Agosto 2022? Un aiuto arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android o iOS) che ha selezionato le offerte più convenienti attualmente sul mercato.

Pensioni di Settembre 2022: questo il calendario dei pagamenti

Come detto, per coloro che hanno optato per l’accredito della pensione su un conto corrente, l’INPS accredita l’importo il primo giorno di ogni mese. Per coloro che invece la ritirano in un ufficio postale, riportiamo qui di seguito il calendario del pagamento delle pensioni previsto per Settembre 2022, scaglionato in base alla lettera iniziale del cognome.

Settembre 2022: calendario pagamento pensioni Ritiro in base al cognome Giovedì 1° settembre Iniziali del cognome dalla A alla B Venerdì 2 settembre Iniziali del cognome dalla C alla D Sabato 3 settembre (solo mattina) Iniziali del cognome dalla E alla K Lunedì 5 settembre Iniziali del cognome dalla L alla O Martedì 6 settembre Iniziali del cognome dalla P alla R Mercoledì 7 settembre Iniziali del cognome dalla S alla Z

Come vede nella tabella, i pagamenti delle pensioni sono suddivisi in 6 giorni consecutivi lavorativi, partendo dai cognomi che iniziano con la lettera A fino a quelli che terminano con la lettera Z.

Conto corrente online per pensionati: le migliori offerte di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DEL’OFFERTA Conto Widiba Start di Banca Widiba per il primo anno canone a zero spese , poi 3 euro al mese di canone ma con promozioni per abbassarne i costi

, poi 3 euro al mese di canone ma con promozioni per abbassarne i costi accredito della pensione, con commissione di 3 euro a trimestre

PEC e firma digitale gratuite

carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza commissioni Conto My Genius Green di UniCredit canone gratuito a tempo indeterminato

bonifico ordinario online gratuiti

accredito della pensione incluso

giroconto senza commissioni

carta di debito inclusa Conto Webank canone annuo gratuito

gratuito accredito della pensione incluso

carta di debito e carta di credito incluse

e carta di credito incluse domiciliazione delle bollette senza spese

ricariche telefoniche senza commissioni

Cresce il numero dei pensionati che lasciano un conto corrente tradizionale preferendo aprire un conto corrente online. Questi ultimi sono facili da usare e permettono di controllare, gestire e operare sul proprio conto corrente – per esempio, per verificare di aver ricevuto l’importo della pensione – in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi inclusi) senza dover più andare in una filiale bancaria. Operazioni sul proprio conto corrente online che possono essere eseguite sia tramite PC che smartphone, grazie ai servizi di home banking (Internet) e mobile banking (App) in totale sicurezza e autonomia.

Con il comparatore di SOStariffe, ecco alcuni tra i migliori conti correnti online per pensionati disponibili sul mercato ad Agosto 2022.

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Per i pensionati alla ricerca di un conto corrente online vantaggioso sul quale accreditare la pensione (almeno 600 euro al mese), Widiba Start è una delle migliori offerte di Agosto 2022. Banca Widiba propone una soluzione conveniente con un conto a zero spese per il primo anno. Dal secondo invece si pagherà un canone annuale di 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerarlo con una di queste promozioni:

1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Oltre a PEC e firma digitale gratuiti e al servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (accredito di pensione, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online e senza costi aggiunti, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre ai nuovi clienti che apriranno il conto Widiba Start entro il 31 Agosto anche:

carta di debito inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online facili e sicuri;

inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online facili e sicuri; bonifico ordinario senza commissioni, bonifico istantaneo 1,50 euro;

deposito titoli incluso;

prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi;

senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi; una carta prepagata facoltativa a 10 euro.

una carta di credito facoltativa a 20 euro anno di canone e con fido di 1.500 euro al mese.

Per maggiori dettagli sull’offerta di Banca Widiba:

Conto My Genius Green di UniCredit

Per chi ha bisogno di accreditare la pensione (almeno 750 euro al mese), una soluzione facile da attivare e vantaggiosa per le proprie tasche è anche quella offerta da UniCredit che propone il conto corrente online My Genius Green, cointestabile (fino a un massimo di 4 persone).

Per l’apertura di questo conto corrente online occorrono soltanto:

documento d’identità o SPID;

webcam o fotocamera per l’identificazione;

numero di cellurale italiano e indirizzo email.

Con canone azzerato per sempre, il conto My Genius Green è gestibile tramite Internet, App e telefono grazie al servizio di Banca Multicanale che consente di

effettuare operazioni che fino a qualche anno fa si potevano fare solo allo sportello di un’agenzia bancaria durante l’orario di apertura;

ricevere informazioni relativamente al conto corrente e al conto titoli.

Il conto corrente My Genius Green prevede anche:

carta di debito My One (circuito Visa/MasterCard) gratuita sia in versione fisica con materiale ecosostenibile biodegradabile, sia in versione digitale con collegamento ai principali wallet;

(circuito Visa/MasterCard) sia in versione fisica con materiale ecosostenibile biodegradabile, sia in versione digitale con collegamento ai principali wallet; prelievi gratuiti dagli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni.

Per maggiori dettagli sull’offerta di UniCredit:

Conto Webank

Altrettanto conveniente per i pensionati è il conto corrente online proposto da Webank che, per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 30 Settembre, è a canone gratuito e, oltre all’accredito della pensione senza costi aggiuntivi, offre anche:

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) inclusa;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) inclusa; con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

zero commissione per i pedaggi autostradali con FastPay;

domiciliazione delle bollette ;

; carta di credito con canone gratuito, con fido mensile da 500 euro a 7.800 euro;

carta prepagata ricaricabile fino a un limite massimo di 10.000 euro;

bonifici ordinari in Italia e area SEPA gratuiti;

possibilità di gestire i propri risparmi sottoscrivendo fondi e Sicav;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare senza commissioni.

Ricordiamo che tra i servizi più apprezzati di questo conto corrente online c’è la funzionalità di accedere al conto tramite l’impronta digitale o del proprio viso, così come la possibilità di operare sul conto grazie a una serie di comandi vocali.

Per maggiori dettagli sull’offerta di Webank:

