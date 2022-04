Pensione maggio 2022: quando arriva l'accredito?

Il pagamento delle pensioni di maggio 2022 avverrà in anticipo come è accaduto nei mesi scorsi? Vediamo di seguito quali sono le regole previste per l’accredito delle prossime pensioni in contanti e quali sono le soluzioni consigliate per riceverle.

Il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza: dal 1° aprile ci sono stati una serie di cambiamenti, che hanno coinvolto anche il pagamento delle pensioni. Quali sono le novità in arrivo e quali le regole in vigore a maggio 2022?

Già nel mese di aprile 2022, le pensioni non sono state erogate in anticipo com’è accaduto nei mesi precedenti, ma pagate regolarmente a inizio mese, come succedeva prima della pandemia.

Il ritorno allo status quo prevede, dunque, che anche le pensioni di maggio 2022 non saranno anticipate, ma l’accredito si riceverà il primo giorno bancabile del mese, anche nel caso in cui la pensione dovesse essere ritirata in contanti.

In assenza di nuovi accordi tra INPS e Poste Italiane, dunque, si riceverà la pensione di maggio lunedì 2 maggio 2022, con accredito diretto su conto corrente, oppure libretto di risparmio postale.

I titolari di Carta Libretto, Postepay Evolution o carta Postamat, potranno ritirare la pensione dal 2 maggio presso un qualsiasi sportello ATM Postamat: non sarà necessario dover fare la fila in Posta.

Chi è invece abituato a ritirare la pensione in contanti, farebbe bene a verificare la presenza di un’eventuale turnazione alfabetica, creata per evitare assembramenti e code eccessivamente lunghe.

È stato inoltre mantenuto in vigore, anche dopo la fine dello stato di emergenza, il servizio che permette agli over 75 di delegare i carabinieri per il ritiro della pensione in contanti alla posta, con successiva consegna a domicilio.

Tale servizio potrà essere attivato:

chiamando il numero verde 800 556 670;

recandosi presso la stazione dei Carabinieri più vicina alla propria abitazione.

Accredito pensione maggio 2022: i conti correnti per pensionati

Ritirare la pensione in contanti alla Posta è sicuramente un’abitudine per molti, ma non sempre la pensione può essere erogata in questo modo. Per i trattamenti pensionistici con importo superiore a 1.000 euro, infatti, la pensione dovrà essere accreditata.

A questo proposito, potrebbe essere utile prendere in considerazione l’apertura di un conto corrente online per pensionati, ovvero un conto corrente che potrà essere attivato direttamente da casa e gestito dal computer (o dallo smartphone).

Anche se si ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, imparare a gestire un conto online è davvero molto semplice e non richiede nessuna conoscenza informatica di alto livello. Oggi l’accesso al conto può essere effettuato sia da desktop, effettuando l’accesso alla propria area clienti, sia dall’applicazione dedicata, scaricabile gratuitamente sul proprio telefono.

Vedere l’accredito della pensione ogni mese diventerà semplicissimo. In più, si potranno ricevere benefici di non poco conto, come per esempio l’assenza del canone mensile di gestione e dell’imposta di bollo, che in alcuni casi è a carico dell’istituto di credito.

Tra le proposte di conti correnti sui quali accreditare la pensione, ci sono per esempio:

il conto corrente Arancio di ING Direct; il conto corrente My Genius di UniCredit; il conto corrente online Widiba; il conto Tinaba.

Analizziamone le principali caratteristiche e vantaggi.

1. Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto corrente online con canone a zero spese, che si caratterizza per:

il fatto di essere 100% digitale, sia nel processo di apertura, sia nella gestione;

la sicurezza: si riceverà anche una carta di debito MasterCard associata a conto a zero euro, la quale potrà essere sospesa con un semplice clic in caso di necessità;

la convenienza.

Nel conto di ING sono inoltre previsti:

i prelievi di contante in Italia e in Europa a costo zero;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno;

la carta di credito MasterCard Gold, con plafond fino a 1.5000 euro, che potrà essere utilizzata per fare acquisti online, oppure presso gli store fisici.

Per le attivazioni che avverranno entro il 28 aprile 2022, si riceverà un buono regalo del valore di 100 euro. Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei vantaggi di ING Direct.

2. Conto corrente online My Genius di UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

3. Conto corrente online Widiba

Il conto corrente online proposto dalla banca digitale Widiba prevede il canone a zero spese per i primi 12 mesi: sarà comunque possibile azzerare il costo di gestione (pari a 3 euro al mese) rispettando alcuni requisiti.

Per esempio:

per i giovani con meno di 30 anni, il conto è gratuito;

chi accredita la pensione o lo stipendio, pagherà 1 euro in meno al mese, quindi un canone pari a 2 euro;

si pagherà 1 euro in meno al mese nel caso di patrimonio complessivo pari a 25.000 euro;

ci sarà uno sconto di 2 euro al mese se si hanno 10.000 euro investiti nel risparmio gestito;

si pagherà 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato.

Ci sceglie il conto corrente Widiba per pensionati, potrà:

aprire il conto in 5 minuti con il riconoscimento via webcam​ o SPID

avere a propria disposizione la carta di debito, la PEC e la firma digitale incluse e gratuite​;

trasferire un eventuale vecchio conto e tutte le operazioni collegate (quali stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online, grazie al servizio di portabilità WidiExpress,

Clicca sul link per saperne di più e approfittare del risparmio di Widiba

4. Conto per pensionati Tinaba

Tinaba permette di aprire disporre un conto corrente a costo zero con il quale si potrà:

utilizzare una carta MasterCard prepagata senza canone e costo di attivazione, la quale potrà essere ricaricata direttamente dal conto al quale è collegata;

trasferire denaro tramite app, fare acquisti online, pagare le utenze.

Gestire le proprie finanze personali – pensione compresa – diventerà davvero molto semplice. Chi sceglie Tinaba potrà usufruire della gratuità di:

registrazione;

costo del canone mensile;

imposta di bollo;

ricarica del conto;

trasferimenti di denaro;

bonifici.

Per quanto riguarda la carta MasterCard, che si riceverà direttamente a casa propria senza dover pagare delle spese aggiuntive, i primi 24 prelievi all’anno sono gratuiti, mentre per i successivi è prevista una commissione pari a 2 euro per singolo prelievo. I prelievi presso gli ATM fuori Ue, invece, hanno un costo fisso pari a 4 euro.

I massimali previsti sono:

5.000 euro per singolo bonifico;

10.000 euro al giorno per i bonifici in uscita.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare del risparmio di Tinaba

