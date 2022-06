Pensione di luglio 2022: quando arriva l'accredito

La pensione di luglio quando viene pagata ? Ecco il possibile calendario delle pensioni per i soggetti che la ritirano in contanti alla Posta e cosa sapere nel caso in cui si fosse obbligati a riceverla su un conto corrente (ovvero per gli importi superiori a 1.000 euro).

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quando verrà pagata la pensione di luglio? Nel caso in cui si ricevesse la pensione con addebito diretto su conto corrente, l’importo del trattamento pensionistico si riceverà il primo giorno bancabile del mese, ovvero venerdì 1° luglio.

Le date di luglio non sono state ancora definite, ma sulla base di quello che è successo nei mesi scorsi, si ipotizza:

la tradizionale suddivisione in giorni della settimana, in base alla lettera del cognome;

l’erogazione degli importi tra la fine di giugno e i primi di luglio, in modo tale da evitare il sovraffollamento degli uffici postali a inizio mese.

Riportiamo il calendario delle pensioni di giugno 2022 in modo tale da avere un’idea di come potrebbero essere suddivisi i pagamenti delle pensioni di luglio 2022.

Calendario pagamento pensione giugno 2022 Giorno di ritiro in contanti Mercoledì 1° giugno Cognomi dalla A alla B Venerdì 3 giugno Cognomi dalla C alla D Sabato 4 giugno Cognomi dalla E alla K Lunedì 6 giugno Cognomi dalla L alla O Martedì 7 giugno Cognomi dalla P alla R; Mercoledì 8 giugno Cognomi dalla S alla Z

Come si evince dalla tabella sopra, i pagamenti sono stati suddivisi in 6 giorni consecutivi, partendo dai cognomi che iniziano con la lettera A fino a quelli che terminano con la lettera Z.

Cosa sono i conti correnti per pensionati

Non sono tanti i pensionati che hanno scelto di aprire un conto corrente sul quale ricevere la pensione: molti lo considerano infatti costoso, quindi lo evitano. Tuttavia, esiste una soluzione semplice da attivare e con la quale i soldi della pensione non andranno incontro a erosione.

Si tratta del cosiddetto conto corrente per pensionati, ovvero un conto corrente online a zero spese, sul quale ricevere ogni mese la propria pensione, senza dover sostenere spese aggiuntive per il suo mantenimento.

Scopri qui i migliori conti per pensionati»

Quali sono i motivi per i quali sceglierne uno? Intanto sono facili da usare e permettono (anche a un pensionato) di poter controllare il proprio conto corrente – in questo caso specifico di verificare di aver ricevuto l’importo della pensione – in qualsiasi momento e in totale autonomia.

Si possono gestire:

utilizzando un computer, quindi effettuando l’accesso alla propria area personale tramite username e password;

da cellulare: basterà scaricare l’applicazione legata al conto, che è gratuita, e accedervi utilizzando le stesse credenziali che si possono usare da PC.

Un conto corrente per pensionati permette poi di accedere ad altre funzioni, come per esempio i bonifici online gratuiti (utili, per esempio, se si vuole fare un regalo a un nipotino) oppure i prelievi di contante gratuiti anche presso gli ATM di altre banche.

Tra i migliori conti correnti tra i quali scegliere ci sono:

Crédit Agricole; Banca Mediolanum; Widiba; Tinaba; Webank.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e perché potrebbero essere convenienti.

1. Conto corrente per pensionati Crédit Agricole

L’istituto di credito tradizionale Crédit Agricole, conosciuto per la sua solidità e robustezza, permette di aprire anche un conto corrente online con canone gratuito, con inclusa una carta di debito MasterCard da poter utilizzare per gli acquisti in tutto il mondo.

Si tratta di un conto online a zero spese che comprende:

la gestione totale da remoto, grazie ai servizi di Internet e mobile banking, ovvero la possibilità di utilizzare il conto corrente senza andare in banca, direttamente dal proprio computer o cellulare;

i bonifici SEPA gratuiti, in particolare quelli online.

Per quanto riguarda, invece, i bonifici istantanei, è prevista una commissione minima di 90 centesimi a bonifico, con l’applicazione di una percentuale dello 0,05%. I bonifici allo sportello, invece, sono poco convenienti, in quanto hanno un costo pari a 6 euro.

Annunci Google

Tra i vantaggi di questo conto online, che anche un pensionato potrà imparare a gestire in pochissimo tempo e in totale autonomia, c’è anche la possibilità di poter richiedere la carta di credito Nexi Classic, al costo di 40,99 euro all’anno.

Clicca sul link in basso per saperne di più

Scopri qui il Conto Crédit Agricole »

2. Conto corrente per pensionati SelfyConto di Banca Mediolanum

Le caratteristiche del conto corrente online SelfyConto sono le seguenti:

canone a zero spese per tutti per i primi 12 mesi; il canone sarà poi di 3,75 euro al mese ma resterà azzerato per gli Under 30 e potrà essere azzerato dagli Over 30 sottoscrivendo un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione o ancora se il cliente è titolare di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro,

gestione totale online;

carta di debito gratuita e prelievi senza commissioni presso tutti gli sportelli automatici in zona euro.

Tra le sue caratteristiche, ricordiamo che le operazioni bancarie sono semplici e veloci. Grazie all’app Mediolanum sarà infatti possibile disporre pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini con una foto. Si potrà inoltre verificare l’andamento di entrate, uscite e tutte le movimentazioni della carta di pagamento associata. Il conto si potrà gestire interamente da remoto e offrirà anche una piattaforma interna per fare trading online, quindi per operare sui mercati mondiali in tempo reale, investendo su azioni, ETF, fondi e titoli di Stato.

Scopri qui SelfyConto di Banca Mediolanum »

3. Conto corrente per pensionati Widiba

Widiba offre un conto corrente online gratuito che prende il nome di Widiba Start: il canone è a costo zero per i primi 12 mesi e include la ricezione della carta di debito MasterCard. Include anche i bonifici online e i prelievi presso qualsiasi ATM, per importi superiori ai 100 euro.

È bene ricordare che:

per le attivazioni che avverranno entro il 15 giugno 2022, il canone sarà gratuito per i primi 6 mesi;

per non pagare il conto nei 6 mesi successivi, si dovrà attivare la carta di debito gratuita effettuando 3 pagamenti di qualsiasi importo con Apple Pay o Google Pay, entro 60 giorni di tempo dall’apertura del conto

successivamente è previsto un canone trimestrale di 3 euro con possibilità di riduzione o azzeramento rispettando alcune condizioni fissate dalla banca (sempre gratuito per gli under 30, sconti in caso di accredito di stipendio/pensione o di investimenti con la banca)

Il conto Widiba permette di:

aprire il conto in 5 minuti con il riconoscimento via webcam​ o SPID

avere a propria disposizione la carta di debito, la PEC e la firma digitale incluse e gratuite​;

trasferire un eventuale vecchio conto e tutte le operazioni collegate (quali stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online.

Scopri qui il Conto Widiba »

4. Conto Tinaba

Tinaba è conto corrente a zero spese che non prevede né l’imposta di bollo né il canone mensile di gestione. Ha IBAN italiano e include una carta ricaricabile appartenente al circuito MasterCard. Il conto potrà essere gestito direttamente tramite la comoda applicazione dedicata, con la quale sarà possibile effettuare pagamenti, monitorare l’accredito della pensione e le proprie movimentazioni, fare ricariche telefoniche e molto altro ancora.

Attivarlo è davvero molto semplice in quanto:

si dovrà scaricare gratuitamente l’app di Tinaba sul telefono ed effettuare la registrazione;

si potrà utilizzare fin da subito, direttamente dal cellulare;

si riceverà la carta gratuita, direttamente a casa, e la si potrà ricaricare in qualsiasi momento e in modo gratuito, direttamente dal conto.

Scopri qui il Conto Tinaba »



5. Conto corrente per pensionati Webank

Webank propone un conto corrente online a zero spese che potrà essere aperto anche da un pensionato per la ricezione della pensione mensile. Si caratterizza per:

un accesso facile e veloce, anche da app;

una gestione completa e intuitiva;

la possibilità di gestire risparmi e investimenti.

Al conto Webank è associata la carta di debito internazionale con canone gratuito, che si può utilizzare sia con il circuito Bancomat, PagoBancomat, Maestro e senza commissioni in area euro. Permette di pagare anche in modalità contactless, anche tramite Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.

Scopri qui il Conto Webank »

« notizia precedente Miglior conto deposito di Giugno 2022: le offerte con i rendimenti più alti