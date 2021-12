Pay&Plan conto BBVA: come pagare a rate gli acquisti

Un regalo per i parenti, un pensierino per gli amici più importanti e poi il cenone, oltre a tutte le bollette invernali – che visti gli aumenti rischiano di essere abbastanza elevate – e il tuo budget si assottiglia sempre di più. Per non alleggerire troppo il tuo conto corrente puoi sfruttare però i servizi di rateizzazione degli acquisti.

Uno dei conti che propone più di una soluzione che ti permetterà di non preoccuparti di spese impreviste è il nuovo BBVA proposto dall’istituto spagnolo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Questa banca ha lanciato da qualche mese la sua proposta di conto corrente per privati in Italia e lo ha fatto con un prodotto virtuale che potrai gestire solo tramite app e sito.

In questa guida SOStariffe.it ti illustreremo i costi e le condizioni per poter aprire il conto BBVA e per utilizzare i servizi per pagare a rate i tuoi acquisti, ma non solo.

Come aprire il conto BBVA

Innanzitutto ecco quali sono i requisiti che vengono richiesti ai nuovi clienti che vogliano aprire questo conto e che vogliano poter accedere a Pay&Plan, l’opzione di rateizzazione di BBVA.

Puoi sottoscrivere il contratto con la banca spagnola se hai compiuto almeno 18 anni, sei residente in Italia e se hai uno smartphone compatibile con l’applicazione che servirà per poter gestire ogni servizio e aspetto della tua offerta. Per concludere correttamente la procedura di attivazione dovrai avere uno di questi documento a portata di mano:

passaporto italiano

carta d’identità

patente di guida

tessera sanitaria italiana

Apri ora il conto corrente BBVA »

L’offerta BBVA, conto a canone zero

La promozione per chi apre il conto corrente BBVA questo mese prevede diversi vantaggi, innanzitutto la banca azzera i costi del canone per il primo anno e offre anche il Gran Cashback come bonus di benvenuto.

Con l’attivazione del conto in automatico i clienti riceveranno il rimborso del 10% delle somme spese per i loro acquisti nel primo mese (fino ad un importo massimo di 500 euro). La promozione ti garantirà poi l’1% di cashback per il primo anno dall’apertura del conto.

Potrai avere il rimborso di tutte le somme spese con le carta BBVA, non saranno invece conteggiati gli importi che utilizzerai sul tuo conto PayPal, per scommesse e giochi o effettuando bonifici o pagamenti bancari. Non avrai bisogno di registrarti o di seguire delle procedure per attivare il servizio, questa opzione sarà automaticamente attiva con la registrazione del tuo conto e della carta.

Le condizioni per operare sul conto corrente e con la carta sono:

prelievi senza commissioni

bonifici online gratuiti fino a 1000 euro se istantanei e fino a 6000 euro se ordinari

assicurazione furto ATM fino a 500 euro

prelievi in Italia e in UE gratuiti se superiori a 100 euro, altrimenti commissione di 2 euro

servizio di domiciliazione e addebito bollette

nessuna commissione per spese in valuta straniera

Scopri le condizioni del conto corrente BBVA »

Pay&Plan per rateizzare i pagamenti e gli altri servizi

Sono diversi i servizi che ti permetteranno di pagare a rate i tuoi acquisti, di organizzare le tue spese e di accedere a fondi per le tue emergenze. Le 4 funzioni più importanti sono

Play&Plan per rateizzare i tuoi acquisti

Accredito stipendio o pensione

Salvadanaio

Programma il tuo conto

Quando fai un acquisto puoi richiedere di attivare il Pay&Plan, questa è l’opzione che ti consentirà di rateizzare la spesa sostenuta. Nella lista dei movimenti online vedrai che alcuni importi ti appariranno evidenziati perché la banca ti comunica che puoi decidere di spezzettare quei pagamenti. Puoi richiedere la rateizzazione anche dopo aver effettuata la spesa. Con Pay&Plan infatti sarà la banca a coprire il costo dell’acquisto e tu avrai maggiore disponibilità sul tuo saldo, ma dovrai poi rimborsare gli importi con gli interessi.

La funzione è disponibile per un massimo di 5 acquisti in 90 giorni e sono previsti delle precide commissioni sul servizio che dipendono dall’importo da coprire e dal numero di rate che chiederai per rimborsare le somme. Non potrai attivare Pay&Plan per meno di 50 euro e il numero minimo di rate è pari a 3 rate. Se richiedi di rateizzare un acquisto da 50 euro in 3 rate spenderai come costo di servizio 0,50 euro, con una spesa da 250 euro da restituire in 3 rate la commissione sarà di 3 euro e potrà arrivare a 15 euro se in 3 tranche rimborserai 1.500 euro.

I costi saranno proporzionati anche al numero di rate, il servizio ti costerà 60 euro se programmerai la restituzione di 1.500 euro (somma massima che puoi rateizzare) in 10 rate.

Non potrai attivare questa funzione quando effettuerai una di queste spese:

servizi finanziari o bancari

acquisto di criptovalute o pagamenti in criptovalute

scommesse e gioco d’azzardo

rate, mutui e pagamenti a società recupero crediti

prelievi contanti

Anticipo stipendio

Devi assolutamente fare una spesa ma il tuo stipendio non è ancora stato accreditato? Con BBVA la banca ti consente di richiedere un anticipo sulla busta paga quando ne hai bisogno. L’importo disponibile con questo servizio è al massimo di 1.500 euro, ma la soglia potrebbe subire variazioni in base al tuo stipendio reale.

Il meccanismo dell’anticipo sullo stipendio è semplice, fai richiesta tramite l’app per ottenere una somma prima che la busta paga ti venga accreditata. Il costo del servizio dipenderà anche in questo caso da quanto chiedi e quanti giorni in anticipo. Per esempio se vuoi il massimo, quindi 1.500 euro, ma i giorni che mancano al pagamento del tuo stipendio sono tra 3 e 5 l’anticipo ti costerà 1 euro. Il numero massimo di giorni in cui potrai richiedere somme in anticipo è 115 giorni, in questo caso e se chiederai 1.500 euro avrai una commissioni di 5 euro da pagare.

Programma e organizza i tuoi risparmi

Salvadanaio è un servizio che ti permetterà di risparmia con piccoli accrediti e senza grandi rinunce. Potrai attivare diverse opzioni a costo zero, puoi spostare somme dal conto principale con addebiti mensili, trimestrali o con cadenze programmate.

Avrai anche la possibilità di impostare un tetto massimo oltre il quale non vuoi che vada il tuo conto BBVA (in genere sono i 5.000 euro di giacenza che ti garantiscono di non pagare l’imposta di bollo) spostando somme su Salvadanaio, oppure al contrario non vuoi che il conto scenda al di sotto di un certo importo il movimento in questo caso sarà contrario.

Per programmare il tuo risparmio potrai pianificare tramite app che parte del tuo stipendio venga subito dirottata su Salvadanaio o puoi attivare Arrotonda acquisti, quando un conto non sarà intero la differenza sarà automaticamente inserita nel conto Salvadanaio.

Come strumento utile per chi ha difficoltà a risparmiare c’è anche Programma il tuo conto, questa funzione ti permette di personalizzare le tue regole e di fissarti degli obiettivi. Puoi ad esempio avere come progetto l’acquisto di un nuovo elettrodomestico o di un dispositivo per il tuo lavoro, fissa l’importo che ti interessa e poi scegli di destinare a questo obiettivo una piccola somma tutti i mesi.

BBVA è un conto corrente conveniente?

Stai tentando di capire se i servizi descritti e i costi applicati sono convenienti e se il conto BBVA sia il migliore per le tue esigenze? Puoi avere un supporto in questa tua analisi dal comparatore di SOStariffe.it, questo strumento è progettato per confrontare le offerte per conti correnti e carte (ma non solo) e ti restituisce delle schede sintetiche che descrivono le caratteristiche di ogni prodotto.

Puoi utilizzare il servizio gratuitamente per mettere a paragone BBVA con altri conti a zero spese e potrai vedere se offre condizioni più o meno vantaggiose rispetto ad altra soluzioni.

Trova il tuo conto corrente »

Supporto clienti BBVA

Se hai deciso di aprire il conto BBVA, eccoti alcune consigli utili su come ottenere assistenza quando ne avrai necessità. Per evitare lunghe attese telefoniche innanzitutto quando avrai necessità di informazioni sui principali servizi cerca prima tra le Domande frequenti sul sito. Un altro documento fondamentale da leggere – sarebbe il caso che tu lo scaricassi prima di firmare il contratto – è il Foglio informativo, si tratta di poche pagine che racchiudono tutti i costi e le condizioni dei servizi associati al conto.

Puoi poi utilizzare l’app e l’Area personale, c’è un’apposita funzione che si chiama Miei messaggi tramite questa sezione hai la possibilità di inoltrare le tue domande e di conservare le risposte degli operatori. Se non hai fretta è il sistema più pratico per comunicare con la tua banca.

Quando potrai hai necessità di contattare un operatore, ecco quali sono i numeri (attivi 24 ore su 24/7 giorni su 7).

numero verde 800.172.639 per chiamate dall’Italia

+39.02.30301081 se telefoni dall’estero