Passare da Iliad a Kena Mobile: le migliori tariffe di fine ottobre 2019

Kena Mobile è l’operatore low cost che fa capo a TIM e con cui il gestore di telefonia mobile cerca di non perdere troppo terreno rispetto a Iliad, ho. mobile e gli operatori virtuali. Nel 2018 il lancio di questa nuova società e delle sue tariffe, stando ai dati riportati nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TIM si è confermato leader del mercato di telefonia mobile nel giugno del 2019 con il 30.4% del totale delle sim, se si passa ad analizzare i dati sulle sole schede human (quindi quelle che consentono traffico voce e dati) il primo operatore è risultato il duo Wind Tre che, grazie alla loro fusione, hanno il 31.5% delle quote di questo mercato.

Il dato che però meglio di altri mostra come l’operazione Kena sia stata una strategia vincente. Si tratta di uno stralcio del rapporto Agcom che riporta le statistiche sulla portabilità del numero. TIM infatti è stato l’operatore che complessivamente tra nuovi clienti acquisiti e quelli persi ha mantenuto il maggior equilibrio rispetto ai concorrenti, le linee in uscita infatti sono state il 25.2% e quelle in entrata sono state il 22.2% (in termini assoluti si tratta di uno scarto di circa 500 mila clienti). Nelle misurazioni di TIM sono inclusi anche i contratti di Kena.

Soluzioni più vantaggiose per chi passa da Iliad a Kena

Kena offre ai clienti delle tariffe speciali dedicate a chi chieda la portabilità da diversi MVNO. In particolare c’è un piano appositamente studiato per i clienti che cambino operatore da Iliad a Kena mobile. Ecco qual è l’offerta per gli utenti Iliad che chiedano la portabilità verso l’altro operatore virtuale.

1. Kena Flash a 5.99€

Il concorrente principale della società low cost di Tim è senza dubbio Iliad e a dimostrarlo è questa proposta di win back che punta palesemente a recuperare i clienti di TIM fuoriusciti in favore di Iliad. L’offerta di cui stiamo parlando è Flash di Kena. A 5.99€ i consumatori Iliad che passeranno con Kena avranno:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

70 GB per navigare in 4G (velocità di download 30 Mbit/s)

per navigare in 4G (velocità di download 30 Mbit/s) Hotspot

Con le promozioni dell’operatore quando si esaurisce il bundle dati sia in Italia che all’estero si potrà continuare a navigare e la tariffa applicata sarà di 0.0054€ a MB con scatti anticipati da 50 MB (0.50€). Per evitare che gli utenti terminino il traffico dati e si trovino inaspettatamente e spendere diversi € indesiderati, Kena invierà un sms di allerta quando si consumerà l’80% del traffico internet compreso nel pacchetto.

I limiti per chiamate e traffico sms

Kena, come è ormai prassi comune tra gli operatori che propongono dei piani con traffico voce e sms illimitati, pone delle condizioni rispetto all’uso corretto delle offerte da parte degli utenti privati. Questi piani infatti sono pensati per un uso personale e non possono essere venduti come soluzioni aziendali e business ne usati per scopi diversi. Per non disattendere le condizioni di “buona fede e correttezza” nel contratto Kena agli articoli 10 e 11 di pone i seguenti limiti:

traffico giornaliero in uscita non superiore a 250 minuti e/o 100 SMS

traffico mensile uscente non deve superare i 2.000 minuti e/o 1.000 SMS

rapporto tra traffico voce e SMS giornaliero totale in uscita e traffico voce e SMS giornaliero ricevuto non superiore a 3

2. Kena 8.99€

Altro piano che può essere attivato da clienti con vecchi piani Iliad, oppure ho. mobile e altri operatori virtuali. Gli unici utenti che non potranno chiedere il passaggio a Kena a queste condizioni sono quelli che provengono da Rabona, Noitel, Nextus.

L’indiscutibile punto di forza delle proposte di questo operatore è la qualità della linea a cui si appoggia. Kena infatti propone una navigazione sulle reti più stabili e veloci d’Italia, quelle di TIM per l’appunto a dei prezzi da outlet.

Questo secondo piano prevede un canone mensile da 8.99€ che include:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Sms illimitati

4 GB da utilizzare in UE

50 GB per navigare in 4G (velocità di download 30 Mbit/s)

per navigare in 4G (velocità di download 30 Mbit/s) Hotspot

Un’altra caratteristica che tutte le tariffe Kena mobile hanno in comune è il sistema di rinnovo a data certa. Questo metodo implica che ogni mese la vostra offerta si rinnoverà nello stesso giorno dell’attivazione. I rinnovi totali in un anno con questo sistema sono quindi 12. La differenza con il sistema dei 30 giorni è che con il rinnovo a data certa saranno coperti tutti e 365 i giorni dell’anno, mentre con l’altro metodo si arriva solo a 360.

Kena Base

Da contratto è specificato come gli utenti non dovranno far trascorre più di 4 ore dall’orario previsto per la riattivazione del piano. Qualora non si provveda a ricaricare la sim per tempo sarà applicata la tariffa Kena Base. Questo piano prevede che le chiamate verso fissi e nazionali costino 0.35€ al minuto, messaggi a 0.25€, MMS a 1.20 €, internet a 0.50€ ogni 50 MB.

Nel caso la vostra offerta venga sospesa non si potrà neanche navigare se prima non si provveda a sbloccare l’accesso alla rete inviando un sms al 40543711 con scritto Internet On per chi sia in Italia, mentre dall’estero (solo in Europa) il numero a cui inviare il messaggio sarà il +393505999990.

Negli sms gratuiti compresi nei piani Kena non sono inclusi quelli a pagamento, come ad esempio i messaggi delle informazioni bancarie. Gli sms legati a questo tipo di servizi saranno tariffati secondo quanto previsto da Kena Base, quindi 0.25€ a sms.

Tra le soluzioni proposte da Kena ci sarebbe anche un’altra offerta attivabili al momento in tutto e per tutto uguale al piano da 8.99€. Il costo di questa terza opzione sarebbe di 13.99€, ma non è conveniente per i clienti Iliad che hanno due piani scontati a loro dedicati.

Servizi e costi extra

Kena consente di verificare l’attivazione o il rinnovo del proprio piano sia tramite l’App che sul sito oppure contattando il servizio clienti al 40181.

Diversi servizi comunemente inclusi nei piani degli operatori tradizionali sono tra gli extra a pagamento con tutte le offerte Kena. Ad esempio se si vuole utilizzare la Segreteria telefonica per ogni ascolto si pagheranno 0.35 € al minuto come previsto dal Kena Base. Il numero da chiamare in questi casi per accedere alla casella dei messaggi vocali è il 41181.

La disattivazione dei numeri a pagamenti (199 o 899) non viene fatta in automatico dall’operatore, ogni utente quindi si dovrà premurare di richiedere che le chiamate verso questi contatti siano bloccate. L’operazione può essere richiesta al Servizio clienti al 181.

Come recedere dalle offerte Kena

Nei primi 14 dalla sottoscrizione, se vi doveste rendere conto che questo operatore non fa per voi potrete recedere senza paura di costi o penali. Con il contratti Kena non sono previste sanzioni neanche se si superano i 14 giorni, sarà solo un pochino differente la burocrazia da seguire.

In verità cambierà solo il modulo da inviare all’operatore per disattivare il servizio. Nel primo caso si dovrà scaricare e compilare il documento per il recesso, nel secondo la comunicazione dovrà esplicitare che si intende cessare il rapporto con Noverca che è la società che gestisce Kena per conto di TIM.

Per poter attuare il diritto di recesso potrete:

inviare una mail a assistenzaclienti@kenamobile.it oppure a recesso@kenamobile.it

un fax al numero 800.181.181

compilare il modulo Cessazione prepagato che potrete richiedere nei punti Kena Mobile oppure online

una lettera raccomandata A.R. all’indirizzo Noverca s.r.l., Via della Valle dei Fontanili 29, 00168 Roma

In tutti i casi sarà richiesto di indicare i dati anagrafici dell’intestatario del numero e una copia del documento di identità in corso di validità. Se con la promozione è stato anche acquistato un device si dovrà provvedere alla restituzione (entro 15 giorni) presso i magazzini Noverca. L’indirizzo a cui far pervenire il prodotto è Ceva Logistics, Via Ardeatina km 22,400 – 00071 Santa Palomba (RM. Non andranno riconsegnati solo prodotti accessori, ma anche la sim acquistata con l’offerta.

Se nessuna delle proposte di Kena esposte in questa pagina è quella giusta per le vostre esigenze potrete confrontare anche le offerte più convenienti degli altri operatori usando il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento, impostando le caratteristiche della tariffa che preferite, analizzerà per voi i piani al momento attivabili e vi mostrerà quali sono.

