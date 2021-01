Passare a Iliad: la guida delle offerte di Gennaio 2021

Restano solo pochi giorni per attivare la prima offerta Iliad 5G, si tratta di una tariffa con 70 Giga, minuti e sms illimitati da 9,99 euro. Chi vuole passare a Iliad può contare su pacchetti a prezzo fisso per sempre, ecco una guida completa alle migliori promozioni per chi richiedere la portabilità del proprio numero per il gestore francese

A Dicembre avevamo annunciato un imminente arrivo delle offerte 5G di Iliad, ed ecco che possiamo ufficialmente confermare che è stata lanciata la prima promozione dell’operatore francese per navigare con la nuova rete più veloce. Le indiscrezioni circolate il mese scorso sono state poi confermate con l’arrivo nel catalogo del gestore della promozione Flash 70.

Questa offerta potrebbe portare Iliad a battere nuovi record. Dal suo ingresso in Italia questo operatore è riuscito a crearsi uno spazio importante nel mercato di telefonia mobile, e cresce tra gli utenti la speranza che entro il 2021 siano rese disponibili le prime promozioni di rete fissa (questo scenario sembra più improbabile, anche se c’è stata un’accelerazione).

Dal 2018 ad oggi ha raggiunto quota 6.8 milioni di sim attivate. Secondo il report dell’Agcom (Autorità garante per le comunicazioni) ,solo tra Giugno 2019 e lo stesso mese 2020 il gestore ha acquisito un 2,4% di clienti in più nel Paese. La quota di mercato conquistata da Iliad considerando le sim human è arrivata all’8% (+3,3% in un anno). L’arrivo del 5G potrebbe portare ad ulteriori incrementi entro il primo trimestre di questo 2021.

La nuova rete 5G e Flash

Stando alle attuali notizie, Iliad non ha previsto la possibilità per i vecchi clienti di accedere alla rete a 5G con le offerte già attive. Dato che questo gestore non prevede un sistema per poter cambiare offerta essendo già clienti Iliad chi vorrà passare alla nuova linea più veloce dovrà per forza acquistare una sim e chiedere la portabilità del precedente numero.

Per il momento per passare a Iliad e avere il 5G è necessario attivare l’offerta Flash 70, questa promozione ha un costo mensile di 9,99 euro al mese (più 9,99 euro di attivazione). Il piano può essere acquistato solo fino al 21 Gennaio 2021 e include:

70 Giga per navigare in 5G o in 4G/4G+ in base alla copertura

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

chiamate e sms illimitati in UE

6 Giga per connettersi in roaming

minuti per chiamare mobili e fissi internazionali

Come per tutti i pacchetti proposti da questo gestore, anche questa offerta comprende la possibilità di utilizzare gratuitamente i servizi di segreteria telefonica, l’opzione Mi richiami e il controllo del credito residuo.

La massima velocità di connessione che i clienti potranno raggiungere con la nuova rete Iliad è di 855 Mbit/s in download. Questa tecnologia per chi acquista il piano Flash 70 sarà disponibile solo nelle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Ecco come attivare Flash 70 »

I telefoni 5G compatibili

Chi decide di attivare l’offerta 5G di Iliad dovrà anche dotarsi di uno smartphone compatibile, il gestore tra le altre informazioni descrittive della promozione ha inserito anche un elenco dei cellulari adatti a navigare con la sua rete più veloce. I modelli ritenuti compatibili sono:

Oppo Reno 4 5G

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Neo

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Xiaomi MI 10 T Lite 5G

Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 10 T

Xiaomi MI 10 T Pro

Xiaomi MI 10 Pro

Le promozioni per passare a Iliad

Ci sono anche altre promozioni molto convenienti con Iliad, anche se non danno la possibilità di sfruttare la rete 5G. Si tratta dei piani abituali offerti da questo gestore:

Giga 50

Giga 40

Voce

Scopri Iliad e le sue tariffe »

Ecco quali sono i servizi e i costi proposti da ciascuna di queste tariffe.

1. Iliad Giga 50

La più popolare tra le offerte di Iliad resta questo pacchetto Giga 50. Il canone richiesto dal gestore è di 7,99 euro, per il primo mese si dovrà anche pagare la spesa di 9,99 euro per la sim Iliad. Nel costo mensile sono inclusi:

50 Giga per navigare in 4G o in 4G+

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani

sms illimitati verso numeri italiani

minuti e sms illimitati validi in UE

4 Giga per navigare in roaming di UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, sono comprese 60 destinazioni in Europa e nel mondo (come USA e Canada)

Se l’utente terminerà il bundle dati prima del rinnovo dell’offerta potrà continuare a navigare, la tariffa extra soglia è di 0,90 euro per 100 Mega. In tutte le promozioni mobile di Iliad sono compresi, senza alcun costo aggiuntivo, anche i servizi Mi richiami, il controllo gratuito del credito, la segreteria telefonica o visiva ed è possibile condividere la connessione tramite Hotspot.

Cliccando sul pulsante qui in basso si potranno ottenere, senza impegno d’acquisto, ulteriori informazioni sulla promozione Giga 50 di Iliad o sugli altri piani dell’operatore.

Attiva Giga 50 »

2. Giga 40

Per chi vuole spendere un po’ di meno ed è certo di non aver bisogno di 50 Giga al mese, una buona alternativa può essere Giga 40 il piano da 6,99 euro di Iliad. Questa promozione offre ai clienti che la attivano (pagando 9,99 euro la sim):

40 Giga per navigare in 4G o in 4G+

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia

sms senza limiti verso numeri italiani

minuti e sms illimitati validi in UE

4 Giga per navigare in roaming UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, compresi USA e Canada

3. Iliad Voce

L’ultimo piano al momento disponibile nel catalogo delle tariffe Iliad attivabili è Voce. Chi sottoscrive questa offerta vuole spendere poco e non ha necessità di connettersi di frequente, in genere sono persone che usa il cellulare per ricevere e fare telefonate. Il canone richiesto per questa tariffa è di 4,99 euro al mese e la promozione offre:

40 Mega per navigare alla massima velocità (sempre con reti 4G o 4G+)

minuti e sms illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia

minuti e sms senza limiti in UE

40 Mega per navigare in roaming UE

Come per tutte le tariffe di Iliad, nel canone sono già inclusi i servizi di segreteria, la funzione Mi richiami e la portabilità del vecchio numero.Per attivare questa offerta o chiedere qualche chiarimento sul procedimento di acquisto del pacchetto potete cliccare qui in basso.

Scopri Iliad Voce »

Non confondere Iliad con i MVNO

L’operatore francese viene spesso, in modo errato, associato ai gestori virtuali, a far cadere facilmente in errore i clienti sono i prezzi decisamente bassi delle offerte proposte e le condizioni dei piani di Iliad. Il provider arrivato in Italia da un paio di anni è in realtà un gestore tradizionale.

La differenza tra MVNO e operatori come Iliad o Vodafone sta nelle reti utilizzate. I gestori tradizionali hanno delle infrastrutture di rete di proprietà, quindi in genere hanno costi maggiori da sostenere ma offrono anche servizi migliori. I provider virtuali invece stringono contratti e sfruttano le reti degli altri operatori, ma spesso impongono delle forti limitazioni rispetto alle velocità di navigazione accessibili.

Oltre all’economicità delle offerte, c’è anche un’altra caratteristica di Iliad che trae in inganno i clienti meno attenti. L’operatore francese ha stretto un accordo di ran sharing della rete WindTre per poter assicurare la copertura di tutto il territorio nazionale. Questo patto però non ha le stesse condizioni di quelli degli operatori virtuali, inoltre Iliad sta lavorando per costruire la propria rete di infrastrutture in Italia. Secondo il progetto di espansione, entro il 2024 saranno ultimati e attivati fino a 12 mila siti.

Come passare a Iliad, documenti e punti vendita

Per passare alle promozioni Iliad un utente deve collegarsi al sito del gestore o recarsi negli Store o ai Corner (sono le macchinette automatiche posizionate nei centri commerciali). Per procedere all’attivazione di una delle offerte descritte nella guida saranno necessari: un documento di identità, la tessera sanitaria (o il codice fiscale), il seriale della precedente sim. L’ultimo elemento, per chi ancora non lo sapesse, è un codice numerico che si trova sulla sim. Questo dato è necessario per poter conservare il proprio numero di telefono ed è effettuare la portabilità del servizio.

Il processo di attivazione di un’offerta Iliad è abbastanza semplice, ma si differenzia il base al mezzo che si sceglie per sottoscrivere la promozione. Il primo passo per chi si reca negli Store o presso i Corner è di richiedere al sistema automatizzato del totem l’offerta che vi interessa. Si dovranno poi seguire le istruzioni a video fornite dalla macchina: inserire i dati personali, richiedere o meno la portabilità, associare all’offerta un metodo di pagamento (carta di credito o debito).

Il secondo step è procedere alla registrazione di un video che serve come testimonianza delle vostra volontà di passare a Iliad e per il riconoscimento dell’identità. Infine si dovranno accettare le condizioni contrattuali e ritirare la ricevuta di pagamento e la sim. Il passaggio avviene di solito entro 48 ore lavorative, in ogni caso il gestore vi informerà con un sms. In fase di registrazione del profilo Iliad vi richiederà anche una mail a cui saranno inviate le credenziali per accedere alla propria Area personale Iliad, da questa pagina sarà anche possibile seguire l’andamento dell’attivazione del pacchetto scelto.

L’unica differenza per coloro che decidono di passare alle offerte del gestore francese tramite il sito è il procedimento di riconoscimento del nuovo cliente. Per poter verificare l’identità Iliad propone due strade, la video chiamata o la registrazione di un video oppure la verifica dell’identità tramite il corriere che co