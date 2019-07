Passare a Iliad conviene? Le offerte di Luglio 2019

Tim, Keena, Vodafone, Ho. Mobile stanno proponendo offerte di rientro per i clienti che hanno scelto Iliad, anche il gestore francese sta ritoccando le proprie promozioni per non rischiare di perdere gli utenti guadagnati e attrarne di nuovi. Le due soluzioni di Luglio sono tariffe voce e Internet

Dopo le offerte di Tim, Vodafone, Wind e Kena, solo per citare alcuni dei concorrenti più agguerriti, per tentare di riprendersi i milioni di utenti che erano passati ad Iliad, l’operatore risponde al fuoco. Le proposte lanciate dal gestore mobile virtuale sono due promozioni: una soluzione voce tutto incluso e una con 50 GB di traffico Internet.

La società francese conta 10 mila impiegati, ha più di 20 milioni di clienti in Francia ed in Italia dal 2018 ha registrato la sottoscrizione di 3 milioni e 300 mila contratti. Lo scorso anno quando ha inaugurato l’esperienza italiana ha apportato una vera rivoluzione nelle tariffe e nell’offerta di Giga per navigare online. Se la società è riuscita a sbloccare un mercato che ormai era abbastanza stabile con un vero e proprio shock con le sue offerte, adesso rischia di subire un contro esodo a causa di importanti problemi di linea.

Anche per questo Iliad risponde con Voce e Giga 50 alle proposte degli operatori che cercano di recuperare le pecorelle smarrite. Se volete confrontare il vostro piano tariffario con le migliori offerte proposte dall’operatore mobile al momento usate il comparatore di SosTariffe.it.

Le due promozioni di Iliad

Ecco nel dettaglio cosa propone Iliad in questa estate bollente per i gestori di telefonia mobile.

1. Voce a 4.99€ al mese

La prima opzione è una tariffa con minuti e sms illimitati sia in Italia che UE, con questa offerta sono inclusi solo 40MB in 4G/4G+ in Italia e altrettanti in Europa. Il costo della sim è di 9.99€, mentre non sono previsti costi di attivazione.

Come in tutte le soluzioni con traffico voce e sms senza limiti si specifica che il soggetto dovrà attenersi alle condizioni poste secondo i principi di uso lecito e corretto. Si legge negli articoli del contratto generale di servizio di Iliad che la società “può sospendere i servizi in caso di uso della SIM da parte dell’Utente che risulti fraudolento o illecito (anche con riferimento ad un livello anomalo o sproporzionato di traffico in relazione alle abitudini, alle caratteristiche o alla natura dell’Utente), o che comunque produca un danno o pregiudizio, di qualsiasi natura e tipologia, alla rete di Iliad o dei suoi operatori partner”. Non si fa uno specifico riferimento a quali siano i limiti di traffico ritenuti eccessivi da Iliad, in genere invece gli operatori danno delle indicazioni molto precise.

La tariffa base associata a questa promozione prevede.

chiamate verso i numeri fissi e mobili di tutti gli operatori a 0.28 €/minuto

sms verso i numeri di tutti gli operatori a 0.28 €/SMS

mms verso i numeri di tutti gli operatori a 0.49 €/MMS

traffico dati a 0.90 €/100 MB

I servizi inclusi con Voce di Iliad sono:

Segreteria telefonica

Mi richiami

Piano tariffario

Hotspot

Controllo Credito Residuo

Segreteria visiva

Visualizza numero chiamante

Controllo consumi

Avviso di chiamata (su occupato)

Nessuno scatto alla risposta

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50 a 7.99€ al mese

Ridotta ulteriormente la promozione che ha fatto da apripista all’ingresso di Iliad sul mercato Internet mobile italiano. L’offerta da 7.99€ vi dà diritto a 50GB in 4G/4G+, comprende anche 4GB dedicati in Europa, minuti e sms illimitati in Italia e in Europa e con minuti senza limiti anche in 60 paesi esteri (inclusi Canada e Stati Uniti).

Anche in questo caso la lista dei servizi inclusi nel piano dell’offerta è la stessa della precedente. In entrambi i casi il trasferimento di chiamata sarà a pagamento, così come i servizi premium.

Se avete problemi con una delle opzioni di Iliad potete rivolgervi al servizio clienti al 177. Si tratta di un numero gratuito per chi chiama da rete Iliad, mentre è a pagamento per gli operatori. Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, mentre sabato e domenica o nei giorni di festa il centralino risponderà dalle 9 alle 20. Qualora vi troviate all’estero il numero da contattare sarà il +39 351 8995177 (il costo della chiamata dipenderà dalla tariffa applicata dal paese in cui siete).

Potete anche contattare la compagnia inviando un fax al +39 02 30377960 (sia dall’Italia sia dall’estero) o ancora scrivendo all’indirizzo postale. Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano.

La sospensione del servizio

In caso di mancato utilizzo o di mancata ricarica del credito sulla sim Iliad per 12 mesi consecutivi, la scheda sarà disattivata. Il numero telefonico potrà essere utilizzato per riattivare un servizio per altri 12 mesi, quindi in totale dall’ultima ricarica passeranno 2 anni prima che il numero sia disabilitato senza poter essere recuperato. Allo scadere di tale termine, la sim non potrà più essere riattivata e Iliad potrà riassegnare il numero ad un altro utente.

Potete attivare le offerte di Iliad sul sito del gestore registrandovi e scegliendo il metodo di pagamento preferito. Oppure recandovi negli store potrete attivare le tariffe del gestore con i totem.

Il diritto di recesso

Le promozioni di questo gestore hanno una durata illimitata e senza vincoli in caso di recesso, non sono infatti previsti dei costi nel caso in cui l’utente decida di disattivare l’offerta. Si può recedere dal contratto inviando una raccomandata A/R Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano o una comunicazione via fax al +39 02 30377960 (sia dall’Italia sia dall’estero) con un preavviso di 1 mese. Oppure potete anche rivolgervi ai punti vendita Iliad o anche gestendo direttamente la vostra offerta dall’Area Personale del sito dell’operatore. Iliad dal momento in cui riceverà la vostra richiesta avrà 30 giorni per procedere alla disattivazione.

Se Iliad provvederà ad apportare delle modifiche ai piani che avete scelto dovrà comunicarlo ai clienti via mail, sms o sul proprio sito. Gli eventuali cambiamenti saranno effettivi dopo 30 giorni dalla data in cui verranno comunicate. Gli utenti entro il mese avranno la possibilità di interrompere il servizio recedendo dal contratto o cambiando operatore e non dovranno pagare alcun costo. Se invece non avanzeranno nessuna richiesta entro i 30 giorni, le modifiche contrattuali saranno considerate accettate.