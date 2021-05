Passaggio da Vodafone a Iliad: 5 offerte per passare a giugno 2021

Iliad è un operatore tradizionale di telefonia mobile che ha avuto un successo sempre maggiore nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese. In queste righe saranno analizzate le offerte che sarà possibile attivare nel mese di giugno 2021 nel caso in cui si volesse effettuare il passaggio da Vodafone a Iliad.

Una delle caratteristiche principali delle offerte di Iliad consiste nella possibilità di poter essere attivate non solo sui nuovi numeri, ma anche nel caso di migrazione da un altro operatore di telefonia mobile.

Quali sono le offerte mobile disponibili a giugno 2021 nel caso di passaggio da Vodafone a Iliad? Prima di procedere con la descrizione delle singole promozioni, è bene dare qualche informazione sull’operatore francese che nel corso degli ultimi anni si è fatto sempre più notare in Italia.

Le tariffe mobile di Iliad sono note per l’economicità dei prezzi a fronte di vantaggi non indifferenti, che sono perfettamente in grado di intercettare le esigenze di pubblici diversi e di adattarsi ai cambiamenti della modernità.

Iliad propone dei prezzi che non subiranno rimodulazioni o cambiamenti nel corso del tempo e questo è uno dei motivi principali per i quali sono così apprezzate dai suoi utenti e da quelli di altri operatori che, non a caso, scelgono di effettuare il passaggio a Iliad.

Le migliori offerte per chi intende passare da Vodafone a Iliad nel mese di giugno 2021 sono le seguenti:

Iliad Voce;

Iliad Giga 40;

Iliad Giga 50;

Iliad Giga 80;

Iliad Flash 120.

Di seguito saranno presentati i dettagli relativi ai loro costi e alle caratteristiche che le rendono uniche rispetto ad altre tariffe simili disponibili in commercio. Nel caso in cui si fosse interessati, si consiglia di procedere direttamente con la sottoscrizione online: bastano soli 3 minuti e si riceverà la nuova SIM Iliad direttamente a casa.

Come suggerisce il nome stesso, la tariffa Iliad Voce, disponibile al prezzo di 4,99 euro al mese, è perfetta per i clienti che sono fondamentalmente interessati alle chiamate e non sono abituati a utilizzare molto Internet dallo smartphone.

L’offerta prevede i seguenti servizi:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

40 Mega di Internet per navigare in 4G/4G+;

minuti e Giga illimitati in Europa;

40 Mega dedicati in roaming in Europa.

Sono poi attivi nell’offerta i servizi Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica e Portabilità del numero.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Iliad Voce »

2. Iliad Giga 40

Iliad Giga 40 è una promozione di tipo all inclusive che comprende un bundle di minuti, SMS e Giga mensili al costo fisso di 6,99 euro al mese.

La tariffa comprende i seguenti servizi:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

40 Giga di Internet per navigare in 4G/4G+;

minuti e Giga illimitati in Europa;

4 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni estere;

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

3. Iliad Giga 50

Iliad Giga 50 è una delle promozioni più apprezzate dai clienti Iliad che vogliono pagare poco senza rinunciare a vantaggi non indifferenti. Ha un costo fisso mensile di 7,99 euro.

Il piano comprende:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

50 Giga di Internet per navigare in 4G/4G+;

minuti e Giga illimitati in Europa;

5 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni estere;

Anche in questo caso sono compresi i servizi Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica e Portabilità del numero.

Annunci Google

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Iliad Giga 50 »

4. Iliad Giga 80

Iliad Giga 80 è una promozione davvero molto interessante, disponibile al prezzo fisso (per sempre e per davvero) di 7,99 euro al mese.

Questa soluzione tariffaria comprende:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

80 Giga di Internet per navigare in 4G/4G+;

minuti e Giga illimitati in Europa;

5 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni estere;

i servizi Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica e Portabilità del numero.

5. Iliad Flash 120

La promozione Iliad Flash 120 è un’offerta a tempo limitato, con 5G incluso, che potrà essere attivata esclusivamente nel corso dei prossimi 35 giorni.

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese, nel quale sono inclusi:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

120 Giga di Internet per navigare in 4G/4G+;

minuti e Giga illimitati in Europa;

6 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni estere.

Attualmente si tratta di una delle promozioni migliori in termini assoluti tra tutte quelle disponibili in circolazione in quanto non esiste una tariffa che, a un prezzo così basso, permette di navigare con 120 Giga di traffico mensile. Per questo motivo, per chi fosse interessato a effettuare il passaggio da Vodafone a Iliad potrebbe davvero trattarsi di una scelta vincente.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Iliad Flash 120 »

La promozione include anche i seguenti servizi gratuiti:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Passaggio da Vodafone a Iliad: tutti i vantaggi

In generale, a proposito delle offerte per la telefonia mobile di Iliad, è possibile notare come nessuna abbia un prezzo superiore ai 10 euro al mese. Nonostante questo, il traffico dati e i minuti e le chiamate, oltre che gli eventuali servizi aggiuntivi non sono semplicemente all’altezza della concorrenza, ma molto spesso la superano.

Iliad, infatti, rispetto agli operatori di tipo virtuale, è in grado di raggiungere i 150 Mbps in download. In aggiunta, è in grado di coprire il 99,6% del territorio nazionale per quel che riguarda la rete di tipo 4G/4G+.

Nel frattempo, l’operatore sta lavorando per incrementare anche la copertura della rete 5G, che è oggi disponibile in città quali Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Per questo motivo, nel caso in cui si volesse attivare Iliad Flash è bene verificare di abitare in una delle città appena elencate.

Parlando dei dati inclusi nelle singole promozioni, se per caso si dovessero terminare i Giga mensili sarà comunque possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 Mega consumati.

Le tariffe mobile di Iliad non prevedono costi di attivazione né di spedizione, nel caso in cui si decidesse di procedere con la sottoscrizione online della tariffa. Nel caso di passaggio da Vodafone, per poter mantenere il vecchio numero di cellulare sarà necessario fornire il numero di serie della propria SIM, che di solito si trova sulla carta che riporta anche i codici PIN e PUK, ma che sarà possibile recuperare anche scaricando un’applicazione ad hoc.

Confronta tutte le tariffe Iliad »