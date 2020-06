Passaggio a NeN Energia: come funziona, costi e tempi

Volete conoscere con precisione a quanto ammonterà la vostra bolletta di luce e gas dei prossimi 12 mesi? NeN Energia ha studiato un algoritmo che permetterà di gestire le utenze come se fossimo in abbonamento. Con il nuovo sistema di questo fornitore avrete delle rate fisse mensili con cui pagare i vostri consumi annuali. Ecco tutti i dettagli su come attivare le offerte e sui costi di NeN

NeN Energia è la startup che cambierà il vostro modo di gestire le bollette di luce e gas. La formula di questo nuovo operatore è una sorta di abbonamento che permetterà di conoscere in anticipo l’importo esatto che si pagherà ogni mese.

Per chi sceglie di provare questo nuovo fornitore, e le sue innovazioni, ci sono anche degli interessanti bonus di benvenuto. Il welcome offerto da NeN per chi attiva una fornitura di energia elettrica o gas è uno sconto di 60 euro, per chi sottoscrive una proposta dual fuel il bonus sarà raddoppiato e si potrà avere uno sconto di 120 euro.

Attiva le offerte NeN e ottieni fino a 120 Euro di sconto di benvenuto

Come si attivano i piani NeN Energia e Gas

Sottoscrivere le offerte di NeN è semplice e veloce: vedremo passo passo come attivare le tariffe dell’operatore. Per prima cosa dovrete scegliere se volete valutare un piano luce o gas, oppure se siete interessati all’attivazione della tariffa dual fuel di questo operatore.

Dopo di che vi verrà chiesto di caricare una vecchia bolletta in formato .pdf: questo passaggio è necessario per conoscere il canone mensile calcolato ad hoc in base ai vostri consumi e per essere quanto più precisi possibile sulla rata del piano NeN. I dati della bolletta verranno utilizzati unicamente per calcolare la rata, e non verranno in alcun modo utilizzati per altri fini.

Una volta caricata la bolletta cliccate su Prosegui e passate al terzo step della procedura di sottoscrizione. Vi sarà chiesto di verificare i dati scansionati per esser certi che non siano stati letti male dal sistema. Dovrete quindi controllare che le informazioni sul vostro contratto, sulle date di fatturazione e sui consumi siano corretti.

È importante che i dati inseriti siano esattamente quelli riportati sulla bolletta per avere un preventivo di rata quanto più preciso possibile.

A questo punto si aprirà una nuova pagina in cui NeN vi fornirà la proposta del canone mensile: la rata viene calcolata sui vostri consumi ed è comprensiva di tutte le altre spese fisse che compongono la vostra bolletta. Se avete optato per l’offerta luce e gas, la cifra che apparirà sarà quella per la fornitura di entrambi i servizi.

Potrete quindi salvare il preventivo o cliccare su Prosegui e procedere con l’attivazione del servizio. Se decidete di salvare il preventivo, la rata sarà riservata per voi per 7 giorni, al termine dei quali scadrà. Se invece procedete alla sottoscrizione, verrete indirizzati allo step di registrazione e, successivamente, a quello di pagamento.

Attiva le offerte NeN e ottieni fino a 120 Euro di sconto di benvenuto

Le tariffe luce e gas di NeN Energia

Come per le normali bollette di luce e gas, non c’è una cifra assoluta, la vostra rata di abbonamento dipenderà dal vostro consumo annuale. Passare alle tariffe NeN Energia non prevede costi fissi per l’attivazione del servizio né depositi di cauzione. Nei contratti di questo nuovo fornitore inoltre non sono previste spese per eventuali recessi anticipati dalle offerte.

Per capire quanto pagherà un utente medio con le tariffe luce e gas di NeN vediamo quali sono i costi per le materie prime proposte dal fornitore. Iniziamo col specificare che NeN ha una sola offerta che prevede una fascia monoraria per l’energia elettrica: con questa definizione si identificano le tariffe con un unico prezzo della luce a prescindere dagli orari di consumo.

Per avere un’idea della spesa energetica analizzeremo il costo della materia prima proposto da NeN, questo elemento infatti pesa per un buon 40% sulle vostre bollette luce, percentuale identica per qualsiasi fornitore. Il prezzo dell’energia proposto è pari a 0,057 euro/kWh e sarà bloccato per 36 mesi, in modo da non incorrere in improvvisi riprezzamenti.

Viste queste opzioni il conto annuale per una famiglia media, secondo dei consumi approssimativi stimati in un volume di 2900 kWh potrebbe essere di circa 488,61 euro. In questa cifra è già incluso anche lo sconto di benvenuto di 60 euro per i nuovi clienti luce.

Il risparmio per la fornitura gas

Il bonus di benvenuto raddoppia per gli utenti che scelgono NeN Energia sia per la fornitura luce che gas. Per chi opta per questa soluzione lo sconto in bolletta arriverà a 120 euro.

La tariffa applicata ai consumi del gas è di 0,184 euro/smc, considerando questo costo e il bonus di 60 euro la spesa annua per una famiglia media, considerato su un volume di 1410m3, sarà di 1.065,36 euro. In 12 mesi la stessa famiglia con una tariffa del mercato a Maggiori Tutele pagherebbe bollette per 1.122,07 euro.

Scopri le migliori offerte dual fuel »

Come funzionano le bollette NeN

Analizziamo in dettaglio qual è il sistema con cui NeN calcolerà il vostro abbonamento e le rate mensili. Come sarà possibile avere un costo fisso delle utenze? La formula del canone è stata studiata con attenzione da NeN Energia e non si basa sul consumo mensile o bimestrale.

Non a caso in fase di sottoscrizione delle offerte l’operatore chiede di inserire i dati dell’ultima bolletta, o comunque di una fattura quanto più possibile caratteristica dei consumi. Questo passaggio è necessario per poter calcolare con precisione una stima del consumo annuale e per poter poi suddividere tali valori nei 12 mesi.

L’importo della rata dovrà tenere conto anche di altri costi che compongono le normali bollette di luce e gas. Se leggete con attenzione la fattura delle vostre utenze infatti non è una semplice moltiplicazione dei kWh o dei smc per il prezzo delle materie prime.

A comporre la bolletta intervengono anche:

gli oneri di sistema

le spese di trasporto e gestione

le tasse

Il calcolo delle rate quindi dovrà per forza includere anche queste spese nel canone proposto ai clienti. Se volete avere una prima idea dell’ammontare della bolletta luce o gas con NeN potrete collegarvi al sito e inserire una serie di informazioni sulle vostre abitudini di consumo. Al termine del procedimento avrete una stima della rata che la società vi proporrebbe. Se decidete di salvare il preventivo, la rata sarà riservata per voi per 7 giorni, al termine dei quali scadrà. Se invece procedete alla sottoscrizione, verrete indirizzati allo step di registrazione e, successivamente, a quello di pagamento.

Cosa succede se i consumi non corrispondono

NeN Energia invita a fornire una bolletta il più aggiornata possibile per poter calcolare con maggiore precisione la rata da proporvi. Se in fase di sottoscrizione viene comunicato un consumo annuo più basso o più alto rispetto al reale (questo dato è facilmente reperibile in bolletta), NeN vi avviserà del problema entro pochi giorni e vi comunicherà la nuova rata, basata sui consumi reali. La rata effettiva avrà una valenza di 12 mesi.

Al 9° mese di fornitura riceverete in bolletta una prima stima della rata per l’anno successivo. L’importo dell’abbonamento vi sarà poi confermato con la fattura dell’11esimo mese. Qualora non dovesse essere adeguata secondo voi potrete recedere dal servizio senza penali o costi aggiuntivi. In quella circostanza vi sarà inviata solo un’ultima bolletta di chiusura per pareggiare la situazione volumi consumati verso volumi pagati: in questo modo se doveste aver pagato più di quanto consumato riceverete indietro in valore, e viceversa.

Scopri come attivare le tariffe NeN e risparmiare fino 120 euro

La formula cuscinetto: cos’è e come funziona

Il sistema delle rate fisse viene applicato anche per eliminare eventuali conguagli una tantum. Un errore nel calcolo dei consumi può comunque avvenire, sia per cause naturali come il cambio delle abitudini di consumo o un inverno particolarmente freddo, sia per errori di lettura dei dati in bolletta, dovuti a malfunzionamenti o manomissioni. Nel caso dovesse succedere, un utente vedrebbe, tramite app o sito NeN, una differenza tra quanto sta pagando e i suoi consumi, differenza che si accumulerà nei 12 mesi. Per evitare di dover poi fare delle bollette di pareggio dei conti con importi importanti per gli utenti, NeN ha pensato ad una formula simile a quella delle rate fisse anche per i conguagli.

Nel caso in cui si renda necessario un conguaglio per il cliente NeN, la startup utilizzerà il “cuscinetto”, un sistema che permetterà di ammortizzare le spese impreviste. Come avviene per l’abbonamento dei consumi, NeN dividerà su 12 rate l’importo extra e lo distribuirà in modo equo sulle bollette successive. Nessuna spesa a sorpresa, insomma.

Passaggi veloci e green

Offerta 100% green e zero burocrazia inutile, questi sono i due punti chiave delle offerte con cui NeN si presenta ai nuovi utenti. L’azienda ha fatto delle scelte molto precise per potersi definire 100% verde. In primis, la certificazione di fornitura di energia 100% green che garantisce la provenienza da fonti solari, idroelettriche o eoliche delle risorse utilizzate. Poi grazie all’innovazione e all’utilizzo di app e sito ha ridotto allo 0% il consumo di carta, eliminando ogni bolletta cartacea, rendendo i pagamenti 100% digitali e le comunicazioni tra azienda e cliente solo telematiche o telefoniche.

La semplificazione delle procedure, sia di sottoscrizione che di gestione delle offerte, è evidente già dal sistema di stipula del contratto. La procedura richiede solo pochi minuti e una vecchia bolletta. Una volta cliente, tutta la gestione potrà essere fatta tramite app e in pochi passaggi.

Come attivare le promozioni

Per acquistare le offerte NeN bisogna collegarsi su nen.it e entrare nell’area di sottoscrizione. Una volta cliente si potranno aggiungere nuove forniture direttamente tramite app di NeN, disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Per poter inviare una comunicazione scritta alla compagnia è disponibile l’indirizzo mail supporto@nen.it. L’assistenza clienti viene garantita anche collegandosi al sito e scrivendo nella chat, attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

NeN offre anche supporto tramite il proprio centralino, gli utenti potranno accedere al contatto telefonico tramite la chat, utilizzare il numero verde o prenotare una telefonata nella propria Area clienti, selezionando l’orario e il giorno più comodi per loro.